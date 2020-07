Premijer i ministri svečano prisegnuli nakon izglasavanja povjerenja novoj Vladi

Hrvatski sabor glasovao je o povjerenju novoj, 15. Vladi i drugoj koju će voditi aktualni premijer Andrej Plenković. O povjerenju Vladi, Sabor je glasovao nakon završetka rasprave, a vladajuća većina mogla je konačno odahnuti – sa 76 glasova “za” potvrđena je nova Vlada, 59 ih je bilo protiv, a suzdržanih nije bilo. Nakon toga, predsjednik i članovi Vlade svečano su prisegnuli pred zastupnicima, piše Večernji.hr.

Govor hrvatskoga premijera Andreja Plenkovića prenosimo u cijelosti.

– Cijenjene zastupnice i zastupnici, prije svega hvala onima koji su nam u izlaganjima tijekom dana dali podršku za program i za ljude koji će biti u sastavu nove hrvatske Vlade.

Hvala i onima koji su nam u svojim izlaganjima izrazili kritike, neslaganje i drukčije stavove, želje i planove za budućnost Hrvatske. Ja to poštujem.

Međutim isto tako poštujemo, a to je jasno, svi mi koji smo ovdje i volju hrvatskih građana.

Petog srpnja bili su izbori za Hrvatski sabor i na tim izborima svi smo dobili određeni stupanj potpore hrvatskih birača, neki malo više, neki malo manje.

I u kampanji smo vodili različite strategije, govorili različite stvari, nastojali prezentirati naš program. Neki su išli i dalje, bili su toliko smjeli da su uvjetovali tko će što biti u nekim drugim strankama. To je iskustvo koje smo vidjeli prije pet godina i koje je dovelo do pada vlade 2015. i 2016. godine.

Šteta je da na hrvatskoj političkoj sceni mnogi akteri nisu izvukli određene poruke iz tog lošeg iskustva, iz iskustva koje je vodilo destabilizaciji hrvatske političke scene i izazvalo jedine izvanredne izbore.

Cijeli prošli mandat radili smo s punim uvjerenjem da nam se takav scenarij ne ponovi.

Sad na ovim izborima došli su akteri koji su ponovo htjeli gledati takav scenarij. Pretpostavljam da je to bio njihov politički izbor, nedostatak iskustva, nepoznavanje načina rada političkih stranaka, vođenja koalicija, vođenja parlamentarnih većina i, u konačnici, respektiranja autoriteta u političkim strankama.

To nije dobro, to ne bi prošlo, neće proći nikada u budućnosti, siguran sam, jer ima nas koji smo određene pouke iz takvih praksi izvukli. I tu se razlikujemo.

Kriterij za većinu su racionalnost, poruke, odnosi između stranaka i poštivanje struktura

Mi smo oformili parlamentarnu većinu s ljudima s kojima ćemo, siguran sam, provesti program oko kojeg smo se suglasili.

Možda s nekim od naših partnera nemamo nužno sve iste svjetonazorske pozicije, svjetonazorska stajališta. Možda u nekom teoretskom kontekstu s nekima koji će biti u oporbi sljedećih godina imamo neke druge bliskosti, ali to nije jedini kriterij.

Kriterij je racionalnost, kriteriji su poruke, kriterij su odnosi između stranaka i poštivanje struktura. To govorim zato da ne bi bilo nekih dilema ovdje zašto je koalicija s onima s kojima smo surađivali, koje dobro poznajemo i koje poštujemo i s kojima ćemo, siguran sam, realizirati program koji smo danas predstavili. Bez obzira je li to 76 ili, teoretski, 150 ruku. I 76 je dovoljno kada postoji kohezija, funkcionalnost i želja za radom za Hrvatsku.

Šteta je da je puno rasprave otišlo na nekakvu apstraktnu, teoretsku priču o nekakvim “žetončićima”. Vrlo ružnom nazivu za zastupnike koji su dobili povjerenje hrvatskih građana.

HDZ nije razgovarao ni sa kim od vas 75 koji ćete glasati protiv. Sa mnom nitko od vas nije razgovarao, a nitko drugi nije imao mandat da razgovara s bile kime od vas, to javnost treba i mora znati.

To što neki od vas, čelnici koalicijskih stranaka, niste bili spremni doći niti na neformalnu kavu nakon izbora, ne zato da bismo vas snubili ili tražili vašu podršku, nego da kažemo: Izazovna je situacija u Republici Hrvatskoj, gospodarska, financijska, politička, sigurnosna, postoje brojne odluke koje ćemo morati donositi u Hrvatskom saboru, postoji europska dimenzija naše politike, koja je jednako tako hrvatska politika, o tome ćemo govoriti detaljnije idućega tjedna.

Niste to prihvatili, to me dosta iznenadilo. Iznenadilo me ne zato što je pogodilo neku moju taštinu, nego smatram da ili niste dobro razumjeli na koji način želimo funkcionirati ili imate a priori isključive stavove. I jedno i drugo je moguće, ali ni jedno, ni drugo nije dobro.

Naš je program gospodarski, financijski i razvojan

Cilj koji je pred nama je raditi na političkom programu koji više nije samo HDZ-ov, to je program nas i naših političkih partnera, cijele parlamentarne većine. Program koji je po nama pogađa sve što je bitno i važno sljedeće četiri godine. Važno politički, važno gospodarski, važno financijski, važno razvojno.

Imamo dodatnu polugu za koju smo se izborili. Podsjetit ću hrvatsku javnost da smo nakon 5. srpnja i izbora imali dva ključna trenutka koji su vezani za naš europski put. Jedan je da smo ušli u Europski tečajni mehanizam II.

Vidim da je za mnoge zastupnike današnji dan bio prigoda kao da je na dnevnom redu Strategija za uvođenje eura kao naše valute. Doći i taj dan. Mi to radimo na temelju Strategije iz 2018., radimo to na temelju Ugovora o pristupanju, na temelju referenduma kojim je taj ugovor potvrđen, na temelju ratifikacije tog ugovora u Hrvatskom saboru.

I oni među vama koji žele referendum mogu to tražiti, ali pravno su stvari jasne. Sabor je to ratificirao, a hrvatski birači potvrdili.

Zahvaljujući naporima Vlade imamo polugu od 22 milijarde eura

Druga stvar je Europsko vijeće koje je bilo zahtjevnije, napornije, intenzivnije, osjetljivije nego naša današnja sjednica, koje je trajalo pet dana i koje je Hrvatskoj zahvaljujući naporima naše Vlade omogućilo polugu od 22 milijarde eura sljedeće četiri, odnosno sljedećih sedam godina. Napravili smo iskorak koji nam daje veći manevarski prostor u situaciji bez presedana, u situaciji covida 19 koji je promijenio svijet, Europu i Hrvatsku, osobito u zdravstvenom i gospodarskom smislu.

Imamo alate koje ćemo iskoristiti. Imamo više iskustva nego li smo imali prije četiri godine. Imamo ljude i službe u sustavu koje su sada uigranije, uhodanije, razumiju prioritete i znaju što im je činiti.

Povjerenje je ogromna obaveza i šansa

Nastojat ćemo opravdati veliko povjerenje, kao što sam rekao u izbornoj noći, bez imalo trijumfalizma i želje da naš uspjeh ocijenimo puno većim od uspjeha svih vas koji ste dobili mandat od hrvatskih građana, nego obrnuto, da to povjerenje doživimo kao ogromnu obavezu i šansu za nas, ali i cijeli hrvatski narod i sve naše građane ovdje u Hrvatskoj i Hrvate izvan Hrvatske, da napravimo pozitivne stvari za našu zemlju.

Nećemo se vaditi na bilo koju raniju vladu. Možemo uspoređivati rad naše druge Vlade s ovom prvom i to je kako ćemo raditi sljedeće četiri godine.

Nastojat ćemo dati sve od sebe, znanjem, stručnošću, entuzijazmom, elanom. S onim motivom s kojim se čovjek i angažira u javnom poslu jer ovdje je svatko od nas dobrovoljno. Svi smo mogli raditi nešto drugo, manje izloženo, manje riskantno, manje staviti sebe “na pladanj” bilo kome da nam kaže bilo što dobro ili loše.

Motivira nas rad za Hrvatsku

To radimo jer imamo neki motiv, motiv rada za opće dobro. Motiv rada za Hrvatsku, koja je samostalna, neovisna samo 30 godina. Motiv da se odužimo onima koji su za Hrvatsku dali sve, hrvatskim braniteljima, onima koji su poginuli za hrvatsku slobodu.

Obilježit ćemo obljetnicu Vojnoredarstvene operacije “Oluja” za svega nekoliko dana. Bez njih mi ne bismo bili ovdje, bez njih možda ne bi bilo slobodne, samostalne i međunarodno priznate Hrvatske. I za njih ćemo raditi u godinama koje su pred nama.

U tom procesu očekujemo da pokušamo tražiti suglasje tamo gdje budemo u mogućnosti doći do njega. Mi ćemo kao Vlada predlagati brojne zakone. Evo, mogu reći, nastojat ćemo biti otvoreniji prijedlozima oporbe, možda pokušati napraviti nešto drukčiju metodologiju tražeći konsenzus o bitnim pitanjima.

Prvi na Vladinom dnevnom redu je Zakon o obnovi grada Zagreba

Jedan takav zakon sutra će Vlada u 13 sati imati na dnevnom redu, Zakon o obnovi grada Zagreba od razornoga potresa 22. ožujka. Trudit ćemo se naći sredstva da obnovimo glavni grad Hrvatske od šteta koje iznose 11, 5 milijardi eura. Dosta smo već toga napravili, trebat ćemo napraviti još. To je proces s kojim ćemo, nadam se, živjeti malo duže nego s covidom 19.

Cijenimo potporu hrvatskih građana, cijenimo potporu onih zastupnika koji će večeras glasati za povjerenje ovoj vladi. Razumijemo i one koji neće, poštujemo to, a naša je želja da Hrvatska za četiri godine izgleda bolje nego što izgleda danas, kao što danas sigurno izgleda bolje nego li je izgledala 2016. godine.

Temeljni motiv koji imamo i za koji ćemo raditi je dobrobit svih hrvatskih građana i svih Hrvata koji žive izvan Hrvatske.

Zahvaljujem vam i veselim se suradnji – rekao je premijer Plenković.

