“ZAŽELI BOLJI ŽIVOT U ČAČINCIMA Korisnici ne mogu zamisliti život bez asistentica

Program ”Zaželi” diljem Hrvatske pokazao se više nego korisnim i humanim pa tako i općini Čačinci. Nakon godinu i pol dana provođenja projekta zadovoljni su svi, Općina kao nositelj, zaposlenice, a ponajviše korisnici. Općina Čačinci prije pokretanja ovog projekta, radila je na svom kako bi pomogla mještanima treće životne dobi, i to pod nazivom ”Pomoć u kući” a ”Zaželi” je došao u pravo vrijeme.

– Ovaj projekt donio je samo dobro. 15 djelatnica obilazi 62 naših korisnika starije životne dobi koji se ne mogu sami o sebi brinuti. Ipak, tim ljudima uz sav vid pomoći, najvažnija je ta duševna podrška ili običan razgovor i to je što im daje osmijeh na lice. Projekt se i kod nas pokazao kao hvalevrijedan i višestruko koristan, i evo mogu sada reći da će Općina Čačinci nakon njegovog završetka, a to je u kolovozu ove godine, učiniti sve putem sponzora, donatora i partnera ili drugih natječaja kako bi nastavio ovakav projekt mogao nastaviti u bilo kojem obliku – kaže načelnik općine Čačinci Mirko Mališ.

Koordinatorica projekta ”Zaželi” Marija Beštek naglasila je kako su korisnici u tijeku provedbe jednostavno navikli na svoje asistentice:

– Suživot s našim zaposlenicama im je postao normalan, svi kažu kako ne znaju kako bi živjeli bez njih. Riječ je, naravno sveo samačkim domaćinstvima i ta pomoć djelatnica im je neprocjenjiva jer im one pomažu u svemu od odlaska u trgovinu, donošenju lijekova, drva, kuhanju do čišćenja i pranja po kući, a definitivno je najvažnija njihova socijalizacija. Jer, kod najviše korisnika im nitko niti ne otvori vrata osim naših zaposlenica i kada vidite taj njihov osmijeh to je dosita neprocjenjivo. Svi vjerujemo da ćemo i nakon završetka projekta ostati zajedno na dobrobit naših korisnika, ali i samih djelatnica koje su prošle i određene edukacije za sve ovo,a li prije svega posao rade srcem – rekla je Beštek.

Najbolji dokaz svemu rečenom je samo jedan ulazak u kuću korisnika. Marija Hat (72) je teže bolesna kao i njen suprug i dolazak djelatnice projekta Marije Pejčić im je, kako sami kažu svaki dana sunce u kući:

– Ja sam pokretna, ali teže. Imam nekoliko bolesti i stalno trošim lijekove. Suprug je srčani bolesnik i također teže pokretan i ništa ne možemo sami. Mariju kao da je sam Bog poslao, uvijek se na nju možemo osloniti, sve nam pomogne, učini što god treba, ali vjerujte kada dođe i onako malo ljudski podivanimo to nam je sve – kaže Marija Hat.

Marija Pejčić kaže kako je u se u proteklom periodu koliko radi potpuno navikla na sve svoje korisnike kao da su njeni bližnji:

– Kada vidiš koliko su oni sretni kada im dođeš u kuću, ne znaju kako biti zahvalili

Baka Mira Naumović (87) živi sama, suprug joj je nedavno preminuo, a njoj brine Marija Vukušić koju je i za našeg dolaska izgrlila i izljubila čim je prešla prag:

– Teško mi je sama sam, nije mi toliko problem ni skuhati, sama se i okupam, ali s obzirom na to da se teže krećem, teško mi je ići po drva, obrisati po kući i kada Marija dođe u kući je novi svijet. Ne mogu vam opisati koliko mi znači kada zajedno prošećemo malo ispred kuće, pričamo i nasmijemo se, to mi je sve. Mogla sam ja i prije dobiti nekakvog asistenta, ali ja imam malu mirovinu i ne mogu to plaćati Djece nemam,Marija mi je kao kćer i jedva čekam svako jutro kad se probudim da ona dođe, ne znam što bih bez nje – kaže baka Mira sa suzama u očima, a njena asistentica Marija dodaje:

– Teško je zapravo pronaći riječi i opisati sve te emocije koje se nakupe kada dođemo u ta domaćinstva. Svaka od nas radi u četiri domaćinstva i ne znaš gdje je situacija teže i emotivnija. Baka Mira me oduševljava, bez obzira na sve životne probleme njena duševna energija je nevjerojatna. Nadam se da ćemo i dalje moći pomagati ovim ljudima jer oni doista ne mogu sami – rekla je Marija Vukušić.

Program ”Zaželi” ide dalje, a Općina Čačinci je jedna od onih koja pomaže svim svojim sumještanima pa tako zasigurno i nakon ovog projekta, stariji mogu računati da će Općina ostati uz njih. (www.icv.hr, vg)