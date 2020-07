Igor Andrović: Iza nas je jedna važna pobjeda, dokaz kako idemo u dobrom smjeru i na tome vam velika hvala

Virovitičko-podravski župan Igor Andrović uputio je riječi zahvale biračima koji su u nedjelju izašli na izbore za Hrvatski sabor.

– Rad, rad i opet rad. Projekti, projekti i opet projekti. Tako živimo i radimo 365 dana u godini kako bi Hrvatsku, Slavoniju, Podravinu, Virovitičko-podravsku županiju, svaki naš grad, općinu i najmanje naselje učinili boljom i sigurnijom zemljom. Iza nas je jedna važna pobjeda, dokaz kako idemo u dobrom smjeru. No, danas je novi dan, stižu nam novi izazovi. Hvala vam. Hvala svima koji su izašli na izbore za Hrvatski sabor jer je to festival demokracije. Velika hvala svima vama koji ste prepoznali HDZ kao najsigurniju opciju za Hrvatsku. Hvala i svima vama koji ste meni dali svoj preferencijalni glas. Taj glas me još više obvezuje. On je čast i obveza. Taj glas mi govori kako treba biti još bolji, kako treba raditi još više, stvarati nove i nove projekte, jer sve to što radimo, radimo zbog svih vas i budućnosti naše Hrvatske. Sigurne Hrvatske. Hvala vam 5025 puta – istaknuo je u zahvali župan Igor Andrović.

(vpz.hr)