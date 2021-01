Evo što nas čeka u 2021. godini: Ovo su sportski događaji koje ne smijete propustiti

U OVO vrijeme prije godinu dana veselili smo se dolasku 2020. godine, koja kao i svaka prijestupna donosi Olimpijske igre i velika nogometna kontinentalna natjecanja.

Većina nacionalnih liga završena je s tromjesečnim odmakom, mnoga su natjecanja otkazana, a ona najveća su prebačena za 2021. Početak nove sezone u mnogim natjecanjima je odgođen pa se igra zgusnutim ili skraćenim rasporedom kako bi nogometna sezona završila prije Eura, a drugi sportovi prije Olimpijskih igara – piše index.hr

Brojna svjetska prvenstva odgođena su za 2022. godinu

Posljedice pandemije u sportskim kalendarima još će se dugo osjećati. Neka velika natjecanja koja su se trebala igrati u 2021. godini prebačena su za 2022. jer su ih istisnula ona koja se nisu održala u 2020. Među njima su SP u atletici u SAD-u, SP za nogometašice u Engleskoj i SP u vodenim sportovima u Japanu. Svjetsko dvoransko prvenstvu u atletici u Nanjingu odgođeno je sve do 2023. godine. No mnoga su ostala, pa će uza sve “dugove” iz 2020. i pokušaje da se sve vrati u standardne termine ovo biti najzahtjevnija i najintrigantnija godina u povijesti sporta.

Osim nogometnog Eura i Copa Americe te Olimpijskih i Paraolimpijskih igara, u 2021. će se održati i Svjetsko prvenstvo u vodenim sportovima u prosincu u Abu Dhabiju. Naravno, sve pod pretpostavkom da će se svijet koliko-toliko vratiti u “staro normalno” ili da će se barem dovoljno prilagoditi “novom normalnom” da ne dođe do novih otkazivanja.

Bez Olimpijskih igara i nogometnog Eura u 2020. najviše smo se veselili zbog rukometa. Godinu su senzacionalnom europskom broncom, prvom medaljom od samostalnosti, završile rukometašice, dok su rukometaši još u siječnju donijeli europsko srebro.

Rukomet za kraj i početak godine

Upravo oni će prvi u akciju u 2021. godini na Svjetskom prvenstvu u Egiptu, koje kreće 14. siječnja i traje do posljednjeg dana mjeseca. Nogometni Euro igrat će se od 11. lipnja do 11. srpnja, a Olimpijske igre u Tokiju od 23. srpnja do 8. kolovoza. Do njihova početka još će brojni hrvatski sportaši pokušati izboriti plasman, poput rukometaša, vaterpolista, košarkaša i mnogih u individualnim sportovima.

U nastavku provjerite kad se što održava u 2021. godini, pod uvjetom da ne bude novih odgoda i otkazivanja. Na ovaj raspored treba dodati i brojne događaje kojima se još ne zna termin, poput okršaja Stipe Miočića, koji će teškaški pojas UFC-a protiv Francisa Ngannoua braniti najvjerojatnije u ožujku, ili boksača Filipa Hrgovića i Alena Babića, koji nastavljaju svoj pohod prema vrhu svjetskog boksa.

SIJEČANJ

Počinje zimski prijelazni rok

Prvim danom nove godine počinje zimski prijelazni rok u gotovo svim europskim ligama. Brojni klubovi pokušat će siječanj iskoristiti kako bi ojačali momčadi za nastavak ove neobične sezone, a neki od njih morat će riješiti i pitanje isteka ugovora igračima koji u tom slučaju na ljeto mogu otići besplatno.

Svjetsko prvenstvo u rukometu (14. – 31. siječnja)

Hrvatski rukometaši na svjetskim su smotrama dosad osvojili pet medalja, među kojima zlato iz 2003., ali “suhi” su od 2013. kad su se iz Španjolske vratili s broncom. Kapetan Domagoj Duvnjak jedan je od rijetkih preostalih iz te generacije. Na EP-u 2020. proglašen je najboljim igračem, a uskoro će povesti Hrvatsku u borbu za novu medalju.

Afrički kup nacija (16. siječnja – 7. veljače)

Smotra najboljih afričkih nogometaša godinama luta s terminom, a 2020. se trebala održati u travnju. Samo nekoliko tjedana prije predviđenog početka pandemija ju je otkazala, a na kraju je sve odgođeno za zimu 2021. Domaćin je Kamerun, a branitelj naslova Maroko.

Povratak Conora McGregora (23. siječnja)

Od prosinca 2018. najveća MMA zvijezda današnjice odradila je samo jednu borbu. Conor McGregor prošlog je siječnja nokautirao Donalda Cerronea, a dugoočekivani povratak Irca u oktogon dogodit će se 23. siječnja protiv Dustina Poiriera.

VELJAČA

Svjetsko klupsko prvenstvo u nogometu (1. – 11. veljače)

Trebalo se igrati u proteklom prosincu, ali je pomaknuto za dva mjeseca jer većina sudionika još nije bila poznata jer nisu bila dovršena sva kontinentalna natjecanja. Bayern je plasman izborio osvajanjem Lige prvaka još u kolovozu, Al-Duhail kao predstavnik domaćina Katara u rujnu, a egipatski Al-Ahly, južnokorejski Ulsan Hyundai i meksički UANL u proteklih mjesec dana. Oceanija je dekretom odlučila na natjecanje poslati novozelandski Auckland City, a južnoamerički predstavnik bit će poznat točno dva dana prije početka natjecanja jer je 30. siječnja na rasporedu finale Cope Libertadores, u kojoj su zasad poznati samo polufinalisti.

Super Bowl (7. veljače)

Najveći sportski događaj u SAD-u, finale NFL-a, održat će se u standardnom terminu.

Australian Open (8. – 21. veljače)

I tenisku sezonu poremetila je pandemija pa je prvi Grand Slam pomaknut za tri tjedna i počet će 8. veljače.

Svjetsko prvenstvo u skijanju (9. – 21. veljače)

Najpoznatije talijansko skijalište Cortina d’Ampezzo bit će domaćin smotre najboljih svjetskih skijaša. Hrvatska će svoj adut za medalju imati u Filipu Zubčiću, jednom od najboljih svjetskih veleslalomaša. Prvenstvo počinje dan nakon Australian Opena, a završava istog dana kao i teniski Grand Slam.

Dinamo u Europa ligi (18. veljače)

Nakon što je pokorio skupinu Europa lige, hrvatski se prvak okreće nokaut-fazi, a prvi mu je protivnik ruski Krasnodar. Prva utakmica šesnaestine finala igra se 18. veljače u Rusiji, a uzvrat je sedam dana kasnije u Zagrebu. Termini osmine finala su 11. i 18. ožujka, četvrtfinala 8. i 15. travnja, a polufinala 29. travnja i 6. svibnja. U istim terminima, odnosno jedan i dva dana ranije, igraju se utakmice nokaut-faze Lige prvaka.

Olimpijske kvalifikacije za vaterpoliste (21. – 28. veljače)

Hrvatski vaterpolisti prvo moraju od 8. do 10. siječnja odraditi završnicu Svjetske lige, ali glavni cilj ovog okupljanja je plasman na Olimpijske igre. Od 21. do 28. veljače u Rotterdamu je kvalifikacijski turnir s kojeg će tri od 12 sudionica izboriti Tokio. Hrvatska je u skupini s domaćinom Nizozemskom, Francuskom, Rusijom, Njemačkom i Rumunjskom. Po četiri ekipe iz svake skupine idu u četvrtfinale.

OŽUJAK

Olimpijske kvalifikacije za rukometaše (12. – 14. ožujka)

Samo dva tjedna nakon vaterpolista znat ćemo i hoće li hrvatski rukometaši na Igre. Oni će imati jednostavniji posao jer je 12 momčadi podijeljeno u tri skupine po četiri, a iz svake od njih će po dvije reprezentacije u Tokio. Hrvatska će u Parizu igrati protiv Francuske, Tunisa i Portugala.

Počinje sezona u Formuli 1 (21. ožujka)

Nakon što je pandemija prepolovila i prerasporedila kalendar 2020. u Formuli 1, u ovoj godini su predviđene 23 utrke s početkom u Melbourneu i Velikom nagradom Australije 21. ožujka. Sezona bi trebala završiti 5. prosinca u Abu Dhabiju.

TRAVANJ

Svjetsko prvenstvo u umjetničkoj gimnastici (21. – 25. travnja)

Nakon što su nas nedavno Tin Srbić, Filip Ude i Aurel Benović razveselili srebrima s Europskog prvenstva, jasno je da se Hrvatska ima čemu nadati i na svjetskoj smotri.

SVIBANJ

Završetak HNL-a (15. svibnja)

Svibanj je mahom namijenjen završnici nogometne sezone, a posljednje kolo Hrvatske nogometne lige predviđeno je za 15. svibnja. Četiri dana kasnije igra se finale Hrvatskog kupa.

Roland Garros (23. svibnja – 6. lipnja)

Osim nogometne, tijekom cijele godine traje i teniska sezona, a drugi Grand Slam u Parizu trebao bi se igrati u standardnom terminu.

Finale Europa lige (26. svibnja)

Još su 32 kluba u konkurenciji, a među njima i zagrebački Dinamo. Znamo da Sevilla neće obraniti titulu jer je izborila nokaut-fazu Lige prvaka. Dvije najbolje momčadi sučelit će se 26. svibnja u poljskom Gdanjsku, gdje se trebalo igrati finale 2020. prije nego što je pandemija preselila završnu fazu natjecanja u Njemačku.

Finale Lige prvaka (29. svibnja)

Samo tri dana kasnije dobit ćemo i novog europskog prvaka. I tu je domaćinstvo iz 2020. godine prenio Istanbul. Titulu brani Bayern.

LIPANJ

EURO (11. lipnja – 11. srpnja)

Točno 364 dana nakon što je originalno zakazano, počet će Europsko prvenstvo u nogometu. Još postoji mogućnost da će se igrati u manje od predviđenih 12 gradova diljem kontinenta, ali Uefa je odlučna da ga održi. Hrvatska reprezentacija je u skupini D s Engleskom, Škotskom i Češkom, a u osminu finala će po dvije ekipe iz svake od šest skupina te četiri najbolje trećeplasirane. Prvenstvo otvaraju Italija i Turska u Rimu 11. lipnja, a finale je na Wembleyju točno mjesec dana kasnije. Branitelj naslova je Portugal.

Copa America (11. lipnja – 11. srpnja)

Priča o terminu ista je kao s Eurom. Domaćinstvo dijele Argentina i Kolumbija, a titulu brani Brazil.

Wimbledon (28. lipnja – 11. srpnja)

Najpoznatiji svjetski teniski turnir jedini je od četiri Grand Slama koji u 2020. nije uopće održan. Tenisači se na “svetu travu” nakon dvije godine vraćaju u standardnom terminu, pa se finale, kao i obično, preklapa s finalom Europskog prvenstva u nogometu.

Olimpijske kvalifikacije za košarkaše (29. lipnja – 4. srpnja)

Split je domaćin jednog od četiriju kvalifikacijskih turnira za Olimpijske igre. Termin je isti kao i što je trebao biti prošle godine. U Spaladium Areni Hrvatska će prvo igrati protiv Tunisa i Brazila, a dvije od tri momčadi proći će u polufinale, gdje ih čekaju Njemačka, Rusija ili Meksiko. Samo pobjednik turnira ide u Tokio. Nastup naših i protivničkih NBA igrača ovisit će o tome koliko njihovi klubovi budu uspješni u doigravanju, koje će u to vrijeme biti u punom jeku. No selekcija Veljka Mršića u dosadašnjim kvalifikacijama za Eurobasket pokazala je da uopće nije loša i bez njih.

SRPANJ

Završnica NBA lige (22. srpnja)

Najjača košarkaška liga na svijetu počela je dva mjeseca kasnije nego inače pa će umjesto prve polovice lipnja završiti najkasnije do 22. srpnja. NBA je pazila da završi prije početka Olimpijskih igara, ali svejedno u Tokio neće moći ići oni koji daleko doguraju u doigravanju.

Olimpijske igre u Tokiju (23. srpnja – 8. kolovoza)

Kao i Euro, i Olimpijske igre prvi put u povijesti će se održati u neparnoj godini. Mnogo je još nepoznanica, kako oko broja gledatelja tako i oko samih natjecatelja. Čak i ako dobar dio Zemljana bude do tada cijepljen ili prokužen, Olimpijske igre su globalni događaj u kojem ljudi iz cijelog svijeta pristižu u jedan grad, što će predstavljati posebne izazove organizatorima u pandemijskoj eri. Hrvatski su sportaši u Riju 2016. osvojili rekordnih deset medalja, od čega pet zlatnih, a ponavljanje takvog rezultata bio bi fantastičan uspjeh. Vrijeme je da se iskažu sportaši koji izvan Olimpijskih igara nisu u prvom planu, uz standardne adute poput Sandre Perković i braće Sinković.

KOLOVOZ

Paraolimpijske igre u Tokiju (24. kolovoza – 5. rujna)

Nakon što olimpijci napuste Tokio, na red dolaze paraolimpijci. Hrvatska je u Riju osvojila pet medalja, od čega dvije zlatne.

US Open (30. kolovoza – 12. rujna)

Vrhunac američkog dijela teniske sezone tradicionalno je US Open, koji ove godine počinje pretposljednjeg dana kolovoza. Marin Čilić vraća se na mjesto svog najvećeg uspjeha iz 2014. godine.

RUJAN

Svjetsko prvenstvo u futsalu (12. rujna – 3. listopada)

I ovo je natjecanje trebalo biti održano u istom terminu u 2020. godini. Hrvatska se nije plasirala jer je u play-offu na penale izgubila od Češke.

LISTOPAD

Svjetsko prvenstvo u veslanju (17. – 24. listopada)

Dok god se bave veslanjem, braća Sinković će biti favoriti za zlato, bez obzira na to u kojoj disciplini. Tako će biti i u Šangaju predstojeće jeseni na Svjetskom prvenstvu.

Svjetsko prvenstvo u ragbiju (23. listopada – 27. studenog)

U rujnu i listopadu sportski fokus će uglavnom biti na početku nove nogometne sezone, kako europske tako i nacionalnih, a od velikih događaja vrijedi izdvojiti Svjetsko prvenstvo u ragbiju.

STUDENI

ATP Finals (14. – 21. studenoga)

Najboljih osam tenisača i najboljih osam teniskih parova okupit će se u Torinu, koji je dobio organizaciju ATP finala do 2025. godine. U Londonu je protekle godine slavio Danil Medvedev, a u konkurenciji parova titulu je odnio Nikola Mektić s Nizozemcem Koolhofom. Mektić će u 2021. cijelo vrijeme igrati s Matom Pavićem pa se možemo nadati prvom nastupu svehrvatskog para u završnici sezone.

Davis Cup (22. – 28. studenoga)

Odmah nakon ATP finala kreće Davis Cup, i to sa sudionicama koje su izborile završnicu 2020. Hrvatska je jedna od 18 reprezentacija koje će biti raspoređene u šest skupina. U četvrtfinale će pobjednici skupina i dvije najbolje drugoplasirane ekipe.

PROSINAC

Svjetsko prvenstvo za rukometašice (2. – 19. prosinca)

Hrvatske rukometašice bile su hit nedavnog EP-a, ali neće na Olimpijske igre. Međutim, europskom broncom osigurale su plasman na Svjetsko prvenstvo, koje će se u prosincu igrati u Španjolskoj.

Svjetsko klupsko nogometno prvenstvo

Točan datum još nije određen, ali Fifino svjetsko klupsko prvenstvo trebalo bi se održati u uobičajenom terminu u prosincu. To znači da će se ovo natjecanje prvi put u povijesti održati dvaput unutar iste godine, budući da je izdanje za 2020. prebačeno za ovu veljaču.

(index.hr, foto: ilustracija, M. Rođak)