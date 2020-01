ZMNT ORAHOVAČKA “ZIMA” Vratković, Klepač i Kaltenbaher za pobjedu Duhova protiv Gideona, poznate skupine 2. kruga

Na 32. orahovačkoj malonogometnoj “Zimi” odigrane su posljednje utakmice seniorskog prvog kruga, dok su u ostalim kategorijama još u tijeku utakmice razigravanja u početnim skupinama.

U petak, 3. siječnja dan je otvorio klupski derbi uzrasta do 8 godina između dvije momčadi čačinačke Mladosti, a uspješnija je bila ona prva. U kategoriji do 12 godina odigrana su dva susreta. U prvom je Škola nogometa uvjerljivo slavila kontra čačinačke Mladosti, dok je u drugoj odigran zanimljiv ogled orahovačkih prijatelja i Škole nogometa FEŠK u kojem su na kraju nakon remija o plasmanu odlučili šesterci. Bolji i precizniji bili su Orahovčani.

I u konkurenciji juniora odigrana su dva meča. U prvom je OPG Rukavina deklasirao orahovački LA Vie, a u drugom je momčad Errora 404 Mario gold svladala Papuk tours. U natjecanju igrača do 16 godina Voćin je svladao Spartu, a u kategoriji “mjesta” Feričanci Udruga Prijateljstvo Donju Pištanu. Kod najstarije konkurencije turnira, one veteranske, orahovački Caffe bar Vertigo svladao je veterane FEŠK-a, a potom su na parket izašli seniori.

U ogledu skupine B odigran je odličan meč između čačinačkih Autodijelova Hečimović i našičke momčadi Majice tisak. Našičani su bolje ušli u utakmici i predvođeni Vuzemom i Rukavinom poveli s uvodnih 2:0, da bi potom i Škiljić poentirao za “činilo” se nedostižnih 3:0. No, Čačinčani se bude i preko Bunete smanjuju na 1:3, čime se otišlo na odmor. U uvodnih par minuta drugog dijela Čačinčani su stisli i tražili povratak, sijevnula je kontra i Rukavina podiže na 4:1 Čačinčani brzo uspijevaju smanjiti preko Špoljarića i onda idu na “sve ili ništa”, vađenjem vratara. To im se isplatilo, jer ubrzo na 3:4 smanjuje Buneta svojim drugim pogotkom, da bi u posljednjim sekundama susreta Špoljarić također drugim pogotkom poravnao na 4:4. Šesterci nisu bili potrebni, jer je bodovna razlika ove dvije momčadi prevelika.

Posljednja utakmica dana nje odigrana jer se slatinska Enigma CB Bolero nije pojavila na parketu, pa je Lješnjak United utakmicu dobio bez borbe. Iz ove skupine u drugi krug prošli su Lješnjak kao prvoplasirani i Majice tisak kao drugi te Autodijelovi Hečimović kao najbolji treći.

Subotnji dan otvorili su također najmlađi, igrači do osam godina i to Škola nogometa FEŠK i NK Voćin, a Feričančani su bili znatno bolji i zasluženo slavili. U kategoriji do 10 godina Škola nogometa Orahovica bila je bolja od Voćina, kao i u ogledu uzrasta do 12 godina. U utakmici igrača do 14 godina NK Voćin je svladao Školu nogometa FEŠK, a u kategoriji do 16 godina Škola nogometa FEŠK bila je bolja od Sparte. U kategoriji juniora prvo je orahovački LA Vie bio bolji od Papuk toursa iz Ćeralija, a potom je OPG Rukavina Crkvari upisao tri boda bez borbe, jer se ekipa Kinder surprisea nije pojavila na parketu.

U konkurenciji “mjesta” Čačinci CB Desperados bili su bolji od Donje Pištane i zatim je krenuo seniorski dio utakmicama skupine C.

U prvoj je MNK Apokalipsa bila uvjerljiva kontra Malih Duhova, ali treba reći da su Mali Duhovi daleko najmlađa momčad seniorskog dijela turnira s prosjekom starosti 16 godina. U drugoj utakmici odigran je derbi skupine, utakmica za prvo mjesto između orahovačkih Duhova i Gideon brothersa iz Viljeva. Orahovčani su bili uvjerljivi i zasluženo slavili pogocima Vratkovića, Klepača i Kaltenbahera.

Rezultati, petak, 3. siječnja:

U-10 NK Mladost 2 – NK Mladost 1 0:9

U-12 NK Mladost – ŠN Orahovica 1:5

U-12 Prijatelji – ŠN Fešk 1:1 (4:3p)

U-16 NK Voćin – MNK Sparta 1:0

Juniori OPG Rukavina – CB La Vie 4:0

Juniori Papuk Tours – Error 404 Mario gold 1:3

Mjesta Feričanci Udruga Prijateljstvo – Donja Pištana 2:1

Veterani CB Vertigo – Veterani NK Fešk 2:0

Seniori B Majice Tisak – Autodijelovi Hečimović 4:4

Seniori B Enigma CB Bolero – Lješnjak United 0:3 b.b.

Rezultati, subota, 4. siječnja:

U-8 ŠN Fešk – NK Voćin 4:1

U-10 ŠN Orahovica – NK Voćin 2:1

U-12 NK Voćin – ŠN Orahovica 0:3

U-14 NK Voćin – ŠN Fešk 2:1

U-16 MNK Sparta – ŠN Fešk 1:3

Juniori ŠN Fešk– Error 404-Mario gold 1:4

Juniori CB La Vie – Papuk tours 3:0

Juniori Kinder Surprise – OPG Rukavina 0:3 b.b.

Mjesta Donja Pištana – Čačinci CB Desperados 0:4

Seniori C MNK Apokalipsa – Mali Duhovi 6:1

Seniori C Gideon brothers – Duhovi 0:3

Drugi krug natjecanja:

Skupina D

CB Radić Našice

Duhovi Orahovica

Majiceitisak.hr Našice

Autodijelovi Hečimović

Skupina E

Lješnjak United Čačinci

AID Furniture Đurđenovac

MNK Apokalipsa Brezik

Gideon brothers Viljevo

(www.icv.hr, vg)