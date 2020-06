Mještani Ćeralija, najmlađeg naselja u Hrvatskoj, dobili novi dječji vrtić kojeg će pohađati 30 mališana

Otvoren je još jedan od 11 vrtića koji se sredstvima Ministarstva poljoprivrede gradi na području Virovitičko-podravske županije. Riječ je o vrtiću u Ćeralijama u općini Voćin, vrijednom 3,7 milijuna kuna. Dosadašnji „baka servis“ zamijenit će boravak u moderno opremljenom vrtiću.

– Mi smo najmlađa općina u Republici Hrvatskoj, a ovo je najmlađe mjesto. Ovo je nastavak brige za naše najmlađe mještane. Već imamo jedan vrtić u Voćinu koji pohađa 30 mališana, a ovo je nastavak te priče, dakle pružanje jednakih uvjeta za rast i razvoj dječici i na području Ćeralija. Ovo je mjesto koje doista obiluje životom – rekao je načelnik općine Voćin Predrag Filić, dodavši da će Općina financirati više od 90 posto ekonomske cijene boravka te će roditelji plaćati samo 200 kuna po djetetu.

Ravnateljica Dječjeg vrtića Jelenko u Voćinu, a sada i Područnog odjela u Ćeralijama, Marica Bičanić Krupa napomenula je kako se vrtić u Ćeralijama čekao 25 godina.

– Ovo je zaista najopravdanije mjesto za dječji vrtić, jer je ovo najmlađa općina, a Ćeralije kao mjesto ima najviše djece. Konačno su roditelji dočekali da mogu svoju djecu upisati u vrtić u svome mjestu – rekla je ravnateljica, dodavši da će u početku u vrtiću biti zaposlena dva odgojitelja koji će skrbiti za 30 djece u mješovitoj skupini, spremačica/servirka, dok će za predškolu biti zadužena ona.

Otvorenju je nazočio i župan virovitičko-podravski Igor Andrović koji je pozdravio ovu investiciju i ulaganje u najmlađe.

– Vjerujem da će ovaj vrtić, ali sve ostalo što je napravljeno za djecu i mlade sigurno pridonijeti boljem životu, ali i da će značiti ostanak u ovom području. Mi u Županiji radimo puno projekata, velikih infrastrukturnih, ali nema važnijih od onih koji su namijenjeni djeci – rekao je župan Andrović.

Čestitkama na novom vrtiću pridružio se i član Uprave Hrvatskih šuma Igor Fazekaš koji je mještanima uputio obećanje.

– Vrijeme je za zgradu Hrvatskih šuma, projekt je gotov, dozvole su ishođene i ove ćemo godine srušiti staru zgradu i započeti izgradnju nove – rekao je Fazekaš.

Saborski zastupnik Josip Đakić naglasio je da politika puno puta može odlučiti loše, no odluka izgradnje vrtića izuzetno je dobra odluka.

– Naša je zadaća i obaveza našim građanima osigurati bolji i sigurniji život. Posebice se to odnosi na ova ruralna područja koja su puno puta zanemarivana. Čestitam vam na novom vrtiću i vjerujem da će biti ispunjen do posljednjeg mjesta te se nadam da će mu uskoro biti potrebna nadogradnja – rekao je Đakić.

Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Vesna Bedeković pozdravila je prisutne u ime predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića.

– Cijelu sam Hrvatsku obišla i nigdje nisam srela ovo što vi imate, to je demografija. To je obitelj i budućnost. Sve ono što se ulaže u općinu Voćin, Ćeralije i okolna sredstva sve to je pokazatelj zaloga budućnosti, skrbi i brige o svim ljudima u svim krajevima Hrvatske. Izgradnjom škola, dječjih vrtića, domova i ostalih infrastrukturnih objekata želi se postići ravnomjerni razvoj svih krajeva Republike Hrvatske – rekla je Bedeković, dodavši kako njeno Ministarstvo sufinancira rad dječjih vrtića s 500 kuna po djetetu u 79 općina koje po indeksu razvijenosti pripadaju kategorijama od 1 do 4, a jedna od tih općina je i Voćin. Naglasila je kako će raditi na tome da vrtiće sufinanciraju u tolikom iznosu da on roditeljima bude besplatan.

(www.icv.hr, ml; adf; foto: D. Fišli)