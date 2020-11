Projekt koji spaja domoljublje, turizam i ljepotu prirode: U čačinačkom Domu kulture održana prezentacija projekta “Vrata Papuka”

U Domu kulture Čačinci održana je prezentacija projekta “Vrata Papuka” koji autorski potpisuju branitelj Nenad Sabo, ratni zamjenik zapovjednika 2. bojne 132. brigade pukovnik Goran Sokol te mladi povjesničar Dino Mataz, a investitor je ZUiČ HVIDR-a VPŽ te partner Općina Čačinci.

Prezentaciji su nazočili zamjenik župana VPŽ Darko Žužak, načelnik općine Čačinci Mirko Mališ te njegov zamjenik i ravnatelj Javne ustanove Parka prirode Papuk Alen Jurenac te predstavnici braniteljskih udruga. Uvod prezentaciji dao je načelnik Mirko Mališ.

-Velika je ovo stvar za našu općinu koja dobiva još jedan dodatni sadržaj koji će privući ljude, ali prije svega obilježiti mjesto i vrijeme obrane našeg kraja. Posebno je upečatljivo u ovom projektu kako će u izgrađenom spomen parku biti sadržaja za sve, od odraslih do najmlađih. Ovo je jedan moderan oblik spomen obilježja pristupačan svima, jednostavno projekt budućnosti – rekao je Mališ.

Projekt je nazočnima predstavio pukovnik Goran Sokol.

-Naziv ovog projekta “Vrata Papuka” došao je od starih vojnih dokumenata po kojima se cijeli prostor mjesta Humljani tako nazivao i uvijek bio strateški važan vojni položaj. U ovom slučaju Domovinskog rata, mi smo držali taj položaj, prvu liniju obrane. I on je itekako važan za povijest cijele Hrvatske. Nakon 30 godina od rata, od Nenada Sabe čija je obiteljska kuća bila uz tu prvu liniju, rodila se ideja o ovom projektu kako bi trajno obilježili ovo područje. Naime, riječ je o izgradnji spomen obilježja s imenima vojnih i civilnih žrtava na ovim prostorima oko kojeg smo zamislili zemljišnu prostoriju i spomen park koji će odmah na prvu privući ljude svih uzrasta. Bit će tu izgrađeno i dječje igralište, a preko puta kod legendarnog Vilimovog mlina bit će postavljena česma s izvorskom vodom. Također će tu biti postavljen top ili tenk kao jedan znak ratnih događanja. Cilj je spojiti povijest, domoljublje i turizam na jednom mjestu – rekao je Sokol.

Podršku projektu, uz Općinu Čačinci, dali su Virovitičko-podravska županija, braniteljske udruge, a uskoro se čeka i potvrda Ministarstava obrane i branitelja.

-Moram izraziti i oduševljenje ovom idejom da se konačno na širem orahovačkom prostoru trajnije obilježi Domovinski rat. Područje bivše općine Orahovica najmanje je pokrivena materijalima za očuvanje Domovinskog rata, unazad nekoliko godina to se pokrenulo i naravno da Županija to svesrdno podupire i nadam se da ćemo zajedno sve to uspjeti napraviti do Dana 2. Bojne, 4. listopada iduće godine – rekao je zamjenik župana Darko Žužak.

Kako je projekt usko povezan s promocijom ljepote prirode, podršku je dao i Park prirode Papuk.

-Veseli nas ova inicijativa naših branitelja koji su prvi stali u obranu našeg kraja, za ovakav projekt koji će biti realiziran na ulasku u Park prirode Papuk, točnije na putu prema Park šumi Jankovac. Kako veliki broj ljudi dolazi na Jankovac, ovo je odličan potez kako bi upravo ti ljudi bili upoznati s poviješću, odnosno zbivanjima u Domovinskom ratu na ovom području – rekao je ravnatelj Parka Alen Jurenac.

