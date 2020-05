Povodom Dana državnosti Republike Hrvatske, ispred spomenika dr. Franji Tuđmanu i poginulim braniteljima u Novoj Bukovici, počast su poginulim braniteljima paljenjem svijeća odali predsjednici TO HDZ-a Nova Bukovica-Brezik Darko Takač, TO HDZ-a Miljevci Đuro Sobol, TO HDZ-a Bukovački Antunovac Leonard Marušić i TO HDZ-a Dobrović-Bjelkovac Meri Dolovski.

(www.icv.hr)