Ministar poslao poruku onima koji krivotvore propusnice: Za to se može u zatvor do pet godina

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović na konferenciji Stožera Civilne zaštite RH potvrdio je kako je bilo slučajeva krivotvorenja propusnica za napuštanje mjesta prebivališta, piše Večernji.hr.

– Policija me izvijestila da su dobili dojave da ima određenih sumnji na određene manipulacije propusnicama. Želim jasno poslati poruku svima koji to rade, to je vrlo ozbiljno kazneno djelo, krivotvorenje isprava, tu neće biti za takve nikakvog oprosta. To je djelo koje se, ovisno o težini, može sankcionirati od šest mjeseci do pet godina zatvora, a siguran sam da vam je jasno da se u ovakvoj situaciji neće izricati minimalne kazne – rekao je ministar. Kako bi stali na kraj tome, izrađuje se i posebna aplikacija za potvrde o napuštanju mjesta prebivališta.

– Što se tih potvrda tiče, u suradnji i koordinaciji Ministarstva uprave izrađuje se aplikacija koja će smanjiti na minimum mogućnost manipulacije s izdavanjem potvrda, ali više o tome kad me ministar Malenica informira u kojoj je fazi, no mislim da je pri kraju izrada te aplikacije – kazao je ministar Božinović. (vecernji.hr)