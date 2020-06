SVEČANA SJEDNICA POVODOM DANA OPĆINE Crnac je općina koja dokazuje kako se bori za malog čovjeka

U Mjesnom domu Crnac održana je svečana sjednica povodom Dana općine i blagdana svetog Ivana Krstitelja, a u nazočnosti ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Vesne Bedeković, saborskog zastupnika Josipa Đakića, župana Virovitičko-podravske županije Igora Androvića i njegovih zamjenika Marija Klementa i Darka Žužaka, člana Uprave Hrvatskih šuma Igora Fazekaša, načelnika općina Čađavica – Mirka Rončevića, Špišić Bukovica – Hrvoja Milera, Suhopolje – Siniše Horvata, Sopje – Berislava Androša, Čačinci – Mirka Mališa, Podravska Moslavina – Dominika Cerića, zamjenika načelnika općine Zdenci – Jurice Kirisa i mnogih drugih.

Uoči sjednice uzvanici su obišli radove na izgradnji dječjeg vrtića u Velikom Rastovcu te položili vijence i lampione poginulim hrvatskim braniteljima kod njihovog spomen obilježja u središtu Crnca. Nakon uvodnih pozdrava zamjenice predsjednika Vijeća Josipe Bošnjak, načelnik općine Mato Damjan predstavio je rad Općine i realizaciju vrijednih projekata u proteklih godinu dana.

-Posebno bih istaknuo projekt “Zaželi” koji je od svih sjajno prihvaćen i ljudi su s njim oduševljeni, kako korisnici tako i zaposlenice i svi ga ocjenjuju kao jedan od naših najboljih projekata do sada. Završena je energetska obnova Mjesnog doma te zadnje dvije pješačke staze u ulicama mjesta Crnac. Ima tu još niz vrijednih projekata, čekamo završetak izgradnje dječjeg vrtića u Velikom Rastovcu, pokrenuli smo osnivanje zajedničke Javne ustanove vrtića s općinama Čađavica i Čačinci, a uskoro kreće i izgradnja dječjeg igrališta u istom mjestu. Pred nama je niz radova i u drugim mjestima, neki projekti su pred nama, a riječ je onima koji planiramo nominirati za razne natječaje – rekao je Damjan uputivši čestitku svim mještanima povodom Dana općine.

Župan VPŽ Igor Andrović pohvalio je rad načelnika i općinskog tima.

-Mene posebno raduju izgradnja dječjeg vrtića i projekt Zaželi, jer kroz ta dva projekta vidljivo je da se Općina brine o svim svojim žiteljima, od najmlađih do najstarijih. Mi smo tu naravno uvijek stalna potpora i podrška, evo uskoro kreće i jedan novi projekt kojem je nositelj Županija i sudjeluju osam općina, među kojima je i Crnac, a riječ je o projektu širokopojasnog interneta vrijednom više od 50 milijuna kuna. I ovim projektom će se poboljšati uvjeti života u malim sredinama što se tiče informacijske i komunikacijske tehnologije. Svi projekti koje zajedno radimo su usmjereni ka ostanku i opstanku ljudi na ovim prostorima jer bez ljudi svi projekti ne bi imali smisla – rekao je Andrović.

Saborski zastupnik Josip Đakić naglasio je kako je jasno vidljivo kako se u općini Crnac gradi i radi u cilju podizanja kvalitete života u ruralnoj sredini.

-Sve što se radi u ovoj općini je stvar mogućnosti proračuna, a on je u proteklom periodu bio znatno veći nego prošle godine. Pitate se otkuda ti novci, otkuda to povećanje?! Vlada Republike Hrvatske je donijela odluku, a Sabor je donio zakone u kojoj je fiskalna decentralizacija u svim našim gradovima i općinama omogućila dodatni prostor i sredstva kako bi mogli ovaj ruralni prostor oplemeniti potrebnim institucijama i objektima. Naši načelnici su, bez obzira koliko su općine male, učinili veliki iskorak kako bi ove prostore učinili ljepšima i boljima za život svih ljudi. Svjesni ste da smo pred izborima, ali neću koristiti ovu govornicu kako bi vas pozivao na izbore, jer znam da ste vi ljudi u ovoj općini pametni i znate vrednovati ono što je napravljeno i tako ćete vjerojatno i odlučivati. Neka vam je puno sreće i neka nas sve zajedno čuva vaš zaštitnik, sveti Ivan Krstitelj – zaključio je Đakić.

Ministrica Vesna Bedeković pozdravila je nazočne i u ime predsjednika Vlade RH, premijera Andreja Plenkovića te pohvalila rad Općine i načelnika Damjana.

-Ova općina napreduje, to je jasno vidljivo. Složit ću se s mojim prethodnicima koji su izdvojili projekte vrtića i “Zaželi”, a to su velike vrijednosti. Vaš vrtić jedan je od 11 u županiji i 200 u cijeloj Hrvatskoj u mandatu ove Vlade. Sufinanciramo dječje vrtiće i dalje ćemo to činiti. Projekt “Zaželi” se pokazao odličnim i pitali su me danas hoće li biti nastavljen? Da, ova Vlada želi nastaviti s ovim projektom još jačim tempom i još ga pojačati. Vlada je u ovim kriznim vremenima pokazala snagu i jedinstvenost te pokazala što znači liderstvo i vodstvo i što znači dati svojoj zemlji sigurnost. Ja danas vjerujem da naši ljudi znaju prepoznati tko su ti ljudi koji su spremni i sposobni nositi se sa svim mogućim izazovima i krizama. Mi smo kao Hrvati zaslužili da nas vodi čvrsta i jaka Vlada i Sabor, to zaslužujete i vi ovdje u Crncu – zaključila je ministrica Bedeković.

