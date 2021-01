Inventura 2020: Ništa nije naslućivalo da će to biti godina koje ćemo se sjećat dok smo živi jer živjeli smo u “ritmu korone”, no pogledajte po čemu ćemo ju pamtiti

Tog 1. siječnja, 2020. godine, ništa nije naslućivalo da će to biti godina koja se pamti dok ste živi. Djevojčica, Magdalena Mikolčić, bila je prvo dijete rođeno u Općoj bolnici Virovitica Uredi državne uprave spojili su se sa Županijama, prvenstveno omogućivši bolju i kvalitetniju uslugu građanima, a tih dana naveliko su trajale organizacijske pripreme za Viroexpo, koji je u ožujku trebao imati jubilarno 25. izdanje. Krajem siječnja se prvi put u optjecaju “pojavila korona”, u veljači je došla u Hrvatsku, a krajem ožujka stigla je u Virovitičko-podravsku županiju…

Siječanj

Tog 1. siječnja startao je e-građanin olakšavši život onima kojima je on dostupan i koji mu imaju pristup. U Dvorcu Janković predstavljeno je 5D kino, kino u kojem filmove gledate s vjetrom u kosi. U Dugoj Međi je održana 9 . kobasijada. Bila je to rapsodija mesnih delicija i langošica. Tomislav Kunštek je imao najbolju kobasicu. Županija je potvrdila kako će biti Županija partneru GAST-a u Splitu. Pan parket se s vrhunskom paletom proizvoda predstavio u Americi, a u Kazalištu Virovitica održano je 1. Županijski festival pjevača amatera. Kazalište je bilo puno kao kad je bio koncert TBF-a prije desetak godina. Glasom slavuja, slavio je Tomislav Lucić. Pitomačka atletičarka Paula Rakijašić je osvojila broncu na dvoranskih 1.500 metara u Hrvatskoj, a svestrani Milan Krmpotić je postao prvi čovjek Saveza sportske rekreacije Sport za sve VPŽ. Sara Malčec i Luka Moslavac su proglašeni naj sportašima grada Virovitice. Irena Celio Cega obznanila je kako više nije dio Vatre, dok je Marin Jurić-Čivro tih dana bio poput rukometaša, u duetu s Ninom Kraljić, osvojio je 2. mjesto na 67. izdanju Zagrebačkog festivala s pjesmom “Zima”.

Župan Igor Andrović je za osnovne i srednje škole s područja VPŽ podijelio 67 novih računala. Nakon što su u prosincu bili otvoreni, startali su javni pozivi za tri nova poduzetnička inkubator, u Slatini, Orahovici i Pitomači. Virovitička tvrtka Degal sudjelovala je u izgradnji “nebeske šetnice” na Biokovu. Slavio se blagdan svetog Vinka. Županija je raspisala javni poziv poslovnim bankama na području VPŽ za mlade poduzetnike, žene i početnike, za kredite gdje je kamata nula posto. Dvije sijamske blizanke koje su razdvojene operacijom, Valentina i Kristina Tambolaš, proslavile su prvi rođendan. Vlada RH je prihvatila pokroviteljstvo nad 25. jubilarnim Međunarodnim sajmom Viroexpo od 13. do 15. ožujka. Već tada, u siječnju bilo je popunjeno 45 posto poslovnog prostora sajma. Raspisan je županijski poziv za subvenciju kamata na kredite doktorima medicine, magistrima farmacije i medicinske biokemije. Izaslanstvo Virovitičko-podravske županije u Bruxellesu se sastalo i s hrvatskim europarlamentarcima, potpredsjednicom Europske komisije Dubravkom Šuicom, kao i Karlom Resslerom, a tamo se predstavila najuzornija HR seoska žena, naša Dinjevčanka, Svetlana Bastalić.

Veljača

Startao je jedan ključan projekt. Predsjednik Uprave HŽ Infrastruktura Ivan Kršić, te predstavnici tvrtke Swietelsky, u Virovitici su potpisali ugovor za izvođenje radova na obnovi pruge Virovitica – Pitomača, duge 21 kilometar. Riječ je o dionici željezničke pruge R202 Varaždin – Koprivnica – Virovitica – Osijek – Dalj. Nakon završetka radova dionicom će vlakovi prometovati brzinom od 100 km/h, što će u odnosu na sadašnju brzinu od 80 km/h skratiti putovanje i učiniti ga sigurnijim. Pritom će se obnoviti i 22 željeznička prijelaza uz obnovu stajališta u Pitomači, Špišić Bukovici, Vukosavljevici i Virovitici. Doznali smo da je Virovitičko-podravska županija, ne računajući Zagreb, četvrta po rastu završenih stanova na 1.000 stanovnika u 2018. godini, a u odnosu na godinu prije. Počeo je Virkas, premijera je bila predstave “Kao i svaki dan”. U Pitomači je potpisan najveći ugovor financiran sredstvima Europske unije na području Virovitičko-podravske županije – Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača vrijedan više od 262 milijuna kuna. Otvoren je Dječji vrtić Bubamara u Gornjem Bazju. 112 je obilježio svoj dan. U 2019. su ih zvali 29.197 puta. Održana je početna konferencija regionalne klaonice s rasjekaonicom mesa i hladnjačom, projekt naše i Vukovarsko-srijemske županije. Mjesec dana prije početka, unutrašnji prostor Viroexpa je bio rasprodan. Održan je 13. Tjedan psihologije, u Sopju se kuhao bošpor, slavila je ekipa Udruge starih sportova Sloga iz Vaške. Tim Tumpić je bio brončani na 800 metara na mlađem juniorskom Prvenstvu Hrvatske. Sara Malčec i Matija Relić postali su seniorski prvaci Hrvatske u katama, Lovro Erak je pridodao srebro, a Laura Erak se okitila broncom. Treba li reći da svi oni izrasli iz radionice Maksa Šenjuga. Doznali smo i jednu tužnu vijest. Preminula je Marija Maračić, predsjednica Udruge roditelja poginulih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu Slatina – Orahovica.

Županiji je prošao projekt “Istraživanje geotermalnog potencijala na području Virovitičko-podravske županije” za što je odobreno 3.350.502,35 kuna. Sandra Jadek je primjer kako “iz ničega stvoriti sve”, slatinska kraljica kolača osvojila je olimpijsko srebro u Stuttgartu. Sjajan uspjeh. Startao je projekt Razvoj palijativne skrbi u Virovitičko-podravskoj županiji, a počelo se, sve manje stidljivo, a sve više glasno, pričati o korona virusu. Iz HGK su podcrtali – Korona virus je dosta poremetio tržište Azije i prekomorskih zemalja, a to utječe i na gospodarstvo VPŽ.

Stjepan Virag izabran za predsjednika Matice umirovljeničkih udruga VPŽ. U Virovitici je održan Lino višebojac. Najbolji su bili Klara Crnoja i Luka Knežević. Dvorana je bila dupkom puna. Nikad više tako u 2020. godini… Virovitičko-podravska županije se predstavila na GAST-u. U Spaladium areni prorijedili su se posjetitelji, jer baš toga dana, Split je dobio prvog zaraženog korona virusom. Krajem veljače, Virovitičko-podravskoj županiji odobreno je 1.500.394,50 kuna za sufinanciranje projektne dokumentacije „Centra za pametnu poljoprivredu i ICT djelatnosti“. Sve se više priča o koroni…

Ožujak

Uz Vladu RH, pokrovitelji 25. Međunarodnog sajma gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede, Viroexpo 2020., koji će se u Virovitici održavati od 13. do 15. ožujka bit će i: Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvo turizma i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU. Na sajmu će izlagati izlagači iz 27 zemalja, na 6.200 četvornih metara zatvorenog, te 10.000 četvornih metara otvorenog izložbenog prostora. Tako je bilo početkom ožujka i tako je trebalo biti da nije bilo korone. Samo koji dan kasnije, 9. ožujka, sajam je odgođen. Zbog korone.

Završio je Virkas, komedija “OtpisaNE” proglašena je najslađom predstavom. Početkom ožujka, u Varaždinu je Virovitičko-podravska županije dobila certifikat Europske točke za darovite ETF, a objavljen je i Javni poziv za subvencioniranje kamata za proljetnu i jesensku sjetvu poljoprivrednicima na našem području. Održan je Lidrano, no bez gledatelja. U publici su sjedili rijetki i uz široke razmake. Sredinom ožujka počelo je „doba korone“. Tog 15. ožujka je bilo 50 osoba u VPŽ u samoizolaciji. Startala je on line nastava. Govorkalo se kako imamo zaraženog koronom, kako ih je puna bolnica. Lažne vijesti su tih dana bile opasnije od karcinoma… Ulice su opustjele. Zabranjeni su javni skupovi, startao je poseban režim ulaska u Opću bolnicu Virovitica. Cabuna je dobila ambulantu u kojoj se testiralo na koronu. Od 23. ožujka, djeca su imala obvezu gledati nastavu na televiziji. Govorilo se “da ostanete doma”, kreirane su propusnice, svježe i domaće s virovitičke tržnice prodavalo se on-line. Kontroliralo se tko ulazi i izlazi iz županije. Nitko tko je imao propisanu mjeru samoizolacije nije mogao ni ući, ni izaći. VIDRA i Poduzetnički inkubator su počeli izrađivati poslovne planove zahtjeva za ESIF zajmove za obrtna sredstva i COVID kredite. Radili su to potpuno besplatno. U Industrijsko-obrtničkoj školi izrađivali su svoje vizire. Pamtimo, kako je tih dana bilo najvažnije nabaviti opremu, rukavice, maske, vizire, odijela. Ulice su bile puste. Velik dio ljudi je radio od kuće. Virovitičko-podravska županija je ostala posljednja županija bez oboljelog do korone, do tog 30. ožujka, tada smo dobili prvoga. Povijest će zapisati kako je to bilo u Čađavici..

Travanj

Vlada RH je sa 4.000,00 kuna pomagala radnicima. Doznali smo kako će u budućnosti u Pitomači srednjoškolci imati na izbor dva nova programa, za poslovnog tajnika i agroturističkog tehničara. Uz pomoć Virovitičko-podravske županije, Zavod za hitnu medicinu VPŽ nabavio je „bio bag“ – izolacijsku jedinicu koja se koristi za prijevoz pacijenata s visokozaraznim bolestima. Sredinom travnja trgovine su počele raditi po starom režimu. Stigla je zaštitna oprema iz Kine. Kinezi su nas hrabrili natpisom „Naprijed Hrvatska“. Za učenike koji nisu mogli pratiti „nastavu na daljinu“, Županija je nabavila tablete, a 19. travnja, za kretanje po VPŽ, više nisu trebale propusnice. Bili smo jedina, a i još uvijek smo jedina HR županija gdje se počeo provoditi projekt “podzemnog navodnjavanja” uz opremu izraelskog proizvođača Netafima, najpoznatijeg svjetskog proizvođača opreme za navodnjavanje. Vjerovalo se kako će korona proći, pa su otvorene prijave za Najuzorniju seosku ženu Hrvatske s mjestom održavanju u Pitomači. A onda 22. travnja, nakon 21. dana bez novozaraženih, dobili smo petero novo inficiranih. Bio je to šok… Zima nas je „ošinula repom“. Krajem travnja mraz je „pobrao voćnjake“. Stiskali smo desnicu zdravstvenim radnicima, govorili im da ustraju. Doznali smo kako je Virovitičko-podravska županije treća u Hrvatskoj po poduzetničkim potporama koje izdvajamo – statistika kaže, ako ste poduzetnik, kod nas možete dobiti 3.423,00 kuna.

Svibanj

Od kada je startalo „vrijeme korona“, 1.788 vatrogasaca s područja VPŽ bilo je uključeno u borbu protiv nje. Obrtnička komora VPŽ je izvijestila kako je obrtnicima s područja naše županije odobreno 215 zahtjeva za pomoć u ukupnom iznosu od 2.147.363 kune. Bio je 11. svibnja i označeno je kako se djeca vraćaju u školu. Županiji je odobreno 500.000 kuna za Područnu školu u Vukosavljevici, a tadašnji ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Marko Pavić, donio je odluku o odabiru projekata u okviru osiguranih sredstava za Program održivog razvoja lokalne zajednice. S područja Virovitičko-podravske županije, prošlo je ukupno 13 projekata ukupne vrijednosti 3.530.000,00 kuna. Bio je 4. svibanj i pacijenti su se vratili na preglede. Župan Andrović dao je mladim sportašima besplatno korištenje sportskih dvorana na području Virovitičko-podravske županije. “Slatinski Superman”, Goran Draksler, bez prestanka je trčao 24 sata, istrčao je pritom 153 kilometra.

Nažalost, prva osoba s područja naše županije, od COVIDA-19 je preminula u prvoj polovici svibnja. Svim stanarima u poduzetničkim inkubatorima županija je dala besplatan smještaj, nije bilo naknade korisnicima sustava navodnjavanje, za 150 posto povećan je program kreditiranja mladih, žena i poduzetnika. Županija je odlučila platiti režijske troškove svima onima koji su bili zatvoreni. Prisjetili smo se Stjepana Sulimanca Štefinu. U škole su se vratili svi, i osnovno i srednjoškolci. Pitomači je odobren projekt „Kladarski breg“, za klopotec visok 8 metara, vrijedan ukupno 1.700.000 eura. VBR-ovi (veterani, branitelji i rekreativci) su ponovno počeli trčati i voziti bicikle u sjećanje na događaje i zbivanja iz Domovinskog rata. U Josipovu je otvorena obnovljena područna škola. Krajem svibnja napustio nas je poznati novinar Zvonko Jesenković.

Lipanj

Tog 3. lipnja je VPŽ bila korona free bez ijednog zaraženog. Život se vratio u normalu u „novom normalnom“. Projekti koji su „zastali“ su nastavljeni. Župan Andrović je obišao radove na sustavu navodnjavanja Novi Gradac Detkovac. Za očuvanje radnih mjesta, 7.084 radnika s područja Virovitičko-podravske županije, temeljem odluke Vlade RH, isplaćeno je 62.657.765,00 kuna. Oliver Jukić je postao novi/stari dekan Visoke škole u Virovitici. Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković u Virovitici je otvorio sportsku trodijelnu dvoranu koju će koristiti učenici Oš Vladimir Nazor, COOR-a, Učeničkog doma i brojni sportaši. Osim toga, istog je dana pustio u rad Tvornicu dobre hrane u Virovitici. Oni su prvi koji se u RH bave proizvodnjom suhe hrane za kućne ljubimce.

VIDRA je izvijestila kako je već cijelo jedno desetljeće sudjeluju u najznačajnijim projektima na području naše županije, a u 2019. su imali u provedbi 79 EU projekata ukupne vrijednosti 537.427.253,76 kuna. U Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije, potpisan je Sporazum između svih gradova i općina s područja županije o korištenju postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada. Odražene su energetske obnove škola u Suhopolju, Gornjem Bazju, Pitomači… Županija je podijelila milijun kuna malih potpora za poticanje razvoja poljoprivrede. Sve prijave stigle su u samo tjedan dana. U središtu Virovitice održana je Turneja mladosti, u sklopu Plazma Sportskih igara mladih. Naša Petra Keleković, braneći boje Agrama postala je atletska kadetska prvakinja Hrvatske kao dio štafete 600-200-400-800 metara, osim toga, osvojila je i kadetsku hrvatsku brončanu medalju na 600 metara.

Županija je nastavila s modernizacijom cesta na svom području. Potpisani su ugovori za asfaltiranje cesta Kapinci – Josipovo i Jugovo Polje – Budanica, a u ovoj godini su još odrađene i dionice Veliko Polje – Žlebine i Macute – Smude. U Ćeralijama je došlo i staro i mlado. Otvoren je dječji vrtić za 30 mališana. U Voćinu, u crkvi je zasvirala Ana Rucner i njena obitelj. Mikeškim kabaretom otvoreno 17. kazališno ljeto, a Tomislav Pintarić postao je novi ravnatelj Kazališta Virovitica.

Srpanj

Težnja svih nas da za 60 minuta stignemo do Zagreba, napravila je jedan korak naprijed. Tih dana srpnja doznali smo kako je raspisan natječaj za radove za izgradnju brze ceste Bjelovar – Granični prijelaz Terezino Polje, etapa 3, čvor Špišić Bukovica – čvor Virovitica u vrijednosti 97.500.000,00 kuna. Zahvaljujući Virovitičko-podravskoj županiji gradit će se „autocesta budućnosti“ na području općina, Crnac, Čačinci, Čađavica, Mikleuš, Nova Bukovica, Sopje, Voćin i Zdenci. Ugovor je potpisan na VTC ribnjacima, gdje je i Grad Virovitica dobio projekt kojim će se u budućnosti obnoviti i urediti VTC ribnjaci, ali i korito Ođenice. Završena je izgradnja 17 kilometara duge vodoopskrbne mreže visoke zone naselja Velika Črešnjevica, Sedlarica i Turnašica. Bilo je svečano i u Sopju. I tamo je otvoren dječji vrtić, kapaciteta za 42 mališana. Otvoren je sustav navodnjavanja Đolta. Novih 200 hektara natapane površine za boljitak i napredak poljoprivrede. Počela je izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u Virovitici. Najveći je to projekt u Virovitici, vrijedan 147,2 milijuna kuna. Prvih desetak studenata upisalo je preddiplomski Stručni studij Drvne tehnologije Šumarskog fakulteta u Virovitici, a Stjepan Kenjerić iz Čađavice postao je predsjednik HOK – Područne obrtničke komore Virovitičko-podravske županije. Virovitičko-podravska županija je izvijestila kako u stopostotnom iznosu subvencionira kamatu malim i srednjim poduzetnicima kreditnih linija HAMAG BICRO-a i ESIF zajmova za obrtna sredstva. Zanimljiva vijest stigla je s „naših oranica“ jer su 33 OPG-a s područja Virovitičko-podravske županije dobila certifikat koji kupcu jamči kvalitetu domaćeg proizvoda

Kolovoz

Bio je to kolovoz u kojem smo vodili „bitke protiv komaraca“, ali i kolovoz u kojem je Saša Rister izabran za predsjednika Gradskog vijeća Orahovice. U Kninu je umirovljeni general-pukovnik Đuro Dečak odlikovan Veleredom kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom. Zanimljiv podatak doznali smo tog prvog tjedna kolovoza. Pet slavonskih županija u tri godine ugovorilo je EU sredstava u visini 27,5 posto svog BDP-a. Najuspješnija je bila Virovitičko-podravska županija. Podatke je trasirala Hrvatska gospodarska komora. Sedmorica veličanstvenih, Mato Bubaš, Martin Bišćan, Matija Kolar, Pavo Tutenov, Dražen Buketa, Mario Kovač i Tomislav Kolec, uz sunce, kišu, led i vjetar, spojili su Voćin i Knin. Biciklima. Papuk je u Gornjem Bazju svladao Viroviticu i osvojio seniorski nogometni kup. Županija je nabavila 12 pametnih ploča za 11 osnovnih i srednjih škola vrijednih 250.000,00 kuna. Bio je to nastavak dosadašnjih ulaganja. Istodobno, Virovitičko-podravska županija isplatila je ukupno 1.771.305,60 kuna za 451 korisnika pomoći vezano za vrijeme epidemije korona virusa. Raspisani su i županijski natječaji za poljoprivrednike. Njih 136 dobilo je bespovratnih 1.204.305,60 kune. Nakon obnove dvoraca, gradnje sirane i sustava navodnjavanja, poduzetničkih inkubatora, Tehnološko inovacijskog centra, Virovitičko-podravska županija je napravila prvi korak u „gradnji tvornice“ – sušionice povrća. U sklopu sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, virovitičko-podravski župan, Igor Andrović, potpisao je ugovor o financiranje projektne dokumentacija za izgradnju i opremanju sušionice povrća. Ukupna vrijednost projekta je 4.752.100,00 kuna. Od toga, 85 posto sredstva izdvaja Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a ostatak će financirati Virovitičko-podravska županija. Paula Rakijašić je bila brza kao munja. Postala je prvakinja Hrvatske na 800 metara za mlađe seniorke. Upoznali smo “Doktora DS”, našeg “youtubera” Davida Skrbina iz Borove, kojeg prati više od milijun ljudi diljem svijeta. Šef koji je stvara Michelinove zvjezdice, Goran Kočiš, zagrebački Noel zamijenio je kao novi šef kuhinje Restorana Višnjica i odmah počeo slagati zalogaje „za polizat prste“.

Rujan

Zbog korone nije bilo Agroexpa. Održana je svečanosti Dana županije na kojoj je bio i predsjednik Vlade RH Andrej Plenković, naglasivši „Nastavljamo ulagati u bolju prometnu povezanost Virovitičko-podravske županije, te da je od 18,5 milijardi, ugovoreno već 14,4 milijardi za pet slavonskih županija, od čega skoro 2 milijarde je otišlo na projekte koji su vezani na Virovitičko-podravsku županiju. Sjednica je održana u Dvorcu Janković u Suhopolju. Bio je to veličanstven ugođaj. Zlatnu plaketu, je dobio Zavod za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije. Godišnje nagrade otišle su u ruke – Obrt automehanika i limarija Slavka Vraneka iz Pitomače, Glazbenoj školi Jan Vlašimsky Virovitica, Gradskom muzeju Virovitica, Pučkom otvorenom učilištu Slatina, Industrijsko-obrtničkoj školi Slatina, te Brani Virovitica. Povelju zahvalnosti dobili su: Berislav Martinčević (posthumno), Društvo psihologa Virovitičko-podravske županije, Mato Bubaš, Srednja škola Stjepan Ivšić Orahovica, Slatinski informativni centar, Razvojna agencija VTA Virovitica, Vatrogasna zajednica pokrajine Tirol, Sanja Sudar. Povelje humanosti uručene su Slavku Nemetu iz Pitomače, te Udruzi Fraternite Catalogne Croatia iz Perpignana (Francuska).

U Svetom Đurđu otvoren je novi dječji vrtić. Jedan od 11 koji se gradi na području VPŽ sredstvima Ministarstva poljoprivrede. Sjetili smo se nevinih žrtava Četekovca, Čojluga i Balinaca iz Domovinskog rata koji su ubijeni, samo zato jer su bili Hrvati. Maratonci su trčali od Kladara do Stare Jošave, župan Igor Andrović je prvih 25 kilometara istrčao s njima, od Kladara do Virovitice. Istraživanje portala župan.hr je tih dana rujna evidentiralo zanimljiv podatak – Igor Andrović je među najpopularnijim županima na Facebooku, a službena FB stranica Virovitičko-podravske županije – uvjerljivo najjača u Hrvatskoj.

Otvorena je asfaltirana cesta Kapinci – Josipovo, dugogodišnja težnja, mještana Josipova. U sklopu Dana županije odvožen je Prvi rally starodobnih vozila plemićkom rutom. Prema podacima FINA-e, u Virovitičko-podravskoj županiji je u 2019. godini rastao broj zaposlenih, plaća i investicija, prihodi su iznosili 5 milijardi kuna, uz povećanje od 10,9 posto u odnosu na 2018. U Starogradačkom Marofu su počeli radovi na mjesnom domu, a u Sedlarici su dobili novo moderno dječje igralište.

Održana je početna konferencija projekta “Istraživanje geotermalnog potencijala na području Virovitičko-podravske županije” vrijednog 3.941.767,50 kuna, a definirano je kako će se u budućnosti asfaltirati cesta od Paušinaca do Krivaje i tako spojiti Čačince i Crnac, a pritom skratiti i put prema Čađavici. Naš Damir Orenda osvojio je titulu i 10.000 kuna u sklopu projekta “OPG Zlata vrijedan” Večernjeg lista. On je postao “Naša nada Hrvatske”. Nogometaš Mateo Leš iz Špišić Bukovice, potpisao je za Heracles, bio je to put od Špišić Bukovice, preko Virovitice i Zagreba do Nizozemske. Čudesni Marijan Presečan, skinuo je dva hrvatska paraolimpijska rekorda u bacanju kugle i koplja te osvojio dvije titule viceprvaka Hrvatske. Filip Romić postao je četvrti put prvak Hrvatske u kartingu. U klasi KZ 2 Master naslov prvaka osvojio je još jedan član “Cobre” Nikola Samaržija. Prvak Hrvatske u klupskoj konkurenciji je virovitička “Cobra”. Jedna zanimljivost je “sletjela s Papuka”. Naime, novinarku nove TV, Ivanu Paradžiković na Papuku je u mrkloj noći spasila Marika Marić.

Stručni studij drvne tehnologije, upisalo je 27 kandidata. Dekanovu nagradu Visoke škole dobili su – Barbara Golub, Kristina Jurić i Mateja Podravac. Sanja Bošnjak je na sjednici Vlade RH imenovana državnom tajnicom u ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Ove godine nije održan Agroexpo, ali je održano ocjenjivanje meda. Tako je Marijan Tržić iz Grabrovnice je osvojio Zlatnu žlicu 15. županijskog i 12. međunarodnog ocjenjivanja meda u VPŽ. Lijepo priznanje stiglo je i na adresu Radlovca. Drugu godinu zaredom dobitnici su nagrade “Zlatna bilanca” FINA-e. I dok je tih ljetnih mjeseci, korona uglavnom „mirovala“, u drugoj polovici rujna, počeli smo ponovno brojati sve veći broj novo zaraženih pa smo 28. rujna dospjeli na slovensku crvenu listu. Virovitičko-podravsku županiju je posjetio izraelski veleposlanik u RH Ilan Mor. Govorilo se o daljnjoj suradnji Države Izrael i Virovitičko-podravske županije. Dvojica hrabrih policajaca, Domagoj Nađ i Miljan Radulović od ministra Božinović dobili su medalje za izuzetan pothvat. U Zdencima su održani dani općine, a doznali smo kako su uredili dječji vrtić za 25 klinaca. Sportska dvorana u Gradini je zahvaljujući županiji dobila novi sportski pod.

Listopad

Nakon što je izgradila Tehnološko-inovacijski centar i Centar za istraživanje i razvoj u mljekarstvu, a koji se još trebaju opremiti kako bi bili u potpunosti završeni, Virovitičko-podravska županija krenula je s novim “znanstvenim projektom” koji će biti naslonjen na razvoj poljoprivrede. Riječ je o “Centru za pametnu poljoprivredu i ICT djelatnost”, čiji će cilj biti povećati konkurentnost poljoprivrednika s područja Virovitičko-podravske županije i cijele Slavonije smanjivanjem troškova njihove proizvodnje. Virovitičko-podravskoj županiji, kao nositelju projekta (izrađen je u suradnji s VIDRA-om), odobreno je bespovratnih 1.500.394,50 kn za sufinanciranje projekta “Centra za pametnu poljoprivredu i ICT djelatnosti”, što predstavlja 85 posto od iznosa ukupno potrebnih sredstava u ukupnom iznosu 1.765.170,00 kuna. Otkazan je izbor najuzornije žene, iako su i za ovu godinu, a našoj Svetlani Bastalić, produžena je titula za još jednu godinu. Pratilje su bile iste kao i lani. Mario Radan je postao novi basist Vatre, umjesto Tomislava Šuška.

Proglašeni su naj učitelji RH: Među 500 najboljih iz naše županije su: Ivan Mikolić, Hana Tepeš, Danijel Vilček, Svjetlana Urbanek, Josip Strija, Ksenija Rastija, Željko Milnović, Rajka Avirović Gaća, Sanela Jukić, Patricija Karaman i Silvija Mađarić. Slatinski bračni par, Ratka i Gordon Turk osvojili su Superpar RTL-a.

U Našicama, gdje se je uz predsjedavanje predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića, održala sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, potpisan je Razvojni sporazum između Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstvo zdravstva, s pet slavonskih županija. Sporazum su potpisali župani slavonskih županija, odnosno Danijel Marušić, Ivan Anušić, Alojz Tomašević, Igor Andrović i Božo Galiće. Prema potpisanom Sporazumu, na području Virovitičko-podravske županije najznačajniji projekt koji će se ovim Sporazumom graditi je Izgradnja i opremanje sušionice povrća u Virovitici, čija je procijenjena vrijednost 225.825.000,00 kuna. Gradit će se Centar za pametnu poljoprivredu i ICT djelatnosti čija je procijenjena vrijednost 24.779.000,00 kuna, a za istraživanje geotermalnih potencijala na području Virovitičko-podravske županije, izdvojit će se 20.000.000,00 kuna. Osim toga, Virovitičko-podravska županija s Osječko-baranjskom županijom dio je projekta Rekonstrukcija pruge od Osijeka do Virovitice, čija je procijenjena vrijednost 1.152.000.000,00 kuna. Osim toga, u suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom, Virovitičko-podravska županija radi na projektu Izgradnja regionalne klaonice s rasjekaonicom mesa i hladnjačom čija je procijenjena vrijednost 60.000.000,00 kuna.

Kako je startala godina za studente, Virovitičko-podravska županija je pomogla Fakultetu za dentalnu medicini i zdravstvo u Orahovici kako bi studenti imali redovnu prehranu. Doznali smo kako imamo Najbolji EU projekt. Naš Budi STEMpatičan je bio među 5 najboljih projekata u Hrvatskoj po glasovima čitatelja Jutarnjeg lista, a slavio je i uz kategoriji “Doprinos znanosti i inovacijama” u izboru Jutarnjeg lista, Hrvatske zajednice županije, župana.hr i EU parlamenta. Istodobno, Grad Virovitica je proglašen za „prvaka u korištenju EU fondova“.

U Špišić Bukovici je otvoren dječji vrtić za 36-ero djece. Čađavica, Čačinci i Crnac potpisali su Sporazum o osnivanju Dječjeg vrtića Lipa, koji će umjesto tri uprave imati jednu, umjesto tri ravnatelja imat će jednog. Gradski muzej Virovitica proglašen je za najbolji muzej u RH. Završeni su radovi na cesti Veliko Polje – Žlebina. Zanimljivo, tog 24. listopada područje općine Crnac još nije imalo niti jednog zaraženog korona virusom. Županija ih je do tada imala 505 zaraženih uz 13 preminulih.

Krajem listopada U Informativno edukativnom centru-hostelu “Dravska priča” u Noskovcima, održana je završna konferencija projekta “Posjetiteljski centar Dravska priča – interaktivan, inovativan i svima pristupačan doživljaj prirode”. Riječ je o projektu vrijednom 13.790.113,50 kuna. Tako je ovaj kompleks dobio kompletnu priču. Prekrasna je to destinacija za posjetu i bilo bi šteta to ne vidjeti. Kako smo uvijek do sada imali sjajne profesore, imamo ih i nadalje pa je profesorica Industrijsko-obrtničke škole Slatina, Neda Mađarac, odabrana kao jedna od osam nastavnika iz RH koji će uređivati i kreirati digitalne obrazovne sadržaje na “Europeani”

Studeni

Sjajne vijesti stigle su na adresu Virovitičko-podravske županije, a vezano za projekt Centar za kulturu zdravlja – Dvorac Janković Cabuna. „Obavještavamo Vas da je projektni prijedlog Virovitičko-podravske županije uspješno registriran u sustavu eFondovi“… Nositelj projekta je Virovitičko-podravska županija, a partneri su, Općina Suhopolje i Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije. Projekt je u ime Virovitičko-podravske županije, pripremila VIDRA Agencija za regionalni razvoj VPŽ. Ukupna vrijednost projekta „Centar za kulturu zdravlja – dvorac Janković Cabuna“ prijavljenog na poziv Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema iznosi 56.258.679,84 kn. Projekt će se provoditi u razdoblju od 36 mjeseci. Udžbenik iz hrvatskog jezika „Šestica“ najbolji je udžbenik u Europi, a jedna od njegovih autora je naša Hana Tepeš iz Slatine.

Statistički, doznali smo da je kroz Projekt „Slavonija, Baranja i Srijem“, Vlada RH osigurala 2,5 milijardi eura za razvojne projekte, za području svih pet slavonskih županija. Prema službenim podacima Ministarstva regionalnih razvoja i fondova Europske unije, na području Virovitičko-podravske županije, do 30. rujna 2020. godine ugovoreno je ukupno 1.770.853.626 kuna.

„Kao župan Virovitičko-podravske županije, odgovorno tvrdim, „Projekt Slavonija, Baranja i Srijem“ najbolji je projekt jedne Vlade od kada je države Hrvatske. Nitko, nikada, kao u vrijeme premijera Andreja Plenkovića, nije toliko uložio u pet slavonskih županija“, podcrtao je tih dana župan Andrović.

U dane „Martinja“, doznali smo i da u Srednjoj školi Stjepana Sulimanca u Pitomači, u sklopu jednog EU projekta, na jednom mjestu, možete pronaći vino koje pije Papa, najbolja hrvatska Graševina de Gotho i 67 najpoznatijih svjetskih vina, a educirano je i 12 master sommeliera. Iz Rijeke su stigle odlične sportske vijesti. Matija Relić i Sara Malčec su postali juniorski prvaci Hrvatske u katama. Naša VIDRA je kao produžena ruka ministarstva na regionalnoj razini, dobila akreditaciju regionalnog koordinatora. Županija je potpisala ugovore sa 16 novih stipendista. Zavod za hitnu medicinu je ove godine dobio pet novih vozila. Jedno je bilo posebno, za područje Voćina. U zadnje dvije godine, Županija je za Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije nabavila 12 novih vozila.

Istraživanje UNICEF-a, koje je objavljeno u nedavno izdanoj publikaciji „Kako do vrtića za sve?“, kaže kako je u razdoblju od 2012. do 2018. godine najveći rast obuhvaćene djece u program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja bilo u pet HR županija, a jedno od njih je i naša – Virovitičko-podravska. Poduzetnicima u Virovitičko-podravskoj županiji isplaćeno 10.200.000,00 kuna likvidnih sredstava, dokumentaciju su im pripremali djelatnici Poduzetničkog inkubatora i VIDRA-e

Naš Luka Šabić, učenik 2. razreda Srednje škole Marka Marulića je prvak Hrvatske iz povijesti, slavio je u kategoriji „prapovijest i stari vijek“. Virovitičko-podravska županija dobit će „sigurnu kuću“, župan Andrović i ministar Aladrović, potpisali su ugovor za „Centar za podršku, osnaživanje i savjetovanje“, vrijedan 10.015.896,23 kuna.

Prosinac

Učenica 4. razreda Katoličke klasične gimnazije s pravom javnosti u Virovitici, Dorotea Kožnjak, postala je nova predsjednica Vijeća učenika Virovitičko-podravske županije. Biranje je naravno bilo – on line. Portal župan.hr je izvijestio kako je “u studenom ove godine, Virovitičko-podravska županija zabilježila najveći porast broja zaposlenih u Hrvatskoj”. Naime, Virovitičko-podravska županija bilježi najveći rast zaposlenih svih HR županija s evidencije gledajući studeni, a u odnosu na listopad. Naša županija bilježi rast od 23,8 postotnih poena. “Zlatnu kunu” Virovitičko-podravske županije za 2019. godinu, dobili su: Plava tvornica, Radlovac i Ciprijanović, a Flora VTC je dobila priznanje za “prvih 100 godina”. U skladu s poštivanjem epidemioloških mjera, održano je 12. Hodočašće hrvatskih branitelja, hrvatske vojske i policije Gospi Voćinskoj. U sjećanje na nevine žrtve Voćina, Igor Andrović, Tomislav Kolec i Ivan Obrovac, prehodali su 39 kilometara, kako bi obilježili i od zaborava sačuvali, spomen na događaje koji su obilježili našu noviju povijest.

Kraj ove neobične i neizvjesne 2020. godine, donio je Kuriji Janković jednu lijepu vijest – hotel je dobitnik Priznanja za izvrsnost u poslovanju koju dodjeljuje HotelsCombined. Županijski vijećnici izglasali su najveći Proračun u povijesti – težak 666,7 milijuna kuna.

Iz Parka prirode Papuk, javnost su upoznali kako se nakon više od 60 godina na Papuku pojavio vuk. Krenuo je najvrjedniji projekt Virovitičko-podravske županije, jer je potpisan ugovor za obnovu ruševnog dvorca u Cabuni koji će postati Centar za kulturu zdravlja Dvorac Janković. Dobre vijesti stigle su iz “poduzetničke branše”. Naime, u četiri poduzetnička inkubatora, u Virovitici, Slatini, Orahovici i Pitomači, trenutno je popunjeno 65 posto kapaciteta, 32 poduzetnika je pronašlo svoje mjesto u prostorima koje im sufinancira Županija. Nina Srzić učenica 2. razreda Gimnazije Petra Preradovića iz Virovitice je postala državna prvakinja iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna, a Vlada RH razriješila je dužnosti orahovačku gradonačelnicu Ana Mariju-Petin, te je Saša Rister imenovan je povjerenikom Grada Orahovice.

Grizući nokte gledali smo Europsko prvenstvo u rukometu gdje je ženska reprezentacija Hrvatske osvojila broncu. Bili smo ponosni na njih, jer je u našim redovima bila u jedna Virovitičanka – Marijeta Vidak. Upamtili smo i 27. prosinac kad je u našu županiju stilo cjepivo protiv korona virusa. Prvi se protiv ovog virusa koji nam je promijenio živote, cijepio dr. Miroslav Venus, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok VPŽ. Krajem ovog mjeseca, razorni potres pogodio je Sisačko-moslavačku županiju. Osjetio se i kod nas. No, veliko srce naših sugrađana krenulo je u pomoć ljudima kojima je ta pomoć najpotrebnija.

(foto: K. Toplak)