Održana konstituirajuća sjednica GO HDZ-a, I. Kirin: Virovitica je grad koji ima potencijal da napravi iskorak naprijed

Nakon provedenih unutarstranačkih izbora, u petak, 27. studenoga održana je konstituirajuća sjednica Gradskog odbora HDZ-a Virovitica. Uz predsjednika GO Ivicu Kirina, sjednici su nazočili novoizabrani potpredsjednici: Igor Andrović, Damir Marenić i Vlasta Honjek – Golinac, kao i novoizabrani članovi.

Tom prilikom je predsjednik GO, ujedno i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin, prezentirao što sve Grad Virovitica, zajedno s Virovitičko-podravskom županijom planira realizirati u narednom periodu.

– Radimo na pet strateških dokumenata kako bismo pokazali našim građanima što smo sve realizirali od 2013 do 2020. godine, ali i što ćemo napraviti na temelju srednjoročnih i dugoročnih planova. Do 2025. godine ćemo uspostaviti politički konsenzus i s mjesnim odborima i građanima kako bismo do tada riješili sve probleme koji se tiču komunalne infrastrukture, odnosno ceste nogostupe i slično – rekao je Kirin.

O planiranim projektima govorio je i potpredsjednik Gradskog odbora, ujedno i župan virovitičko-podravski Igor Andrović, kao i članica Gradskog odbora HDZ-a i ravnateljica Razvojne agencije VTA Tihana Harmund.

– Najvažniji dokument koji planiramo pripremiti i prezentirati u sljedećih godinu dana je Program razvoja grada Virovitice od 2021. do 2051. godine. Tim dokumentom obuhvatit ćemo sve ono što bi se trebalo napraviti u našem gradu – rekao je Kirin dodavši da danas on kao predsjednik, njegovi potpredsjednici te novoizabrani članovi, preuzimaju političku odgovornost za provođenje svih tih planova.

U sinergiji s Vladom Republike Hrvatske, kao i Virovitičko-podravskom županijom, predsjednik Ivica Kirin kao cilj ističe jedan jedini, a to da što više toga realiziraju i povuku što više sredstava u grad Viroviticu.

– Paralelno s građevinskim projektima, mi vodimo brigu i o našim najugroženijim skupinama građana. Najvažnije nam je da standard grada dignemo na jednu veću razinu jer smo svjesni da je danas Virovitica grad koji ima potencijal da napravi iskorak naprijed – rekao je Kirin naglasivši kako ih treba ocjenjivati na temelju rezultata rada.

– Najbolji dokaz da radimo je to što je Virovitica nedavno proglašena najboljim gradom 2020. godine u kategoriji “Prvak EU fondova”. Osim toga, imamo najbolju Glazbenu školu u Hrvatskoj, kao i Muzej. Ono što je do prije nekoliko godina bilo nezamislivo, danas je stvarnost i na to smo izuzetno ponosni – zaključio je Kirin.

Na konstituirajućoj sjednici izabrani su i tajnik, zapisničar te rizničar Gradskog odbora. Za tajnika je izabran Dario Vranek, zapisničarka je Sanja Kirin, a Tihana Harmund je rizničarka.

ZAHVALA ČLANOVIMA PREDSJEDNIKA GO HDZ-A IVICE KIRINA

Ovu prigodu, novi/stari predsjednik Gradskog odbora HDZ-a Virovitica Ivica Kirin iskoristio je kako bi uputio zahvalu članovima stranke koji su izašli na unutarstranačke izbore u svoje osobno ime, ime novoizabranih potpredsjednika, kao i Gradskog odbora HDZ-a.

– Hvala svim našim biračima koji su iskoristili svoje biračko pravo i u nedjelju izašli na unutarstranačke izbore. Izbori su protekli demokratski, korektno i uz poštivanje svih epidemioloških mjera i ovom prilikom ujedno zahvaljujem i članovima biračkih odbora na odlično odrađenom poslu u ovim specifičnim COVID okolnostima. Ispred nas je period u kojem se u prvom redu okrećemo građanima i realizaciji projekata na području našeg grada. Drago mi je da su naši članovi prepoznali naš dosadašnji rad i aktivnosti koje su nam u planu. Naš cilj je napredak naše Virovitice. Na kraju, hvala i dosadašnjim potpredsjednicima, kao i članovima Gradskog odbora na trudu i angažmanu tijekom protekle četiri godine – zahvalio se I. Kirin.

(hdz-virovitica.eu)