Markotić: Jako je važno kako ćemo se ponašati iduća 3 do 4 tjedna, svi se moramo pridržavati mjera

U Hrvatskoj su u utorak registrirane 382 osobe zaražene koronavirusom. Najviše je zaraženih u Zagrebu gdje je evidentirano 177 osoba pozitivnih na koronavirus.

Prosjek dobi bolesnika je 49,05 godina, 56 posto su muškarci, a 44 posto žene. U dobi od 60 do 70 godina je 12,7 posto bolesnika, a onih od 70 do 80 godina je 6,1 posto, objavio je Nacionalni stožer civilne zaštite. Iako broj oboljelih raste, ohrabruje činjenica da je epidemiološka slika bolja nego u drugim zemljama.

Prva žena nacionalnog Kriznog stožera dr. Alemka Markotić kazala je u emisiji RTL Danas da se Hrvatska u ovom trenutku penje po epidemijskoj krivulji.

– Dobro je što smo to penjanje jako odogodili i uspon ne ide prenaglo. Sljedećih nekoliko tjedana je kritično jer se dosta ljudi vratilo sa skijanja i rada u inozemstvu u Austriji i Sloveniji, a i tu je potres koji je doveo do toga da neki zaborave na mjere. Tu bi moglo biti novih slučajeva – kazala je Markotić.

– Ako se uspijemo održati još tri tjedna da ne bude rapidnog rasta, mislim da smo na dobrom putu da budemo među zemljama koje su krenule izvrsno i koje su uspjele održati normalan rast broja oboljelih – dodaje.

Ističe kako je dobra stvar da u prethodna dva dana nije bilo dvostrukog broja oboljelih, no isto tako napominje kako se ne smijemo opustiti.

– To ljudima ne smije davati ideju da se mogu uljuljkati, da ovo nije opasno. Jako je važno kako ćemo se ponašati sljedeća tri do četiri tjedna, da se pridržavamo svih mjera i kao što kažem, svi zajedno to možemo pobijediti i spriječiti štetu. Ja sam sigurna da to i želimo – kazala je Markotić.

Na upit kada možemo očekivati vrhunac širenja koronavirusa, Markotić kaže kako ne bi htjela izlaziti s prognozama jer se virus neobično ponaša te da to jako ovisi o ponašanju ljudi.

– Svaka predikcija može biti pogrešna. Svi se nadamo da ćemo uspjeti da ne dođe do crnog scenarija – ističe.

Govoreći o iskustvu drugih zemalja, Markotić kaže kako su Talijani i Španjolci sve skupa shvatili vrlo nonšalantno, a posljedice su tragične.

– U zemljama koje disciplinom pokušavaju spriječiti širenje zaraze kao što su Njemačka, Hrvatska ili Južna Koreja čini se da jednostavne, ali bitne mjere mogu uvelike pridonijeti dobrom scenariju – naglasila je.

Potvrdila je i da se više ljudi testira jer je i više sumnjivih slučajeva.

– Sad već malo šire gledamo, sve osobe koje su češće u kretanju, koje se pojave s respiratornim simptomima dolaze u obzir da budu testirane – kaže doktorica Markotić. (rtl.hr)