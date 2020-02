3. HNL SJEVER Orahovački Papuk pred svojim navijačima u sjajnoj prilici za revanš varaždinskim “Bumbarima”

Generalku za nastavak sezone u 3. HNL Sjever odigrali su proteklog vikenda nogometaši Papuka, a gost Orahovice bio je četvrtoligaš Slatina. Papuk je od prve minute diktirao tempo i pokazao se kao puno spremnija i jača momčad te na kraju stigao do pobjede 3:0.

Ovog vikenda počinje proljetni dio prvenstva u 3. hrvatskoj nogometnoj ligi Sjever, koji će Papuk otvoriti susretom na domaćem terenu protiv varaždinskog Varteksa. Utakmica 15. kola na rasporedu je u subotu, 29. veljače u 15 sati.

Varteks je četvrtoplasirana momčad ligaške ljestvice, riječ je o izuzetno dobro posloženoj momčadi, tako da će domaći morati “zasukati” rukave kako bi bod (ove) zadržali u Orahovici.

– Unutar priprema imali smo samo jednu povredu, a to je ona Matka Špoljarića, no i on bi trebao biti na raspolaganju za prvo kolo nastavka sezone. Tereni na kojima smo igrali tijekom priprema bili su iznimno teški, blatnjavi i moram čestitati svojim igračima koji su i u takvim uvjetima sve odradili na visokom nivou. Dobro smo se pripremili i jedva čekamo nastavak sezone, iako moram reći da u prva dva kola imamo jako teške utakmice, Varteks kod kuće i Križevce u gostima, ali siguran sam da probijanjem leda protiv Varteksa možemo dobiti onaj potreban zamah za dalje – naglasio je trener Stjepan Mađarić.

NAJVEĆA PRIJETNJA VEZNJAK ŠOŠTARIĆ

Desetoplasirani Papuk bježi pet bodova pretposljednjoj Podravini iz Ludbrega, a subotnja utakmica bit će sjajna prilika za “revanš”, jer je prvi međusobni ogled odigran u Varaždinu završio pobjedom domaćih nogometaša 4:0. Gostujući veznjak Tihomir Šoštarić pod posebnim je povećalom domaćeg trenera. Riječ je o prvom strijelcu lige, koji je dosad uknjižio 14 pogodaka.

Zanimljivo, veznjak, a prvi strijelac lige, 32-godišnji iskusni nogometaš ključna je karika varaždinskih “Bumbara”, a domaća obrana na čelu s kapetanom Bušljetom morat će odraditi posao na visokoj razini.

– Važno je da ćemo biti kompletni i siguran sam da ćemo biti „ubojiti“ i efikasni. Važna je i podrška naših navijača jer ovim momcima treba to samopouzdanje. Varteks je momčad koja se bori za sam vrh i bit će to iznimno zahtjevna utakmica, no vjerujem u dobar ishod – zaključio je Mađarić.

