PRIOPĆENJE HDZ-A Domovinski pokret je pokret za rušenje demokršćanstva, a nakon Milanovića, Škorina je nova zadaća dovesti SDP na vlast

Predsjednik ŽO HDZ-a Osječko-baranjske županije Ivan Anušić objavio je priopćenje koje prenosimo u cijelosti.

– Jučer, na Dan državnosti koji se nakon gotovo dva desetljeća ponovo obilježava 30. svibnja kako i priliči, u javnost su poslane brojne političke poruke u svjetlu nadolazećih izbora. Miroslav Škoro čija se politička platforma Domovinskog pokreta temelji na Domovinskom ratu, u Vukovaru je morao odgovoriti na pitanje od kojeg se pokušava sakriti otkako je ponovo stupio na političku scenu. Pitanje „gdje si bio 91.?“ novinari, odnosno javnost potpuno legitimno postavljaju političaru koji je izabrao čitav svoj politički put graditi upravo na Domovinskom ratu. Bio je u Americi, jučer je to i potvrdio. U Hrvatsku se vratio nekoliko puta i to kako bi sudjelovao na skupu Koalicije narodnog sporazuma. U to je vrijeme Koalicija narodnog sporazuma predstavljala žestoku oporbu demokršćanstvu koje je zagovarao dr. Franjo Tuđman na čelu HDZ-a. Hrvatski je narod i tada prepoznao tko ima snagu stvoriti samostalnu i suverenu državu. Kao što je tada, prije tri desetljeća stao uz one koji nisu željeli samostalnu državu s Tuđmanom na čelu, tako je i na 2019. svojim političkim angažmanom doveo na čelo države Zorana Milanovića.

– I na parlamentarnim izborima koji su pred nama Miroslav Škoro i Domovinski pokret imaju za zadatak rušenje demokršćanske i narodnjačke opcije, koju socijaldemokrati ne mogu samostalno napraviti. U prilog tome govori i predstavljanje koalicije s Lazarom Grujićem kojeg je Domovinski pokret predstavio kao „svježe snage“ koje pristupaju njihovoj političkoj platformi. Platformi koju temelje na žrtvi Domovinskog rata, a koaliraju s čovjekom koji je prije svega šest mjeseci pozivao svoje biračko tijelo da glas na predsjedničkim izborima da Zoranu Milanoviću.

– Domovinski pokret ovakvim načinom funkcioniranja i koaliranjem s osobama i političkim opcijama s krajnje desnog i krajnje lijevog spektra jasno pokazuje da osobni interes stavljaju ispred hrvatske države i nacionalnih interesa. (www.icv.hr)