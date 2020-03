Sjednica Županijske skupštine: Na aktualnom satu glavne teme odgađanje sajma Viroexpo, zaštita od koronavirusa i trenutno stanje u OB Virovitica

Vijećnici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije danas (utorak), pod predsjedanjem predsjednika Skupštine Mirana Janečića, održali su redovnu sjednicu. Na aktualnom satu glavna tema bio je koronavirus i odgađanje 25. sajma Viroexpo. Župan Igor Andrović objasnio je kako je to bila jedina ispravna odluka.

– Smatramo kako je u ovom trenutku to jedina razumna i ispravna odluka, jer iako je za sajam sve bilo spremno, nama je na prvom mjestu zdravlje i sigurnost naših građana, posjetitelja i izlagača Viroexpa. Kao predsjednik Organizacijskog odbora Viroexpa jučer sam sazvao hitan sastanak gdje smo svi jednoglasno donijeli odluku o odgađanju sajma za jesen – rekao je župan odgovarajući na pitanje vijećnika o razlozima odgađanja sajma.

Doktor Miroslav Venus, ravnatelj županijskog Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ također je naglasio važnost discipline kada je riječ o higijeni i smjernicama koje propisuju stručnjaci. Istaknuo je kako na području naše županije za sada nema niti jednu opravdano postavljenu sumnju na zarazu koronavirusom.

– Niti jedna osoba nije bolesna i za sad je epidemiološka situacija mirna. Brojni građani nam upućuju upite i sumnje, ali generalno sam za sada izuzetno zadovoljan suradnjom s našim ljudima jer slušaju sve naše preporuke – rekao je Venus.

Jedno od pitanja bilo je kreditiranje proljetne i jesenske sjetve, za koje je pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Bojan Mijok objasnio kako će županija subvencionirati dio redovne kamatne stope u iznosu od 2 posto godišnje, za kredite u kojima je kamatna stopa 3,8 posto pa će ona poljoprivrednicima iznositi 1,8 posto.

– Kreditima će se moći financirati nabava repromaterijala, tu konkretno govorimo za sjeme, presadnice za povrtlarske kulture, zaštitna sredstva i gnojivo za poljoprivredne kulture u proljetnoj i jesenjoj sjetvi i povrtlarskih kultura – rekao je Mijok.

Vijećnici su županu Androviću postavili pitanje i o trenutnom stanju u Općoj bolnici Virovitica, vraćanju bivše ravnateljice Mirjane Peček na posao te zaostatak plaća koje joj je bolnica morala platiti. Župan je istaknuo kako o toj temi nije htio raspravljati u medijima iako je, kako kaže, bivša ravnateljica iznijela niz laži u svojim medijskim istupima.

– Njezino razrješenje nema veze s političkim obračunima, već zbog cjelokupnog nezadovoljstva i nesuradnje s osnivačem. Njezine riječi da ima podršku djelatnika ne stoje jer je svih 5 članova Upravnog vijeća bilo za njezino razrješenje, i Stručno i Radničko vijeće, dakle i liječnici i radnici – rekao je Andrović te dodao kako je u presudi koju je donio županijski sud u Rijeci stoji kako Peček treba biti vraćena na rad te da je na rad i vraćena.

– Plaćeni su joj troškovi koje bi dobila da je ostala ravnateljica od kada je razriješena pa do 1. siječnja 2020, ponudili smo da joj platimo naknadu do srpnja do kada joj traje mandat, no tu ponudu je odbila – rekao je Andrović i naglasio kako ni u jednom trenutku nisu posumnjali u opravdanost svoje odluke. Istaknuo je da su morali platiti navedene zaostatke plaća, no s druge strane su, zbog bolje suradnje s novim ravnateljem, dobili magnetsku rezonancu vrijednu 8 milijuna kuna za koju je bivša ravnateljica rekla da je nepotrebna. Isto je i s 50 milijuna kuna vrijednim projektom izgradnje nove dnevne bolnice i opremanja što s njom, ističe, ne bi mogli provesti. Osvrnuo se i na optužbe da ju je nagovarao da radi u “sivoj zoni”.

– U tri godine mog mandata Županija se odgovorno odnosi prema svim poslovnim procesima i ustanovama u vlasništvu Virovitičko-podravske županije i dajemo neovisnost svim ravnateljima, direktorima i pročelnicima. Tako smo i Općoj bolnici i županijskom Domu zdravlja savjetovali da konstruktivno nađu rješenje za dugogodišnji sporni odnos koji je opterećivao poslovanje i jedne i druge strane. To je naša obaveza kao osnivača. Nikada nitko od nje nije zahtijevao da izvršava protuzakonite radnje, niti ja kao župan a niti Upravno vijeće bolnice. Pa tako ni u slučaju potraživanja poslovnih odnosa između bolnice i doma zdravlja – rekao je Andrović, naglasivši da su taj problem riješili svi zajedno na 9. sjednici Županijske skupštine, kada su Vijećnici jednoglasno dali suglasnost na Sporazum o uređenju međusobnih obveza i potraživanja između Opće bolnice Virovitica i Doma zdravlja za djelatnost laboratorijske dijagnostike na primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

– Znači li to da ste svi vi natjerali sadašnjeg ravnatelja da radi u sivoj zoni? Donijeli ste ovu odluku koju sam ja predlagao ravnateljici, koju ona nije htjela provesti niti je htjela dati novu odluku. Naravno da niste, nego ste riješili problem koji se vukao iz 2008. godine – rekao je Andrović Vijećnicima, dodavši kako sporan prostor nije prodan trećoj osobi već je ostao “pod kapom” Virovitičko-podravske županije te da će ondje Dom zdravlja pokrenuti palijativni centar na korist društva.

Sadašnji ravnatelj bolnice Dinko Blažević odgovarao je na pitanje o gubitku od 24,3 milijuna kuna s kojim je bolnica zaključila prošlu godinu. Naglasio je kako je gubitak posljedica zatvaranja financijskih obveza projekata, kao i novodonesena odluka Ministarstva financija o načinu knjiženja dobivenih sredstava namijenjenih plaćanju dobavljača lijekova i potrošnog medicinskog materijala.

– Ministarstvo financija izdalo je naputak prema kojem su bolnice sva dodatna sredstva namijenjena plaćanju dobavljača lijekova i potrošnog medicinskog materijala dužne knjižiti kao avans, dakle kao obvezu, a ne kao prihod, što je u proteklim godinama bio slučaj – rekao je Blažević, objasnivši kako kada se sve okolnosti zbroje dolazi se do iznosa knjigovodstvenog manjka za ukupno 19,6 milijuna kuna, što čini razliku do evidentiranog manjka od 24,3 milijuna kuna za 4,7 milijuna kuna, što je, kako kaže, zapravo realan gubitak za 2019. godinu. Kao još jedan razlog povećanja troškova bolnice, naveo je i rast plaća svih zaposlenih u zdravstvu, što je u odnosu na 2018. godinu iznosilo 7,7 milijuna kuna više troškova za plaće.

Nakon aktualnog sata vijećnici su glasali o 14 točaka na dnevnom redu, među kojima je, između ostalog, odluka o prestanku trgovačkog društva Slavonska mreža d.o.o. za razvoj širokopojasne infrastrukture po skraćenom postupku bez likvidacije, Razmatranje Izvješća o radu župana Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine, Razmatranje Javnih potreba iz Programa zdravstvene zaštite za 2020. godinu s Programom i Planom monitoringa vode za ljudsku potrošnju iz vodoopskrbne mreže i crpilišta lokalne vodoopskrbe na području Virovitičko-podravske županije u 2020. godini, te Troškovnikom Programa i Plana monitoringa vode za ljudsku potrošnju iz vodoopskrbne mreže i crpilišta lokalne vodoopskrbe na području Virovitičko-podravske županije u 2020. godini. Dana je suglasnost na odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju za zaključivanje okvirnog sporazuma i ugovora o opskrbi električnom energijom.

Razmotrena su i izvješća o stanju sigurnosti na području Policijske uprave Virovitičko-podravske u 2019. godini, o mjerenju koncentracije aeroalergene peludi u vanjskoj atmosferi, o radu obrane od tuče, o stanju zaštite od požara. Donesena je i odluka o razrješenju ravnatelja Kazališa Virovitica, gdje je umjesto dosadašnjeg ravnatelja Mirana Hajoša koji je odstupio zbog zdravstvenih razloga, za v.d. ravnatelja imenovan Tomislav Pintarić. (www.icv.hr, ml, foto: K. Toplak)