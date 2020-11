SOS VIROVITICA Pred Gradskom knjižnicom i čitaonicom obilježen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama koji se obilježava 25. studenog u cijelom svijetu s ciljem podizanja svijesti o neprihvatljivosti svih oblika nasilja nad ženama, uključujući psihičko, tjelesno, spolno i ekonomsko nasilje, SOS Virovitica održala je javnu akciju podjele edukativnih materijala u sklopu programa “Podrška je važna” ispred Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica kojim je započela međunarodna kampanja “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”.

Udruga S.O.S. Virovitica već 20 godina radi na ovom problemu u suradnji s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Virovitičko podravske županije, a o velikim borbama za prava žena s kojim se ova udruga svakodnevno susreće zna više Desa Kolesarić, predsjednica udruge koja neumorno pokušava osvijestiti sve sugrađane o tome kako ne smijemo tolerirati nasilje i neravnopravnost spolova.

– Potrebno je potaknuti žrtve da prijave nasilje! Moramo shvatiti kako to utječe i na našu djecu, jer nasilnici prenose svoju agresivnost i ne mogu se zaustaviti. Nažalost tu dolazimo i do problema u društvu, jer ljudi žrtvu procjenjuju na temelju odjeće, govora tijela, izgleda, i svega što ono smatraju da ženi ne bi trebalo biti dozvoljeno, jer žele utjecati na njezino pravo slobode i izražavanja, time dolazi do toga da žrtva osjeća sram ,osudu i nelagodu pa ne želi istupiti. – istaknula je D. Kolesarić te se osvrnula na problem Istanbulske konvencije koja kako kaže jest potpisana, ali nažalost nije usvojena u potpunosti, što nasilnicima omogućava rupu u zakonu te po principu “dvostrukog uhićenja,” izjave kako je i žena bila nasilna prema njima, pa tu sama riječ nam govori dolazi do uhićenja i žene i muškarca, što ženi automatski stvori osjećaj ne zaštićenosti i nemogućnosti slobode govora. Potrebno je raditi na boljoj komunikaciji i boljoj primjeni zakona – ističe naša sugovornica.

Specifičnost problematike za ovu godinu leži i u epidemiji koronavirusa koja je kako kaže Desa, zatvorio žrtvu u kuću s nasilnikom te mu je time postala 24 sata dostupna za prijenos njegove agresije nad njom. MUP ove godine bilježi porast nasilja veći od 30 posto, što je udruzi signal da nešto moraju poduzeti, te se stoga 25. studenog održala prva javna akcija, a 26. studenog se održava još jedna aktivnost u sklopu Europske kampanje čija je svrha razbijanje seksizma, stereotipa i predrasuda. – Na naše iznenađenje mnogo muškaraca osvrnulo se na našu javnu akciju, što nam je iznimno drago jer nikad nije dovoljno da se samo na jednu stranu utječe, dobar napredak dolazi u malim koracima, zainteresiranošću obje strane – govori Desa Kolesarić za ICV.

– Upravo neravnopravnost spolova je uzrok velikim problemima u društvu, ono je uzrok i nasilju, jer nasilje se svodi na moć i kontrolu. Neravnopravnost se svodi na nasilje, na neravnopravan položaj tržišta rada te manje plaće, no u nekim slučajevima i manje mirovine. Žene još nisu spremne to same sebi priznati, pa negiraju, čime dolazi do toga da se takav problem ne može riješiti, no zato postoji uvid u podatke iz Europe i podatci s naše nacionalne razine koji govore da su žene 12% manje plaćene – rekla je Desa. Kolesarić.

– Naše S.O.S linije će pružiti svu potrebnu pomoć žrtvama nasilja, važno je da znate da niste same! Istupite! – Nemojmo tolerirati nasilje. Mi smo još u patrijarhalnom odgoju i smatramo da treba trpjeti određene stvari, ali nije tako moramo se boriti za svoja prava. Budimo mi ti koji će pokrenuti promjene i napraviti iskorak da pomognemo žrtvi i javno osudimo nasilnika – zaključila je Desa Kolesarić. (www.icv.hr, ak, foto: SOS Virovitica)