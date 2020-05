Župan Andrović osvrnuo se na tri godine svoga mandata i projekte: Obnovljene škole i bolnica, grade se vrtići, a brza cesta do Zagreba ključ je gospodarskog razvoja

Pedantno i precizno virovitičko-podravski župan Igor Andrović prisjetit će se prve tri godine svoga mandata na čelu Virovitičko-podravske županije. I danas, 1096 dana nakon što je postao župan, s istom iskrom u očima govori o projektima koji su završeni 2017. godine, ali i onima koji tek slijede, posebno u vrijeme koronavirusa, s kojim su se u Virovitičko-podravskoj županiji borili i bore se, strpljivo i na distanci, jer “zdravlje stanovnika je na prvom mjestu”. Isticali su to cijelo ovo vrijeme, imajući u vidu da smo među županijama s najmanjim brojem oboljelih u Hrvatskoj, a ističu to i nadalje te pozivaju na oprez stanovnike ove županije koja obuhvaća područje između Drave i Papuka te spaja Slavoniju i Podravinu.

Ali, kakve god nedaće udar korone nosio, u Virovitičko-podravskoj županiji nikada nisu izvjesili bijelu zastavu. Ovdje riječ predaja ne postoji.

– Nema stajanja. Ovo je kao utrka na 3000 metara s preponama. Ako na jednoj preponi stanete, utrka je za vas gotova, suparnici će prvi do ciljne vrpce. Tako u ovo vrijeme koronavirusa ne stajemo ni s jednim projektom, za nas ne postoje prepreke, sve ide dalje, jer to je jedini ispravan put. Uostalom, zato i jesmo ovdje. Ako su nam građani dali povjerenje, nismo tu da bismo rekli “ne možemo”, “nije se moglo”. Jer, gdje ima volje, naći će se i način – odgovara Igor Andrović podcrtavajući u svom rokovniku ono što ga “sutra čeka”.

A “sutra” je “tu otvorenje” Dvorca Janković u Suhopolju, sustava navodnjavanja Đolta, pri kraju je i Novi Gradac – Detkovac… Šest novih vrtića koji se grade sredstvima Ministarstva poljoprivrede su pred otvaranjem (jedan je već otvoren u Gornjem Bazju), obnovljena škola u Josipovu dočekat će u ponedjeljak učenike u novom izdanju, neprepoznatljivom u odnosu na prijašnje… Tu su i energetske obnove Opće bolnice Virovitica, ambulanti Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije, škola u Pitomači, Suhopolju, Gornjem Bazju, sportske dvorane Tehničke škole… Na Tehnološko-inovacijskom centru i Centru za istraživanje u mljekarstvu su uglavnom završeni “zidani radovi”… No to je tek djelić onoga što slijedi, jer veliki dio toga se radi, ali veliki dio je već “odavno u pogonu”.

– Ponekad mi se čini kao da se zaboravilo da do prije nekoliko godina ovdje nije bio ni studentski restoran, ni studentski dom, ni nekoliko studijskih programa na našoj Visokoj školi Virovitica. Danas i u Virovitici i u Orahovici naši studenti mogu stvarati svoju budućnosti, uz uvjete kakve imaju oni koji kroz studentski život kroče u Zagrebu, Osijeku, Rijeci… Od jeseni počinje s radom i Stučni studij drvne tehnologije u Virovitici, jer to su tražili naši poduzetnici. Virovitica i Orahovica su danas studentski gradovi. To je nešto o čemu su neke prijašnje generacije mogle samo sanjati. I sve to ostvarili smo uz sinergiju svih nas, Županije, općina i gradova ovdje u Virovitičko-podravskoj županiji, podršci naših saborskih zastupnika, ali i ogromnoj podršci Vlade Republike Hrvatske, posebno u posljednjih nekoliko godina otkad je na čelu premijer Andrej Plenković.

A podrška Vlade RH i resornih ministarstva je bila ključna za velike infrastrukturne projekte. Naravno, u Virovitičko-podravskoj županiji su “iscrtali pravac”, pripremili dokumentaciju i kada je vizija kristalno jasna, nitko vam neće i ne može reći “ne”.

– Unazad tih nekoliko godina u našu županiju se slilo oko 2 milijarde kuna vrijednih projekata. Ova Vlada je pokazala koliko joj je stalo do Slavonije. Prisjetimo se, prije nešto više od godinu dana sredstvima Ministarstva poljoprivrede, uz punu podršku Vlade RH, ali i sinergijom Virovitičko-podravske županije i Grada Virovitice, izgradili smo multifunkcionalnu halu za naš sajam Viroexpo. Bio je to prvi projekt ostvaren kroz Razvojni sporazum za Slavoniju, Baranju i Srijem. Ali, kad nema sajma, tamo su sportski tereni. Do koronavirusa tereni su bili “rasprodani”, a bit će, uvjeren sam, i ubuduće. Ni sami nismo bili svjesni koliko imamo sportaša, ali i onih koji se sportom bave rekreativno. Viroexpo je niknuo prije 14 mjeseci, a nama se čini kao da je bilo prije nekoliko godina. Iza nas su stotine projekata, ali čim jedan završimo, započinjemo drugi. Kada smo završili s izgradnjom Panonskog drvnog centra kompetencija, kretali smo u izgradnju bolničkog kompleksa za dnevne bolnice, uz njeno opremanje u vrijednosti od 50 milijuna kuna. Naši ljudi ne moraju više zbog mnogih pregleda ići u Zagreb ili Osijek jer u Virovitici, ali i našim ambulantama domova zdravlja, imaju svu moguću brigu i skrb kao u velikim gradovima, jer nabavili smo i CT uređaj i magnetsku rezonancu. Nismo se nikad orijentirali samo na jedan put, uvijek nas je zanimala “paleta proizvod” za boljitak naših građana. Krenuli smo i sa sustavima navodnjavanja Đolta i Novi Gradac – Detkovac, ali i asfaltiranjem ceste do Jankovca. Zahvaljujući tom projektu prošle godine je Park prirode Papuk zabilježio “erupciju” novih posjetitelja. Dogradili smo novim sadržajima Hotel Kuriju Janković, koja je prošle godine imala 4.400 noćenja… Osim toga, energetski smo, među prvima u Hrvatskoj, obnovili većinu naših škola i zdravstavene ustanove. A kada smo to priveli kraju, europskim i županijskim sredstvima izgradili smo tri poduzetnička inkubatora – u Pitomači, Slatini i Orahovici, u kojima smo našim poduzetnicima besplatno dali “mjesto pod suncem”, jer nama je svako radno mjesto bitno.

Ali i danas su “dizalice” svuda oko nas.

– Započela je obnova željezničke pruge od Virovitice do Pitomače. Uskoro kreću radovi na aglomeracijama u Pitomači i Slatini… Gradit će se i „Kuća čaja“ u Špišić Bukovici te Centar za kulturu +zdravlja u Cabuni. Orahovica će s novim sadržajima na Orahovačkom jezeru postati turistička oaza Slavonije. Čekamo završno opremanje Dravske priče u Noskovcima. Ona će sa svim modernističkim sadržajima biti slična Aquaparku u Karlovcu, ali s naglaskom na rijeku Dravu, koja se nalazi pod zaštitom UNESCO-a.

U svim segmentima života stvaraju se bolji uvjeti za život u Virovitičko-podravskoj županiji.

– Iza velikog broja ovih projekata stoje vrijedni djelatnici županijske uprave, ali ponajprije naše razvojne agencije VIDRA-e. Tu je i istraživanje geotermalnih izvora, Centar za pametnu poljoprivredu i ICT djelatnosti… Stvaramo priču za sušaru poljoprivrednih proizvoda, koja će našim poljoprivrednicama, njihovim proizvodima, ponuditi dodatnu vrijednost. I jučer, i danas i sutra imamo samo jedan cilj – bolji život za svakog stanovnika Virovitičko-podravske županije. Zadovoljni osmijeh naših stanovnika i naše djece za nas nema cijenu.

U toj priči jedan projekt je No. 1. Projekt je to o kojemu se ozbiljno razgovaralo i promišljalo još 1993. godine. Nije tajna da Virovitičko-podravska županija želi bolju prometnu povezanost s ostatkom Hrvatske. Ta bolja prometna povezanost s ostatkom Hrvatske, s naglaskom na Zagreb ključ je daljnjeg razvoja ovog dijela Hrvatske i Virovitičko-podravske županije.

– Uskoro počinje javna nabava za prvu dionicu brze ceste od Virovitice do Špišić Bukovice. Brza cesta do Zagreba ključ je gospodarskog razvoja i Virovitičko-podravske županije i ovog dijela Hrvatske, a zahvaljujući ovoj Vladi, podršci saborskih zastupnika nikada nismo bili bliže da je dobijemo i to će biti projekt koji će dati “finu glazuru” na budućoj gospodarskoj slici naše županije.

(www.vpz.hr, foto: K. Toplak)