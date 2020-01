U organizaciji Zajednice udruga i članova HVIDR-a Virovitičko-podravske županije, u Čačincima je održan 4. Memorijal ”Željko Erceg-Lujza” u čast preminulom hrvatskom branitelju i invalidu Domovinskog rata. Memorijal je započeo polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća na grobnom mjestu Željka Ercega na mjesnom groblju u Čačincima, a potom je u Domu kulture održano sportsko natjecanje u dvije discipline, viseća kuglana i belot. Na svečanom otvaranju Memorijala u uvodu je nazočne pozdravio predsjednik Zajednice udruga i članova HVIDR-a i Odbora za branitelje Virovitičko-podravske županije Mato Bubaš.

-Preuzeli smo na sebe obvezu organizacije ovog memorijala za našeg Lujzu 90% ratnog vojnog invalida, hrvatskog branitelja i dragovoljaca, pripadnik 2. bojne, 132 brigade Hrvatske vojske te jednog od osnivača Udruge HVIDR-a Orahovica. Željko je bio i dugogodišnji član reprezentacije HVIDR-e VPŽ na športskim natjecanjima i to u disciplini viseća kuglana u kojoj je uvijek bio jedan od najboljih. Cilj je bio da sve braniteljske udruge s područja bivše općine Orahovica budu nazočne, trebalo je biti 10 udruga s po 5 natjecatelja, ali nažalost neke udruge nisu poštivale dogovor i iako su prijavili ekipe, nisu dovele natjecatelje niti su se pojavili predstavnici. Iskreno mi je žao što se to dogodilo, posebno jer se te iste udruge nisu niti opravdale, ali zato od srca hvala svima onima koji su se odazvali jer Željko to i zaslužuje. Ovo je već treća komemoracija u siječnju i to je znak da radimo sve kako niti jedan hrvatski branitelj i njegovo ime ne pada u zaborav. Važno je samo da se držimo zajedno i djelujemo zajedno, moramo se odazivati na ovakve događaje i podržavati jedni druge jer samo tako možemo čuvati našu istinu i uspomenu na naše poginule i preminule suborce Ostajte mi živi i zdravi i Domovini vjerni– rekao je Bubaš. Memorijal je otvorio zamjenik župana VPŽ Darko Žužak.

– Zahvaljujem se ZUIČ-i HVIDR-i VPŽ na organizaciji ovog Memorijala i svima vama hrvatski branitelji na dolasku kako bi svi zajedno prisjetili i odali počast našem umrlom branitelju, našem Lujzi. Presretan sam što danas ovdje vidim pripadne sve tri brigade koje su branili naše područje, dakle 127. Virovitičke, 136. Slatinske i 132. Orahovačke i to je pokazatelj da samo i danas kao i u ono vrijeme jedinstveni, da još uvijek u sebi nosimo vrijednosti kao što su vjera, domoljublje i obitelj i oko tih vrijednosti se moramo i dalje okupljati. Jedino na takav način se možemo izboriti za naša prava, očuvati istinu i dignitet Domovinskog rata – rekao je Žužak.

U natjecanju viseća kuglana sudjelovalo je 7, au belotu osam ekipa. Na kraju, u visećoj kuglani slavila je ekipa HVIDR-a Slatina, drugo mjesto pripalo je HVIDR-i VPŽ, dok su broncu oko vrata stavili kuglaši UHBDDR-a Duga Međa. U pojedinačnom dijelu zlato je osvojio Damir Krklec iz HVIDR-e VPŽ, srebrni je bio Miroslav Marković iz HVIDR-e Slatina, dok je broncu osvojio Darko Pigler iz UHBDDR Duga Međa. U belotu zlatno odličje osvojio je par Stjepan Pavić i Damir Malij iz HVIDR-e Orahovica, srebrni je bio par UHBDVDR-a orahovica Miroslav Tor i Mato Mesić dok je broncu osvojio par Stjepan Trevizan i Dragutin Fišli iz HVIDR-e VPŽ. Nagrade najboljima uručili su supruga pokojnog Željka Ercega, Ivanka te u ime organizatora Mato Bubaš. (www.icv.hr, vg; foto: D. Fišli, V. Grgurić)