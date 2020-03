Demantij bivše ravnateljice Opće bolnice Virovitica na izjave župana virovitičko-podravskog Igora Androvića s aktualnog sata Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije

Mirjana Peček, bivša ravnateljica Opće bolnice Virovitica, očitovala se na članak o aktualnom satu Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije objavljen na našem portalu icv.hr, 10. ožujka 2020. Kako u demantiju ističe, u navedenom članku su objavljene netočne informacije koje dovode u zabludu čitatelje. Demantij prenosimo u cijelosti.

“Dakle, što se mog razrješenja tiče, i dalje stojim iza toga da mi je župan u svom uredu 14. ožujka 2019. rekao da je jedan od razloga mog razrješenja to što sam kupila službeno vozilo s kojim on nije bio suglasan. Navedena izjava se nalazi u zapisniku Općinskog suda u Virovitici. Župan, kao i članovi Upravnog vijeća tu su rečenicu, kao i rečenicu da sam razriješena jer nisam bila županov izbor mogli demantirati na sudu kad su davali svoje izjave o mom razrješenju, ali to nisu učinili. Županovu tvrdnju da su i Stručno vijeće i Radničko vijeće željeli moje razrješenje smatram neosnovanom. Prema informacijama kojima raspolažem, mišljenje o mom razrješenju nije bilo predmet rasprave niti na jednoj od sjednica Stručnog vijeća, što je lako provjeriti u arhivi tonskih zapisa sjednica Stručnog vijeća, a mišljenje članova Radničkog vijeća ne bih tumačila kao opće stajalište svih radnika zbog nerazmjernog udjela osoblja prema stručnoj spremi, obzirom da u trenutku donošenja odluke o mom razrješenju u sastavu Radničkog vijeća nije bilo niti jednog liječnika. Ostala tri člana Upravnog vijeća su predstavnici Županije i o tome nema smisla komentirati. Župan također napominje da u pravomoćnoj presudi piše da trebam biti vraćena na rad, međutim, ne napominje bitnu rečenicu koja prethodi ovoj, a to je da radni odnos između mene i bolnice nije prestao i da me je bolnica dužna vratiti na posao. Ja onda zaista ne znam koji radni odnos nije prestao ako sam ja jedino bila prijavljena na mjesto ravnatelja?

Nadalje, župan spominje kako su zbog suradnje s novim ravnateljem dobili magnetsku rezonancu koju ja nisam htjela, što nije istina. O magnetskoj rezonanci se govorilo od mog dolaska, to je istina, ali u konzultaciji sa strukom dogovorili smo se da je za to vrijeme bio prioritet najnoviji CT uređaj. Što se tiče projekta u vrijednosti od 50 milijuna kuna, župan očito zaboravlja da je projekt potpisan u mom mandatu i da sam ga osobno potpisala u Vladi RH 8. veljače 2017. Dakle, tijekom mog mandata bolnički projektni tim je uredno proveo prethodno savjetovanje i postupak javne nabave, kako za izgradnju novog krila bolnice, tako i za nabavku nove medicinske opreme. Sukladno tome, 2. ožujka 2018. u zgradi Županije potpisala sam Ugovor o dogradnji novog krila bolnice vrijedan 20 milijuna kuna. Cjelokupna provedba postupka javne nabave transparentna je i javno dostupna u Oglasniku javne nabave RH. Dakle, mojim razrješenjem, a obzirom na provedeni postupak javne nabave medicinske opreme, novoj Upravi ostalo je samo otvoriti ponude i odabrati ponuditelja s kojim će se sklopiti Ugovor o nabavi medicinske opreme.

Što se tiče rada u „sivoj zoni“, kao što sam dala izjavu na Općinskom sudu u Virovitici, nisam htjela potpisati Ugovor o daljnjoj suradnji između OB Virovitica i Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije jer za to nije bilo osnove, obzirom da svaki liječnik opće prakse može vaditi krv i za to je plaćen od strane HZZO-a, a s druge strane, ti laboratoriji uopće ne postoje u mreži HZZO-a. Uz konzultacije s ostalim članovima uprave, dogovoreno je da nećemo nastaviti niti sa prešutnom praksom isplaćivanja iznosa od 40.000,00 kuna mjesečno Domu zdravlja za pružene usluge vađenja krvi. Naime, zadnji plaćeni račun Domu zdravlja je bio u kolovozu 2015., koliko se sjećam, a to je bilo prije mog dolaska. Zadnji potpisan ugovor o suradnji sa Domom zdravlja bio je iz 2008. godine. Iako smo se Domu zdravlja putem dopisa zahvalili na uslugama, oni su i dalje nastavili s radom i ispostavljanjem faktura, unatoč tome što nismo imali potpisan ugovor. Tada je župan od mene tražio da prepišem dio bolnice u zemljišnim knjigama na Dom zdravlja radi podmirenja nastalog duga, na što ja naravno nisam pristala. U svojoj izjavi na sudu župan napominje da je njegov prijedlog išao u tom smislu da bi zgrada Doma zdravlja tada bila u isključivom vlasništvu Doma zdravlja, tako da bi se ono moglo prijavljivati za razne projekte.

Obzirom da župan izričito navodi da daje neovisnost svim ravnateljima, direktorima i pročelnicima, neosnovane su njegove optužbe na moj račun, obzirom da sam odluke koje nisu bile županijske donosila u suradnji s drugim članovima uprave i u okvirima statutom danih ovlasti.

Gubitak od 24,3 milijuna kuna obrazložila sam u lokalnom mediju i iza toga stojim. Dakle, sve navedeno opisano je u bilješkama uz izvještaj i nalazi se na web stranicama bolnice.

Dakle, slobodno mogu reći da je na aktualnom satu Županijske skupštine 10. ožujka 2020. od strane župana na moj račun iznesena velika količina neistinitih informacija. Mišljenja sam da župan površno i neargumentirano daje svoje izjave, ne razmišljajući o mogućim posljedicama takvog javnog istupa.

Sve što sam iznijela u medije, iza toga stojim i potpisujem. Uključujući i Potragu, gdje sam novinarima dala zapisnike sa suda kao i pravomoćnu presudu što je poslužilo kao materijal za emisiju, tako da u mojim izjavama nema ničega što se ne bi moglo provjeriti. Svaka moja izjava nalazi se u sudskom spisu Općinskog suda u Virovitici. Na sudu su župan i članovi Upravnog vijeća imali mogućnost osporiti moje izjave, što naravno nisu učinili, dakle, znači da su ih kao takve i prihvatili.”