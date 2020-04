Ministar Božinović odgovarao na pitanja građana: Evo što kaže o otvaranju tržnica, ribolovu, propusnicama

Nakon ministra zdravstva Vilija Beroša, dr. Alemke Markotić u Facebook liveu koji organizira službena stranica Vlade Republike Hrvatske Koronavirus.hr na pitanja građana odgovarao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

– Živimo u situaciji bez presedana. Po prvi puta se neće održavati crkveni obredi. Epidemiolozi sugeriraju da se što manje napušta dom. Izlaziti mogu samo oni koji trebaju – odgovorio je ministar na pitanje što je s crkevnim slavljima za Uskrs, piše tportal.hr.

Hoće li građani koji se vraćaju u Hrvatsku u samoizolaciju?

Kada govorimo o režimu prelaska granice, putničkog prometa praktički više nema, odvija se promet kamionima koji znače opstojnost ekonomije, a što se tiče organiziranih povrataka naših građana iz inozemstva zna se točno vrijeme, mjesto i na samom mjestu gdje se putnici iskrcavaju uz graničnu policiju i sanitarnu inspekciju bit će i epidemiolog.

Zašto ne postrožite kazne prekršiteljima samoizolacije?

Hrvatska je demokratska država i imao pravnu regulativu koja sankcionira takav ponašanja, kreće od kazni od 3000 do 8000 kuna, a u slučaju ponavljanja kazna može doći do 100.000 kuna. Ne vidim da bi tu represija pomogla puno jer građani u demokratskim društvima nisu naviknuli na represivno ponašanje državnog aparata, i dobro da nisu naviknuli, mi pokušavamo utjecati na svijest, jer ako dobijemo građane, a veliku većinu jesmo, da je samodisciplina najvažnija i da je svatko odgovoran za svoje ponašanje i da tako štiti sebe i zajednicu onda smo na dobitku.

Zašto javno ne objavljujete imena osoba kojima je određena samoizolacija?

To nije demokratski standard i nemojmo gledati sve osobe koje su u samoizolaciji da ih se stigmatizira. Svatko može doći u situaciju da je bio u blizini nekoga tko je bio asimptomatksi zaražen. To nije standard hrvatskog društva i to nećemo raditi.

Razmišlja li se o produžavanju valjanosti e-propusnice i starih propusnica?

Spremni smo i o tome razmišljati. Vidjet ćemo to danas, sutra, pa ćemo na vrijeme obavijestiti javnost o eventualnom produženju, a ako bude to neće biti više od nekoliko dana.

Što je s građanima koji rade u inozemstvu i moraju se vratiti iz Hrvatske u te zemlje?

Prvo moraju biti sigurni mogu li se uopće vratiti u te zemlje.

Biste li razmotrili otvaranje tržnica?

Razmišljamo o tome. To najviše ovisi o procjeni epidemiologa i mislim da ćemo ići u tom smjeru. Sve to ovisi o dinamici rasta broja zaraženih osoba, ali mislim da nam iz dana u dan ti brojevi daju mogućnost da razmišljamo i o opskrbi na tržnicama.

Što s produljenjem registracije, vozačke dozvole?

Vlada je iznijela prijedlog izmjene zakona vezano za vozačke dozvole, osobne… prema kojima će svi dokumenti biti važeći i do trideset dana nakon prestanka epidemije. Vjerujem da će Sabor to brzo usvojiti.

Zašto kontrole nisu na razini županija, a ne općina?

Odluka je donesena da se smanji mobilnost ljudi jer je ona najznačajniji faktor za širenje zaraze. Nitko ne uživa u tim mjerama i jedini im je cilj smanjiti fizički kontakt među ljudima jer dok nema lijeka ili cjepiva do tada je jedina medicina koja se pokazala učinkovitom ta fizička razdvojensot i smanjenje mogućnosti da se kontaktom virus seli s jedne osobe na drugu. Virus se vrlo brzo širi i teško je uhvatljiv.

Mogu li se Split, Solin i Kaštela gledati kao jedna cjelina?

Ovo su mjere koje služe tome da ljudi ne putuju i ne izlaze iz kuća ako nije nužno. Kada bi se svi toga držali bilo bi nam puno lakše. Pokušavamo cijelo vrijeme balansirati između ekonomije i glavne zadaće, a to je zaštita zdravlja ljudi.

Koliko ima nelegalnih ulazaka u Hrvatsku?

Migranti u nama susjednim zemljama su smješteni u zatvorenim objektima i zabranjeno im je kretanje pa je bitno pao broj pokušaja ilegalnog ulaska u Hrvatsku.

Vidimo dosta stranih tablica u Istri. Kako to?

Nisam siguran da je to šira pojava. Moguće je da ima stranaca koji su prije mjera došli u Hrvatsku, koji imaju svoje nekretnine, ali za njih vrijedi isti režim kao i za svakoga u Hrvatskoj.

Na koji način je Stožer dobio široke ovlasti poput ograničavanja kretanja?

Sabor je usvojio izmjene Zakona o sustavu civilne zaštite i tu je Stožer dobio ovlasti, a mjere su balansirane i s ciljem da se spriječi širenje epidemije, one su privremenog karaktera i bit će na snazi dok za njih postoji potreba.

Da li se mjesto prebivališta tretira isto kao i mjesto boravišta za odobravanje propusnice?

Imate situaciju da netko živi i radi u jednom gradu, a prebivalište ima negdje drugdje da bi platio manji prirez pa to stvara problem u ovakvim situacijama, ali i to se rješava.