Počele pripreme za monografiju o pola stoljeća rocka u Orahovici

Povijest glazbe u Orahovici iznimno je bogata, od one tamburaške i klasične do zabavne, ali najveći i najdublji trag definitivno je ostavio dobri stari rock and roll. Orahovica je zapravo oduvijek poznata kao grad rocka, možda čak i kao jedna od kolijevki te glazbe u Slavoniji. Upravo s tim u vezi rodila se jedna odlična ideja kojoj je cilj sačuvati kulturni pečat povijesti jednoga grada, ispričati priču kako se u Orahovici počelo ljuljati u najljepšem ritmu.

Naime, povjesničarka umjetnosti i antropologinja, Orahovčanka Karolina Grgić započela je s izradom monografije o pola stoljeća rock and rolla u Orahovici. Pripreme su u početnom zamahu, a održan je i prvi radni sastanak na kojemu su nazočili začetnici rock scene u Orahovici Antun Andelfinger i Goran Parašilovac, predstavnik mlađih generacija rockera Matija Cabicar, osnivač prvog rock kluba Vlado Grgić Crni i autorica monografije Karolina Grgić.

– Na ideju sam došla zahvaljujući svome ocu Vladi koji je dugi niz godina dio rock scene u Orahovici. Upravo me on potaknuo da se detaljnije pozabavim ovom temom, a osim toga, to je ujedno i glazba uz koju sam i sama odrastala i koju i danas pratim. Želja mi je da i naš grad postane prepoznat kao dio rock scene u Hrvatskoj i to od već, kako se pokazalo, sredine 1960-ih godina. Sada nas čeka prikupljanje i objedinjavanje svih podataka, a kojih, vjerujem, neće nedostajati. Ovim putem pozivam sve koji imaju informacije i materijale o rock bendovima u Orahovici, fotografije, snimke i tome slično da pošalju na mail adresu: rocknrollorahovica@gmail.com – istaknula je Karolina, te dodala kako će monografija izgledati te ponešto o povijesti rocka iz podataka koje je prikupila i o kojima sama ima spoznaja.

– Zahvaljujući ovoj monografiju bit će predstavljeni svi rock bendovi u Orahovici, njihovi članovi, razdoblje u kojem su djelovali, njihovi uzori, prvi nastupi, ali i njihovo mišljenje o rock sceni nekada i danas. Kako smo saznali, prva orahovačka rock grupa bili su Mezoni, djelovali su od 1966. do 1969. godine, a njezini članovi bili su osnivač Mirko Filaković (solo gitara), ranije spomenuti Antun Andelfinger (bas gitara), Danko Vrkić, nakon čijeg je odlaska palice bubnjeva preuzeo Željko Vanek te Boško Stjepanović (ritam gitara). Pridruženi članovi Mezona bili su pjevači Ivan Stojić i Krešo Matić. O tome zašto su se nazvali Mezoni, gdje su sve nastupali, kao i o drugim zanimljivostima i anegdotama koje su nam ispričali članovi grupa Drozophilae melanogaster i Winter moći ćete čitati u monografiji.

Odmah nakon prve objave da radimo ovu monografiju, došlo je do velikog zanimanja javnosti i mogu reći da sam presretna što mnogo ljudi ima dobro mišljenje o tome i žele nam pomoći. Uskoro nas očekuje novi sastanak s većim brojem ljudi. Iskreno, jedva čekam početak same izrade, a još više konačan rezultat – zaključila je Grgić.

Njezin otac Vlado Grgić Crni, „glavni krivac“ što se priča o povijesti rocka zakotrljala, uistinu je neuništivi rocker. Bio je prvi orahovački DJ u rock klubovima i ne može biti sretniji što je upravo njegova kćerka odlučila pokrenuti ovaj hvalevrijedan projekt.

– To će zasigurno biti jedna povijesna knjiga koja će Orahovicu dići na još veći nivo. Više od pola stoljeća rocka u jednom gradu?! Iskreno, ni veći gradovi se time ne mogu pohvaliti. Tijekom svih ovih godina u gradu je osnovano i uspješno nastupalo desetak bendova. Svi ti mladi ljudi bili su ustvari buntovnici, bili su ispred svoga vremena i hvala Bogu što su mnogi od njih još živi i što će moći podijeliti s nama svoju priču i sjećanja iz tog vremena. Primjerice, zanimljivo je da je prvi orahovački klub, ujedno i jedan od prvih u Slavoniji, bio u orahovačkom vatrogasnom domu, a još zanimljivije je da je zatvoren jer je ispod diska živio jedan gospodin kojemu je zbog prolijevanja pića curilo sa stropa. Dugo vremena nakon toga išlo se samo po zabavama. Bilo je tu svega, išlo se pješice, autobusima, sve dok nije stasala jedna mlada ekipa, upregnula sve snage i od stare škole nastao je novi disko. To je samo jedna od mnogih zanimljivih priča koje će biti dio ove monografije, jednog istinskog povijesnog spomenara Orahovice – zaključio je Grgić.