NEDOVOLJAN BROJ PUTNIKA Od ponedjeljka, 18. svibnja autobus iz Virovitice prema Slatini više neće voziti

Sukladno Odluci civilnog stožera Republike Hrvatske, a zbog povoljnije situacije, odnosno manjeg rizika prijenosa bolesti COVID-19 prilikom korištenja javnog prijevoza, od ponedjeljka, 11. svibnja otvorene su neke autobusne linije i na našem području. Putnici će tako lakše do nekih gradova i mjesta, no na prijevoz od sela do grada još će se morati pričekati.

Od ponedjeljka, 18. svibnja autobus iz Virovitice prema Slatini više neće voziti, a razlog tome je nedovoljan broj putnika, pa se stoga privremeno ukida ova redovna linija. Podsjećamo, Prema Čazmatransovom voznom redu ovog tjedna (od ponedjeljka do petka) autobusi iz Virovitice za Slatinu polazili su u 14:35, dok je dolazak iz Slatine u Viroviticu bio u 8 sati.

Inače, vozi i redovna ruta Virovitica – Bjelovar – Zagreb od ponedjeljka do petka s polaskom iz Virovitice u 5 sati. Dolasci iz Zagreba su od ponedjeljka do petka u 16.12, od ponedjeljka do subote u 12 te subotu i nedjelju u 21,20. Autobus od Virovitice prema Čazmi vozi svaki dan, a polazak je u 12 sati.

Prema preporukama epidemiologa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, putnici u vozilima trebaju održavati tjelesnu udaljenost od najmanje jednog metra. Putnici u sjedalima moraju biti na propisnom razmaku. Treba sjediti jedna osoba u redu, na način da sjede naizmjence na sasvim lijevom i sasvim desnom sjedalu.

