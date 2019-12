Umjesto u prosincu, vrijeme kao u svibnju: Evo na koliko stupnjeva ćemo dočekati Božić

Danas smo u najtoplijem dijelu dana dogurali do proljetnih 18,8°C. Što je 3,5°C hladnije u odnosu na apsolutni maksimum temperature zraka koji smo imali tijekom prosinca na području Virovitice. Slučajnost ili ne prije 30 godina na današnji dana na području Virovitice smo upisali najvišu temperaturu zraka tijekom prosinca od 1951. godine. Proljetnih 22,3°C izmjerili smo 17.12.1989. godine. Kada bi bilo prosječno toplo, onda bi nam srednji maksimum temperature zraka tijekom prosinca trebao biti od 5,1°C krajem do 5,4°C početkom mjeseca. A, srednji temperaturni minimum od -6,1°C krajem do -3,1°C početkom mjeseca. Slatina je danas „dogurala“ do 20,4°C.

Današnja dnevna temperatura zraka ili srednji maksimum temperature zraka više je odgovarao prosječnim dnevnim vrijednostima za početak svibnja, a ne za drugu dekadu prosinca.

Proljeće na pragu kalendarske zime se nastavlja do kraja prosinca. Još sutra će nam biti ovako toplo, a onda postupno hladnije. Na „zimske“ temperature zraka treba računati početkom siječnja 2020. godine. Vjerojatno će prosječan ili hladniji vremenski period u odnosu na višegodišnji prosjek obilježiti prvu i drugu dekadu siječanja 2020. godine. Tako da se ljubitelji zime još malo moraju strpjeti.

Vrijeme do kraja tjedna?

Do kraja tjedna očekujemo vrijeme po jugu. Iznadprosječno toplo i vjetrovito. Do subote će se zadržati suho. Tijekom subote očekujemo povremenu kišu koja će vjerojatno padati i tijekom nedjelje (rano jutro). Jutarnje temperature zraka očekujemo od 6°C do 12°C.

Najviše dnevne od 10°C do 18°C. Jugozapadni i južni vjetar slab do umjeren, na udare i umjereno jak. Tijekom jutra u večeri očekujemo mjestimičnu maglu ili sumaglicu.

Badnjak i Božić?

Još je daleko za preciznije analiziranje, ali možemo reći da će temperature zraka i dalje biti iznadprosječno visoke. Snijeg i ne očekujemo. Tako da i ove godine nećemo imati bijeli Božić. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 3°C do 5°C.

Najviše dnevne od 5°C do 10°C. Povremena kiša moguća je tijekom Božića. (www.icv.hr, kp)