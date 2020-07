OBNOVA PRUGE Doznajte novi red prometovanja vlakova

Zbog remonta pruga Koprivnica – Dalj bit će zatvorena za promet između kolodvora Virovitica i Pitomača od 21. do 23. srpnja, od 27. srpnja do 4. kolovoza te od 11. kolovoza do 4. rujna, osim subotom i nedjeljom, od 9.50 do 18 sati.

U tom razdoblju putnike će na relacijama Pitomača – Virovitica i obratno, Pitomača – Čačinci, Čačinci – Virovitica, Špišić Bukovica – Suhopolje i obratno te Suhopolje – Koprivnica i obratno umjesto vlakova prevozi ćei autobusi prema rasporedu koji možete pogledati ovdje.

Informacije o mjestima zaustavljanja zamjenskih autobusa možete pronaći ovdje.

Zbog posebne regulacije prometa moguća su kašnjenja.

(hzinfra.hr, foto: M. Rođak)