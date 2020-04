ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA “ZATVORENE” SA ZLOSTAVLJAČIMA Susjedi, prijavite nasilje, žrtve to možda ne mogu

Zamislite da ste cijeli dan u istoj kući s osobom koja vas je inače fizički ili psihički zlostavljala, no sad, zbog mjera zaštite od koronavirusa, ne može van: na posao, u kafić, na polje ili u ribičiju. Smeta joj gotovo sve – razbijena čaša, novac potrošen na brašno i ulje, vriska djece koja moraju učiti pred televizorom, previše posoljena juha…

Morate biti u istoj kući. Kada mu (ili njoj), „pukne film“, uz grubu riječ nerijetko slijedi i ostalo. No sada ne možete do telefona ili mobitela, jer će vas vidjeti. Ne možete se sakriti u kupaonicu i nazvati policiju, jer su zidovi pretanki – čut će vas. Ne možete pobjeći do susjede „na kavu“ ili „samo po šećer“, jer su socijalni kontakti zabranjeni. Uslijedit će, dakle, još samo gori scenarij u kojem ste vi i vaši najdraži prepušteni sami sebi.

Prizor je to života koji ovih dana proživljava određen broj žrtava obiteljskog nasilja, a koje se manje prijavljuje, pokazuju statistike, u odnosu na prijašnje mjesece.

– PU virovitičko-podravska u siječnju i veljači zaprimila je ukupno 40 poziva vezanih uz obiteljsko nasilje. U ožujku smo ukupno zaprimili sedam poziva. Uz verbalno i fizičko nasilje, koje se odnosi na supružnike, reagirali smo i na nasilje vezano uz članove obitelji. Broj poziva opada, no ističemo kako i dalje izlazimo na svaku intervenciju i kako smo i dalje zaštita naših sugrađana u svakoj situaciji – ističe načelnik Siniša Knežević. Podsjeća na uvijek otvorene, poznate brojeve 192 i 112, za sve vrste pomoći.

Smanjen broj poziva ne znači da nasilja nema, upozoravaju i udruge, centri za zaštitu žrtava, psiholozi i policija. Naprotiv! Očekuje se da će nasilja biti sve više, jer izolaciju i novi stil života mnogi teško podnose. No sada je žrtvama teško doći do trenutka u kojem mogu uhvatiti mobitel i nazvati nekoga za pomoć.

SVI POZVANI REAGIRATI

-Žrtve bi nas nazvale kad bi, primjerice, muž otišao na posao ili dok je ona išla na posao, dok su djeca otišla u školu. Mjesečno smo imali oko 20 takvih poziva. Već krajem prošlog mjeseca njihov broj je znatno pao. Neke naše korisnice koje su nam trebale proslijediti povratnu informaciju o sebi više nam se jednostavno nisu javile – upozorava Desa Kolesarić, predsjednica Udruge S.O.S. telefon Virovitica.

Godinama je ova Udruga baza povjerenja između žrtava (žene, djece, muškaraca) i onih koji im pružaju savjetodavnu pomoć, upućuju na druge institucije i pomažu u teškoj svakodnevici. Zato je njihov apel javnosti – susjedima, članovima obitelji, poznanicima snažan: ne okrećite glavu, ako ovih dana u susjedstvu čujete plač, viku, zapomaganje, ne pojačavajte radio ili televizor. Uzmite mobitel i zovite policiju jer, očito, osobe koje trebaju pomoć to ne mogu učiniti.

Nazovite ljude za koje znate da imaju problema u obiteljskim odnosima i pitajte ih kako su, otkrijte trebaju li nekoga da im pomogne angažirati institucije.

To je apel na solidarnost, jednak onom u kojem se svi ovih dana držimo mjera zaštite od koronavirusa. Cilj je spasiti živote drugih, kaže D. Kolesarić i zato svi moraju reagirati.

-Svi smo u određenom strahu. Postoji nesigurnost zbog posla, financijska nesigurnost. Tu je i siromaštvo, i alkoholizam. Sada je sve to zatvoreno u četiri zida doma. Žrtve su svojim zlostavljačima lako dostupne, cijeli dan i noć i taj začarani krug će samo rasti – ističe Desa Kolesarić koja kaže kako je broj S.O.S. telefona 033 721-500 svima na raspolaganju.

-I za žrtve, i za sve kojima je teško u ovoj situaciji. Nazovite nas, ispričajte nam kako se nosite sa svime, ne posežite za najgorim rješenjima, pomoći ćemo vam – ističe D. Kolesarić.

Dok su sudovi dosad na prijavu obiteljskog nasilja često koristili mjere kao što su zabrana pristupa i kontakta osobi i obveznu mjeru liječenja od alkoholizma, ovo je prilika, smatra D. Kolesarić, da se, ako je moguće, počne koristiti zaštitna mjera udaljenja iz zajedničkog kućanstva koja se nalazi u Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji.

-Mjera se može izreći i prije pokretanja postupka, a na osnovu prijedloga žrtve ili ovlaštenog tužitelja. Sud donosi odluku u roku od 24 sata. Smatramo da bi ova mjera u ovim okolnostima, u kojoj je žrtva 24 sata izložena i dostupna nasilniku, poslala poruku žrtvi da je zaštićena, a nasilniku da za nasilje nema tolerancije, bez obzira na novonastale okolnosti vezane uz pandemiju – ističe D. Kolesarić.

CENTAR U KONTAKTU S OBITELJI

Na zaštiti obitelji aktivno radi Centar za socijalnu skrb Virovitica. Stručni radnici Centra za socijalnu skrb Virovitica, uz svoje redovne obaveze u okviru službe, u pojačanom su kontaktu s onim obiteljima koje su dosad evidentirane zbog obiteljskog nasilja. Prema riječima ravnateljice Marije Bajan-Prokl, stručni radnici Centra ih redovito kontaktiraju i s njima surađuju.

– Riječ je o obiteljima u kojima je bilo više prisutnog nasilja ili drugih nedaća. Uz to što ih kontaktiramo, dogovor je i da se oni nama javljaju. Zasad nemamo porast prijava obiteljskog nasilja. Obitelji s nama, u pravilu, dobro surađuju, uredno se javljaju, drže se svih uputa – ističe ravnateljica Centra M. Bajan-Prokl.

Iako su mjere obrane od koronavirusa na snazi, Centar i svi službenici i dalje su na raspolaganju svakom korisniku i svima u potrebi, ističe M. Bajan-Prokl: uz redovne poslove, u iznimnim, hitnim i neodgodivim situacijama, odlaze na terenske izvide, održavaju kontakte s korisnicima, a dostupni su i putem telefonskih linija, kao i internetom, elektronskom poštom… Njihov broj je: CZSS Virovitica, telefon: 033 721 530, 033 722 834, Obiteljski Centar, tel: 033 800 158, Podružnica Pitomača, tel: 033 783 045, e-mail: korisnik089@mdomsp.hr

MISLE DA JE NJIHOV PROBLEM SAD MANJE VAŽAN

Još jedna okolnost utječe na činjenicu da je poziva i prijava manje. U situaciji kada cijeli svijet živi po novim pravilima, osoba koja trpi nasilje bit će sklona misliti da njen problem i nije tako velik, pa će ga „pomesti pod tepih“ i šutjeti, trpjeti još više. Mnogi su navikli živjeti s nasiljem, iz kojeg jednostavno ne vide izlaz.

Svi budno prate vijesti, portale, društvene mreže, znaju da policija ima pune ruke posla, da sudovi i uobičajene institucije ne rade po običnom rasporedu. To se kod žrtve može manifestirati tako da misli: ma, nije važno, moj problem je manji u odnosu na druge. Ili: ionako mi nema tko pomoći.

To je kriva perspektiva i vodi u nesagledive posljedice, upozoravaju stručnjaci i volonteri koji rade sa žrtvama. Potrebno je reagirati na svaki slučaj, smatra Ivana Martinušić, magistra psihologije, članica Društva psihologa Virovitičko-podravske županije. Na svom radnom mjestu u Općoj bolnici Virovitica provodi psihodijagnostičke, savjetodavne i psihoterapijske postupke i ističe kako je sada jako važno vratiti žrtvama povjerenje u sustav koji će ih i u ovoj situaciji zaštititi.

-Ono što bih svakoj žrtvi poručila i sada jest – niste same. Činjenica je da ste sada češće sa zlostavljačem ili vam je poziv u pomoć teže učiniti nego ranije, no i nadalje postoje ljudi koji pomažu žrtvama nasilja. I udruge za pomoć i stručnjaci su se morali prilagoditi novonastaloj situaciji te slijediti upute stožera, no i nadalje su dostupni.

Udruge koje se bave zaštitom žrtava zlostavljanja pružaju pomoć i daju upute telefonski. I nadalje će policija doći na poziv o nasilju, prijavila to žrtva ili susjed. I dalje u centrima za socijalnu skrb dežuraju osobe koje će vas i u ovoj situaciji smjestiti u sigurnu kuću, ako je to potrebno – ističe Ivana Martinušić koja kaže kako, iako se tako može činiti, svijet nije stao, nego je potaknuo ljude da uobičajene stvari jednostavno naprave na nov način.

Svi su, kaže, izloženi ”neprijatelju” koji je nov, nepredvidiv i nevidljiv. Novonastala situacija tako kod ljudi izaziva intenzivan stres, koji im zasigurno crpi kapacitete i ljudi moraju uložiti dodatne napore kako bi se prilagodili novonastaloj situaciji.

-Stres sam po sebi uvijek može biti okidač za neka nepoželjna ponašanja i gotovo se sa sigurnošću može predvidjeti da će osobe koje i do sada nisu imale kapaciteta za nošenje sa stresom u ovoj situaciji imati određenih teškoća, jer se kako vrijeme provođenja mjera odmiče, stres kumulira –naglašava I. Martinušić.

„OKIDAČI“ RASTU

Obiteljski dom, koji u normalnim situacijama znači sigurnost i zaštitu od koronavirusa, za žrtve nasilja tako postaje ujedno i najopasnije mjesto u kojem neprestano strepe za svoj život ili život svojih bližnjih.

-S druge strane, osobama koje su sklone zlostavljačkim ponašanjima u ovoj su situaciji radi provođenja mjera onemogućene aktivnosti kojima su na određene načine umanjivali stres i frustraciju, poput pohađanja sporta, druženja sa prijateljima, pecanja i slično, što posljedično dovodi do ranije spomenutog kumuliranja stresa i vjerojatnije pojave zlostavljačkih ponašanja – upozorava I. Martinušić. „Okidači“ za nasilje mogu biti raznoliki – povišen ton, davanje kritike, razbijena čaša, neopeglana majica…

Mnogi su radnici zbog novonastale ekonomske situacije dobili otkaz ili trenutno dobivaju minimalna novčana primanja, gotovo preko noći ugasile su se brojne privatne ili obiteljske tvrtke i obrti u uslužnim djelatnostima. Stručnjaci upozoravaju da se zbog toga može očekivati porast ekonomskog zlostavljanja.

– Istraživanja (WHO, Anastario, Shebab i Lawry) pokazuju kako je jedna od redovito zanemarenih posljedica katastrofa, nažalost, povećanje nasilja u obitelji. Ono postaje češće i intezivnije ako je postojalo i ranije, no svakako je upečatljiva činjenica da se broj novih slučajeva povećava za čak četiri puta – upozorava I. Martinušić.

Zato je važno da sustav funkcionira i da se svima koji su u problemu na vrijeme ponudi pomoć, prvo razgovorom o situaciji, podrškom i razumijevanjem, kako situacija ne bi izmakla kontroli.

Županijsko Društvo psihologa također je danima na otvorenoj telefonskoj liniji s građanima kojima daju savjet, s kojima razgovaraju i unose optimizam u vrijeme izolacije i mjera zaštite od koronavirusa. Njihov broj je: 091/547-8464. (www.icv.hr, mlo, foto: arhivske fotografije)