KOALICIJA RESTART U VIROVITICI Održana konferencija za novinare

Županijska organizacija SDP-a održala je danas (utorak) konferenciju za novinare na kojoj su sudjelovali predsjednik SDP-a i kandidat za premijera koalicije Restart Davor Bernardić, saborski zastupnik SDP-a Domagoj Hajduković te predsjednik ŽO SDP VPŽ Mate Vukušić.

Na samom početku konferencije predsjednik ŽO SDP-a Mate Vukušić obratio se nazočnima i predstavio koaliciju s kojom će nastupiti na predstojećim parlamentarnim izborima, koji će se najvjerojatnije održati u srpnju. Uz SDP, u koaliciji su za sada HSS, HSU, Snaga i GLAS. Govorio je također o trenutnom stanju u gradu Virovitici, manjku informacija o istrazi i nestanku novca iz gradskog proračuna.

-SDP u dogovoru s koalicijskim partnerima ima ljude i programe koji mogu ovu državu izvući iz ovoga u što ju je uveo HDZ u zadnjih četiri godine. Tragično je da je u Hrvatskoj 15 ministara otišlo zbog korupcije. Niti jedan slovom i brojem nije osuđen niti se vodi ikakav postupak. što je krajnje neprimjereno. Što se tiče Virovitice, ne želimo dozvoliti da se ponovi ono što nam se dešava već 345 dana, da se uopće može dogoditi da u gradskom proračunu nestane 16.905.000 kuna za koje nitko ne odgovara, pa čak niti najodgovornija osoba u liku gradonačelnika Kirina, da se čovjek koji je imao ekskluzivno pravo za rukovođenje financijama pod navodnicima ću reći objesi. To nikog ne zanima, a Državno odvjetništvo izvide o tome više ne vodi. Uvjereni smo da ćemo mi biti ti koji će iduće četiri godine odlučivati što je dobro u Hrvatskoj, a dobro će biti sve ono što je dobro za građane Republike Hrvatske – rekao je Vukušić.

Saborski zastupnik SDP-a Domagoj Hajduković poručio je kako je Hrvatskoj potreban potpuni restart, bez korupcije, s efikasnijom javnom upravom, modernim zdravstvom i reformiranim pravosuđem.

-Mi u SDP-u upozoravamo na ove probleme, imamo viziju, imamo plan. To nije nešto što se može ostvariti u godinu dana, to je vizija koju imamo za desetogodišnji razvoj ove regije. Samo bogata Slavonija i Baranja je garant bogate i zadovoljne Hrvatske. Naši potencijali nisu samo u poljoprivredi, oni su i u IT industriji koja se jako razvila baš u ovim krajevima, konkretno u Osijeku, a najbolji primjer je Osijek Softver city. To su sve projekti na kojima želimo raditi, želimo pomoći našim poduzetnicima, našim mladima da ovdje ostanu, da mogu raditi i da od svog rada mogu dostojno živjeti. Mi u Restart koaliciji itekako znamo probleme našeg čovjeka – rekao je između ostaloga D. Hajduković.

Povod Bernardićeva posjeta Virovitici bili su predstojeći parlamentarni izbori. U svom obraćanju dotaknuo se aktualnog stanja u Slavoniji.

-Drago mi je što sam u Virovitici, ali nije mi drago kada dođem u županiju koja je po mnogočemu jedna od najsiromašnijih u Hrvatskoj. Iz Slavonije iz koje vučem i dio svojih korijena jednostavno boli kada roditelji, djedovi i bake, svoju djecu i unuke gledaju preko skypea. Nažalost danas sam s tom porukom ovdje. S porukom da sve Slavonke i Slavonci koji su nažalost u situaciji da teško žive, da nemaju mogućnosti za dostojanstven život, koji su ostali bez posla, koji ne rade, koji u ovoj teškoj situaciji ne mogu plasirati svoje poljoprivredne proizvode i čija djeca, braća i sestre su iselila iz nekada bogate Slavonije. Moj im je poziv da izađu na izbore, da glasuju svojom glavom i da razmisle o budućnosti i tome kako će izgledati i njihova županija i njihov kraj. Građani naše zemlje zaslužuju odgovore, dostojanstvo i budućnost – naglasio je Davor Bernardić.

Predsjednik SDP-a novinarima je iznio i dijelove programa koalicije koju predvodi. Najavio je tako, između ostaloga, povećanje minimalne plaće na 4.000 kuna, podizanje neoprezivog dijela dohotka na 5.000 kuna i smanjenje poreza za sektor ugostiteljstva i turizma na 10 posto. Pretpostavka je, pak, da bi poduzetim mjerama plaće u prosjeku porasle za 330 kuna.

-Hrvatska definitivno ima budućnost, ali joj je potreban restart. Hrvatska je za vrijeme ove krize shvatila da ne može živjeti samo od turizma. Simboli uspjeha Hrvatske su jednostavno satrani. Tako Hrvatska više ne može funkcionirati. Zato je na nama da Hrvatskoj osiguramo restart, novi početak na zdravim osnovama. Zato će SDP u sljedeće četiri godine ovdje u Slavoniji i Baranji provoditi naš plan “Slavonija 20-30”. Desetogodišnji je to plan za revitalizaciju Slavonije i Baranje. Cilj nam je da ova regija bude bogata i da ljudi u njoj mogu dostojanstveno živjeti od svog rada. Naš je cilj dignuti poljoprivrednu proizvodnju, omogućiti poljoprivrednicima siguran plasman njihovih proizvoda, plasirati potporu države onim malima koji žive od svog rada u svojim obiteljskim gospodarstvima. Program imamo, znamo što želimo napraviti, znamo da ovdje želimo razviti i popratnu industriju i popratnu infrastrukturu, poput proširenja koridora magistrale koji će biti iznimno važan za gospodarski razvoj sjevera Slavonije – rekao je između ostaloga Bernardić.

Potvrdio je da o ulasku u RESTART koaliciju razgovara s međimurskim županom Matijom Posavcem kao i IDS-om. Odbacio je mogućnost suradnje sa strankama desnice te je najavio skorašnje predstavljanje programa s kojim će koalicija tražiti povjerenje građanki i građana Republike Hrvatske na parlamentarnim izborima.

