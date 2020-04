GRADSKA BLAGAJNA Dok plaćaju vodu, plin, smeće i školarinu građani na naknadama godišnje uštede čak 1,2 milijuna kuna

Virovitica je u ožujku 2012. godine bila jedan od prvih gradova u Hrvatskoj koji je otvorio Gradsku blagajnu i svojim građanima omogućio plaćanje režija bez naknade. Od tada do danas građani u prosjeku godišnje uštede oko 1,2 milijuna kuna dok plaćaju vodu, plin, komunalnu naknadu, smeće, odnosno sve one obveze koje imaju prema gradskim tvrtkama Virkomu, Flori, Poslovnom parku, ali i institucijama kao što su Dječji vrtić „Cvrčak“ ili Glazbena škola „Jan Vlašimsky“.

Budući da je Gradska blagajna u srijedu ponovno počela raditi, nakon stanke od mjesec dana zbog mjera zaštite od koronavirusa, bila je to prilika da se podsjetimo zašto je građanima važna.

GRAĐANIMA VAŽNA

Gradonačelnik Ivica Kirin kaže kako nema sumnje da je otvaranje Gradske blagajne prije osam godina bio pun pogodak i nešto što građanima treba. Pritom, kaže, najviše misli na umirovljenike ali i sve one koji pažljivo gledaju na svaku kunu pa im je oko pet kuna provizije, koliko u prosjeku iznosi naknada za plaćanje po računu u drugim financijskim institucijama, zacijelo dobra prilika da taj novac iskoriste za druge potrebe u domaćinstvu.

– I prije nego što smo otvorili Gradsku blagajnu pokušali smo taj model uštede – plaćanja bez naknade dogovoriti i s bankama i FINA-om. Nažalost nije bilo dovoljno sluha pa se na kraju pokazalo kako je Gradska blagajna ipak najbolje rješenje. Nakon što su već u startu za takvu uslugu interes pokazale i sve naše gradske tvrtke: Virkom, Flora Vtc, Plin Vtc i Poslovni park, osnovali smo Gradsku blagajnu i građanima otvorili vrata za desetak usluga koje mogu platiti bez naknade.

Moram reći kako mi je drago što su već od prvog dana građani prepoznali važnost ove usluge i koriste je godinama – zadovoljno kaže gradonačelnik Ivica Kirin.

UŠTEDE I NA KADRU

Već na početku postignute su i uštede na novim kadrovima. Nije bilo novih zapošljavanja nego na svakom od šaltera radi po jedna djelatnica iz postojećih gradskih tvrtki.

O koristi naplate računa bez provizije možda najbolje govore same brojke. One pokazuju da kroz Gradsku blagajnu godišnje prođe prosječno oko 30 milijuna kuna prometa, s prosječno 230.000 do 240.000 uplatnica. Na taj način kod građana je godišnje ostalo oko 1,2 milijuna kuna koje nisu morali dati za proviziju. Računicom se dolazi do nekoliko stotina kuna godišnje, koje umjesto da odu na naknade ostaju građanima „u džepu“.

Da je time zadovoljan, kaže nam umirovljenik Alojz Vujčić, koji usluge Gradske blagajne koristi od samog početka.

– Ovo je jako dobra prilika za uštedu, osobito ako uzmem u obzir račune na koje moram platiti proviziju drugdje. Mogu stoga reći da sam zadovoljan. U mirovini sam pa mi svaka kuna dobro dođe – sa smiješkom kaže Alojz.

I drugi umirovljenici ističu kako je ovo izvrsna prilika za njih, kojima je mirovina mala, da uštede na računima za vodu, komunalne naknade i druge obaveza.

Virovitičanin Marko Z. ističe kako svoje račune, dok blagajna nije radila, nije ni plaćao. Vera pak kaže kako mjesečno uštedi 30 kuna na naknadama koje bi inače platila, da nema Gradske blagajne.

-Neka nam uvijek radi, mi ćemo se držati svih mjera i razmaka – poručili su Virovitičani.

ELEONORA, VALENTINA I MARICA U GRADSKOJ BLAGAJNI RADE OD POČETKA

Ljudi nam se povjeravaju i jako su dragi, ponekad smo i psiholozi

Od samog početka u Gradskoj blagajni su iz svojih komunalnih tvrtki došle raditi Eleonora, Valentina i Marica. Tri ljubazna lica svakodnevno gledaju svoje sugrađane, za koje kažu kako su ljubazni i jako dragi, susretljivi i strpljivi.

– Malo popričaju, našale se, a nerijetko i s nama podijele sve što im je novo u životu, povjere se što ih muči. Ponekad smo tako i pravi psiholozi, a ne samo blagajnice – sa smiješkom ističe Eleonora Ž.

ŠTO SE SVE MOŽE PLATITI NA GRADSKOJ BLAGAJNI:

• voda

• plin

• odvoz otpada

• pričuva (za zgrade kojima upravlja Poslovni park)

• grijanje

• komunalna naknada

• otkup stana

• komunalni doprinos

• najam gradskog stana

• smještaj djeteta u vrtiću

• prehrana u osnovnim školama

• školarina za Glazbenu školu.

(www.icv.hr, mlo, mš)