KAKVA POSLASTICA U ORAHOVICI Počastio mališane piramidom u kojoj je 250 kuglica sladodela

Na djeci najljepši mogući način orahovački slastičar Osman Osmani obilježio je jučer (ponedjeljak) Svjetski dan sladoleda: napravio je ledenu piramidu od čak 250 kuglica sladoleda i njome počastio malene i njihove obitelji. Osman je inače poznat po tome da organizira različite akcije, ubacuje novitete u ponudu i redovno časti djecu sladoledom, pa je i ovaj, ”svoj” dan, obilježio na djeci, ali i odraslima, atraktivan način.

-Plan mi je za ovaj dan bio napraviti nešto što još na ovim prostorima nije viđeno: sladoled od dva metra visine, s drvenom konstrukcijom i oko 5 000 kugli. No, imao sam za to premalo vremena, posla je puno i jednostavno nisam stigao. No, znao sam da nešto moram napraviti. Odlučio sam se za sladolednu piramidu, u njoj je oko 250 kuglica sladoleda s preljevom. Sve je ciljano podijeljeno djeci i obiteljima koje su došle u slastičarnicu. Eto, malo zabave i atrakcije za moje Orahovčane, a imam još nekih ideja za ovo ljeto, no vidjet ćemo, ovisno o situaciji – kaže uvijek nasmijani Osman.

Djeca su s veseljem jela besplatan sladoled, a obitelj Rožmarić iz Orahovice ugodno se iznenadila ukusnoj poslastici u povodu Svjetskog dana sladoleda.

-Nismo znali što nas čeka, Osman nas je na početku upoznao zašto i kako se slavi ovaj dan, a onda nas, naravno, počastio. Doveli smo svoju kćer i unuke i svi smo uživali – kaže Marinko Rožmarić.

OŽIVIO TRADICIJU, PA VOZI SLADOLED PO SELIMA

Osmana smo pritom upitali za tajnu dobrog sladoleda.

-Mi, proizvođači, svoje recepte nikad ne odajemo! U mom narodu ih prenosimo na potomke. Ja sam ih naučio od oca Daima, a sada moj sin Almir uči od mene. Otkada radim, sladoled vidim na jedan poseban način. Nije to samo napraviti proizvod i prodati. On je za mene umjetnost koju treba pokazati i proizvod u kojem treba uživati, nešto poput dobrog vina – poručuje Osman koji je omiljen i zbog toga jer je oživio jednu tradiciju vezanu uz ovu slasticu i kako su u njoj uživali ljudi na selu, kada bi sladoled dolazio na kućni prag.

Tako je Osman ovog ljeta krenuo autom po selima, onako svirajući sirenom kako su to nekada sladoledari i radili. Često je i na orahovačkom Jezeru: uvijek se nađe netko tko voli uživati u ukusnoj ledenoj poslastici dok je vani vruće.

-Ne mogu svi doći do slastičarne, posebno oni stariji, koji žive sami. Zato sam ja odlučio doći k njima. Mnogi su mi rekli da su već i zaboravili kako je to bilo i da im je drago da ponovno u svom selu mogu kupiti sladoled – zaključuje Osmani, slastičar velikog srca. (www.icv.hr, vg)