Daniela Weiss Bešić već godinu dana u Virovitici provodi suvremeni MFR tretman: Evo o čemu je riječ

Znate li da u našem tijelu postoji nešto što se zove fascija i da ona omata cijeli naš organizam, od glave do pete? Taj čvrsti, ali elastični omotač unutar našega tijela ima važnu zaštitnu funkciju – pomaže nam da se uspravno držimo te da naši organi, dok skačemo, trčimo i općenito krećemo se, ostaju na svom mjestu, klizeći jedan kraj drugoga.

O njima puno toga zna Daniela Weiss Bešić, koja kao fizioterapeut radi na Odjelu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Općoj bolnici Virovitica i koja se školovala za tehnike miofascijalne relaksacije (MFR), tretman koji je sve popularniji u rehabilitaciji, ali i pri opuštanju i smanjenju bolova te otklanjaju umora i brojnih drugih tegoba.

Prije godinu dana otvorila je u Virovitici i vlastiti obrt pod nazivom „Fizioteka“, kako bi pacijentima omogućila da isprobaju ovu metodu i kroz nju pronađu rješenje za svoje bolove.

SUSTAV KOJI PRENOSI INFORMACIJE

Na njenom stolu dosad su se našli brojni pacijenti: oni koji su operirali kralježnicu, koljena ili kukove, ozlijeđeni u prometnim nesrećama, umorne majke koje doje i kojima su posebno opterećena leđa i ramena, ozlijeđeni sportaši, pacijenti oboljeli od različitih autoimunih bolesti, zatim oni koji previše sjede za računalom i koji su trajno „ukočeni“, osobe koje pate od kroničnog umora, nesanice ili migrena zbog problema s vratom, osobe koje imaju problema s cirkulacijom ili im je potreban oporavak nakon ozljede.

Brz i vidljiv učinak terapije već nakon samo jednog tretmana razlog su zbog kojeg su na njenom stolu nerijetko bili i liječnici te kolege fizioterapeuti „kad je zapelo“.

– Oni koji me znaju najčešće nazovu ili pošalju poruku: čuj, mogu li, molim te, doći na ono tvoje rastezanje? – smijući se ispričala nam je Daniela te objasnila što su to točno fascije.

– Fascija je izgrađena većinom od tvari koja se zove kolagen, još pokoje tvari i najvećim dijelom od molekula vode koje se kreću ispod površine tijela. Zamislite to kao sustav mreža po tijelu koje su međusobno povezane. Fascije tijela, kojih je više, ponašaju se kao jedan sustav i prenose tonus i informacije po cijelom tijelu, od onih površinskih pa sve do dubinskih. Zbog toga, ako dođe do neravnoteže u jednom dijelu tijela, npr. ramenu, preko fascijalnih lanaca to utječe i na ostale dijelove. Postoji i nekoliko istraživanja koja objašnjavaju kako fascija trenutno reagira na misli, a posebno na nju utječu stres, umor, dehidracija – ističe Daniela.

„Rastezanje“ na koje misle njeni pacijenti zapravo je tehnika specijalne manualne rehabilitacije u fizioterapiji koju terapeut izvodi vlastitim rukama. Pritiskom ruke i pokretom sličnom rastezanju terapeut tretira fascije u cijelom tijelu nastojeći ga vratiti u prirodno stanje i samim time organizmu omogućiti funkcioniranje s manjom potrošnjom energije, bez bolova i drugih tegoba.

– Svatko od nas je drugačiji i svatko bol doživljava na specifičan način. Tako se i ovaj tretman provodi individualno, sukladno potrebama i tegobama osobe. Tretman se radi na terapijskom stolu, ukupno traje oko 60 minuta i vrlo je opuštajući. Osoba je obučena u laganu, po mogućnosti rastezljivu odjeću. Slikovito rečeno, rukama tražim i utječem na skraćene strukture fascije. Dok primjenjujem pritisak dlanovima na i u tkivo, lociram i osjećam otpor tkiva, čvrstoću i zadebljanja, toplinu ili osjetljivost koji uzrokuju bol i disfunkciju. U tretmanu se koriste različite vrste pokreta, od vrlo nježnih do čvršćih, dubinskih. Pritisak traje najmanje 90 sekundi, a ponekad i do pet minuta, ovisno o brzini kojom se fascija opušta. Tijekom tretmana pacijenti uglavnom osjećaju ugodu, iako mogu osjećati i razne senzacije koje nisu posebno neugodne, no vrlo brzo prođu: trnce duž nekog dijela tijela, osjećaj topline ili hladnoće, blage kontrakcije mišića, osjećaj istezanja koji ponekad prati ono što znaju nazvati ‘ugodna bol’. Svi ovi simptomi ukazuju da su negdje u tijelu strukture bile stisnute, skraćene, zalijepljene. Zna se dogoditi da se i sami pacijenti tijekom tretmana iznenade koliko im se poveća opseg pokreta nekih zglobova, pa se u čudu pitaju je li to stvarno njihovo tijelo – govori Daniela, ističući kako joj većina pacijenata nakon tretmana kaže da su i relaksirani kao da su popili neku tabletu za smirenje.

DJELUJE MJESECIMA

Za razliku od klasičnih masaža učinak jednog MFR tretmana može trajati i nekoliko mjeseci. Pokazao se iznimno djelotvornim kod rehabilitacije nakon operacije zglobova, bolova u mišićima, ligamentima te pri rješavanju boljki iz svakodnevnog života – bolova u leđima i ramenima od pretjeranog sjedenja, umora i nesanice, sportskih ozljeda, ožiljaka. Na popisu tegoba u kojima ga koriste nalaze se i problemi s disanjem, probavom, neurološki poremećaji, autoimune bolesti…

– U pojedinim dijelovima svijeta ova se terapija već uvodi kao komplementarna terapija za anksiozna i depresivna stanja budući da vrlo učinkovito i prirodno smiruje živčani sustav. Terapiju bi trebale provoditi isključivo školovane osobe. Često je ljudima dovoljan samo tretman ili dva da riješe tegobe koje su ih mučile možda cijeli život. Važno je svakako naglasiti da se uz tretman fascija uvijek preporučuje i kineziterapija, tj. ciljano vježbanje koje će pomoći da fascije i mišiće što duže održimo zdravim i funkcionalnim – objašnjava D. Weiss Bešić, napomenuvši da sam tretman ne predstavlja čudo, već važnu prekretnicu koja olakšava svakodnevni život.

Iako donosi višestruku korist, u pojedinim slučajevima ovaj se tretman ne smije provesti: ako pacijent ima povišenu temperaturu, ako boluje od akutnog reumatizma, kod aneurizme, jake osteoporoze, fraktura koje nisu zacijelile i težih oblika dijabetesa.

I ZNANSTVEN I INTUITIVAN

Preporučeno je da ga izvodi školovani terapeut. Danas postoji čak i nekoliko škola fascije; talijanska, američka i australska. Australska škola po Dr. Barnesu, koju je završila Virovitičanka Daniela Weiss Bešić, podrazumijeva školovanje u trajanju od oko godinu dana.

– Podijeljeno je u module koji kroz teoriju i praksu obuhvaćaju razne teme (gornji dio tijela, donji dio tijela, unutarnje organe, ožiljke, neuralne strukture). Rad na fascijama je na neki način intuitivan i kreativan, ali i konkretan i znanstven. Kao i u svim ostalim područjima, i ovdje postoji određena opasnost ako tretman radi osoba koja nije za to školovana. Korisno je uvijek prije nego se odlučimo za tretman pitati o kompetenciji terapeuta. Kod nas to još uvijek nije slučaj, ali možda bismo se svi trebali tome učiti. Nije nepristojno pitati da nam netko objasni što je završio ili zamoliti da nam pokaže neku potvrdu. Čini mi se da bi se tako spriječile mnoge nepotrebne komplikacije i ozljede koje su posljedica odlaska na tretmane ljudima koji nisu adekvatno educirani – zaključuje D. Weiss Bešić.

OD GLAVE DO PETE

Koje su vrste fascija i gdje se nalaze u našem tijelu?

Fascija je čvrsti, elastični omotač unutar našeg tijela, načinjen uglavnom od kolagena, a u obliku guste, vlaknaste trodimenzionalne mreže vezivnog tkiva. Fascija prožima naš organizam od glave do pete: obavija i podupire mišiće, mišićne skupine, kosti, živce, ali i organe i organske sustave, tj. sve strukture u tijelu. Ona pridonosi stabilnosti i elastičnosti, slikovito rečeno zadužena je da sve naše organe „drži“ na svom mjestu jer im omogućava da međusobno klize dok mi hodamo, trčimo, padamo ili skačemo.

Fascija se ozbiljnije znanstveno istražuje posljednjih desetak godina, danas postoje čak i brojne znanstvene konferencije posvećene fasciji, a zanimljivo

je da se trenutno u Njemačkoj istražuje povezanost fascije i nekih oblika karcinoma.

Od površinske fascije koja pokriva cijelo tijelo, uključujući i glavu, a kojoj je funkcija grijati i štititi, preko duboke fascije koja obavija naše mišiće, zatim najdeblje i najčvršće torakolumbalne fascije koja prekriva dijelove dubokih leđnih mišića, pa sve do najdublje, visceralne i kranijalne fascije koja obavija unutarnje organe i „drži“ ih u trbušnoj šupljini, zdjelici, kranijalne fascije koje se nalaze oko mozga i leđne moždine, zdrava će fascija pomoći u izvođenju pokreta u svim smjerovima.

Između različitih slojeva fascije nalazi se tekućina koja omogućava da slojevi međusobno klize. U idealnom stanju fascija je glatka, mekana i klizi lagano dopuštajući pokret u svim smjerovima i istezanje tkiva u punoj dužini. Ona je snažna, fleksibilna, a brže se i neovisno kontrahira od mišića koji okružuje, a stvara otpor pri istezanju i štiti tkivo. (www.icv.hr, mlo)