FANTASTIČNA EVA GAL Taekwondo klub Slatina osvojio devet zlatnih medalja u Oroslavju na novogodišnjem turniru

Proteklog vikenda u Oroslavju je održan novogodišnji turnir u taekwondou na kojemu je bilo prijavljeno 140 boraca u 230 startnih borbi. TKD Slatina je na turniru imao 11 borkinja i boraca te se kući vratio s čak devet zlatnih medalja te dvije srebrne i pet brončanih.

Zlato u borbama i formama osvojila je Eva Gal, u kategoriji mlađe kadetkinje – crveni pojas borbe do 40 kilograma, iako Eva ima samo 32 kilograma.

Stjepan Oskomić osvojio je zlato u kategoriji kadeta – zeleni pojas borbe do 35 kilograma. Zlatne medalje još su osvojili Marta Šebalj (borbe djevojčica do 40 kilograma), Jan Hamaček (borbe dječaka do 35 kilograma) i broncu u formama, Stefani Oskomić (borbe djevojčica do 30 kilograma), Nika Špehar u formama mlađe kadetkinje i broncu u borbama do 35 kilograma, Ana Bljakaj u formama mlađe kadetkinje i broncu u borbama do 35 kilograma. Medalje su još osvojili Luka Vreš – borbe srebro, Marko Beneš – borbe srebro i Fran Kozjak bronca.

(www.icv.hr, adf, TKD Slatina)