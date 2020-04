Za samozapošljavanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji na raspolaganju je 37 milijuna kuna

Ministarstvo hrvatskih branitelja je u siječnju ove godine objavilo Javni poziv za mjeru samozapošljavanja nezaposlenih hrvatskih branitelja, djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, djece dragovoljaca iz Domovinskog rata i djece hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata.

-Cilj mjere je otvaranje novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine kroz davanje novčane potpore u svrhu samozapošljavanja – rekao nam je viši stručni savjetnik Ministarstva hrvatskih branitelja Područne jedinice Virovitica Anto Krišto, pritom napomenuvši da se na natječaj već javilo dvadesetak zainteresiranih osoba, ali i da je pandemija koronavirusa na neki način onemogućila prijave.

S obzirom na odluke Stožera civilne zaštite nakon izbijanja ove pandemije, promijenili su se uvjeti rada i ljudi su ostali u svojim domovima, pa tako nisu stizale niti prijave.

-Ovim putem bih podsjetio ciljanu skupinu na neke pojedinosti. Naime, Ministarstvo hrvatskih branitelja za realizaciju ovog projekta planira oko 37.000.000 kuna, a novčana potpora po pojedincu iznosi najviše do 80.000 kuna. Dodijeljene potpore ostvarene kroz Mjeru samozapošljavanja po ovom Programu predstavljaju potpore male vrijednosti, a trajanje zaposlenosti isplatom potpore za samozapošljavanje mora biti u punom radnom vremenu (40 sati tjedno) najmanje 12 mjeseci. Valja napomenuti da se za dobivanje potpore ne mogu kandidirati osobe koje su već koristile potporu za samozapošljavanje kroz provedbu dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji od strane Ministarstva, osobe koje su korisnici potpore za samozapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, osobe koje novčanu potporu traže za obavljanje sezonskog obrta, redoviti učenici i studenti, osobe kojima je evidentiran dug od strane nadležne Porezne uprave, te one koje žele registrirati djelatnost obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i druge oblike djelatnosti kojima je primarna djelatnost poljoprivreda i slično. Poziv ostaje otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. listopada 2021. godine. Stoga pozivam sve zainteresirane da radi dobivanja potrebnih informacija posjete internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja ili se jave u naš Područni ured u Virovitici – rekao je viši stručni savjetnik Ministarstva hrvatskih branitelja Područne jedinice Virovitica Anto Krišto.

