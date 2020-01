FOTO Gradonačelnik Ivica Kirin ugostio predstavnike Glazbene škole “Jan Vlašimsky” Virovitica – najbolje glazbene škole u Hrvatskoj

Prošlo je malo manje od mjesec dana otkako je u prostorima Muzičke akademije u Zagrebu, prema odluci članova Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga, koje već više od šezdeset godina djeluje na unapređivanju i poboljšavanju stručnog znanja i stalnom usavršavanju članova, Glazbena škola “Jan Vlašimsky” iz Virovitice proglašena najboljom glazbenom školom u Hrvatskoj.

Tom prigodom, profesore virovitičke Glazbene škole “Jan Vlašimsky” predvođene ravnateljem Damirom Mihaljevićem ugostio je danas (utorak) gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin zajedno sa svojom zamjenicom Vlastom Honjek-Golinac i pročelnikom Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Virovitice Alenom Bjelicom te im čestitao na ogromnom zalaganju i na svim postignutim rezultatima u protekloj godini naglasivši kako je rad ove virovitičke glazbene škole ne samo ponos grada Virovitice, već i cijele Republike Hrvatske.

Glazbena škola Jan Vlašimsky ima šest odjela (teoretski, puhači, tambura, harmonika, gitara i klavir), koji su na brojnim državnim i međunarodnim natjecanjima ostvarili sjajne rezultate kako protekle, tako i prijašnjih godina, a priznanje za “najbolju glazbenu školu u Hrvatskoj” plod je svih tih rezultata.

-Ovo je jedna od najljepših nagrada koja nam je stigla krajem prošle godine, a ujedno je označila veseliji početak 2020. godine. Moram naglasiti da je ovo zaista velika stvar za jedan mali grad kao što je Virovitica. S obzirom da je riječ o manjoj sredini, pokazalo se da Virovitica živi u duhu glazbe i da naša glazbena škola radi čuda, ne samo što se tiče rezultata i nagrada koje dobivaju, već i što se tiče glazbenih i ostalih kulturno-umjetničkih udruga na području grada. Oni su taj izvor, odnosno temelj svih događanja takve vrste na području grada Virovitice. Moram isto tako naglasiti da konkretno radimo na tome da dobijemo prostore za novu srednju glazbenu školu i koncertnu dvoranu i da stavimo točku na i glazbenog obrazovanja u Virovitici. Danas smo razgovarali i o tome što će i na koji način Glazbena škola Jan Vlašimsky u budućnosti napraviti da potakne dodatne aktivnosti kad su u pitanju koncerti i ostala glazbena događanja. Cilj nam je upravo glazbom promijeniti društvenu sferu u gradu i potaknuti optimizam. Još jednom zahvaljujem na svemu, a dok je glazbene škole, takvih profesora, nastavnika, polaznika, roditelja i ravnatelja kao što je Damir Mihaljević, Virovitica ima svoju budućnost – zaključio je I. Kirin.

GLAZBENA ŠKOLA “JAN VLAŠIMSKY” POSTALA JE BREND U GRADU VIROVITICI, OGROMAN TRUD PREPOZNALI SU I RODITELJI I DJECA

Kako kaže i ravnatelj Damir Mihaljević, talenti ne vrijede ništa ako se nemaju kome pokazati.

-Drago nam je da smo upravo mi dobitnici ove prestižne nagrade u 2019. godini. To je samo plod truda, rada, iskustva, mladosti, znanja i kreativnosti. U današnje doba, u umjetničkim školama to je jako potrebno zato što imamo djece koja ne žele ići u onaj samo klasični program, već traže nešto drugo. Da bi zadržali tu djecu i prezentirali školu, to radimo upravo preko tih orkestara. Ovo nam je motivacijska injekcija za dalje, odnosno vjetar u leđa za nova postignuća. Nećemo stati na tome, trudimo se, idemo radit dalje, širit programe i tražimo što više mladih talenata, a ovim putem poručujem i roditeljima, ako primjetite talent kod djeteta, nemojte to ostavljati u svoja četiri zida, dovedite dijete kod nas u glazbenu školu, a mi ćemo se pobrinuti za ono što najbolje znamo, a to je glazba, jer glazba je ikona umjetnosti – rekao je D. Mihaljević.

Ravnatelj Mihaljević uputio je ovim putem zahvale Gradu Virovitici i svima koji su sudjelovali u postizanju dosadašnjih, izuzetno vrijednih rezultata.

-Radimo onako kako najbolje znamo i umijemo zahvaljujući prije svega profesorima. Imamo divnu ekipu mladih i kreativnih ljudi, koji su puni znanja, iskustva i vještina koje prenose na tu djecu, naravno uz pomoć roditelja, bez čije podrške nema ništa. Isto tako, kao što je već poznato, ništa od toga ne bi bilo bez logistike i podrške Grada Virovitice, Županije i svih onih koji su prepoznali rad i trud naše škole i koji nam pomažu kako znaju i umiju, sukladno svojim mogućnostima. Zahvale upućujem i medijima, koji nas vjerno prate i prezentiraju godinama rad naše škole – zaključio je Mihaljević.

Izuzetno zadovoljan uvjetima rada i odnosom djece prema nastavi je i Čakovčanin Antonio Baranašić, profesor trube, koji je u GŠ “Jan Vlašimsky” stigao 2011. godine.

-Moram pohvaliti sve, ravnatelja Damira Mihaljevića, kolege, djecu, roditelje, zaista je sve u najboljem redu, zadovoljan sam uvjetima rada, sveukupnim trudom i zalaganjem, a ova nagrada nam znači puno, to je dodatan vjetar u leđa za sve izazove i projekte koji nas čekaju u narednom periodu – kratko je prokomentirao Baranašić.

(www.icv.hr, ts, vpz.hr, foto: T. Szabo)