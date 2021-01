NOVA ODLUKA Od ove godine psi će se protiv bjesnoće cijepiti prema preporukama proizvođača cjepiva

Vlasnici pasa s oduševljenjem su dočekali vijest da svoje ljubimce više neće morati svake godine cijepiti protiv bjesnoće. Odlučeno je tako Naredbom o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti za 2021. godinu, koju potpisuje ministrica poljoprivrede Marija Vučković, a propisano je da prilikom cijepljenja u putovnicu za kućne ljubimce mora biti upisan rok valjanosti cijepljenja u skladu s uputom proizvođača cjepiva, piše Večernji.hr.

Za produljenje roka valjanosti cijepljenja već godinama zalagali su se i veterinari, a Prijatelji životinja tražili su to i peticijom koju su pokrenuli prije četiri godine. Iako je posljednji slučaj bjesnoće u Hrvatskoj zabilježen početkom 2014., kada je utvrđena kod lisice u Zagrebačkoj županiji, Ministarstvo poljoprivrede ove zahtjeve odbijalo je uz obrazloženje da će to biti moguće tek kada Hrvatska bude imala status zemlje slobodne od bjesnoće. Najavljivali su to još 2018., no u izvještaju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Andrija Štampar”, objavljenom povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv bjesnoće u rujnu 2020., navodi se da se još uvijek čeka službena objava Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane pri Ministarstvu poljoprivrede RH.

Kako je cilj Europske unije da cijela Europa bude proglašena slobodnom od bjesnoće do 2020., zbog čega i financira oralno cijepljenje lisica putem EU fondova koje se provodi i u Hrvatskoj, Ministarstvo poljoprivrede, prema svemu sudeći, promijenilo je dosadašnju jednogodišnju obvezu cijepljenja i bez ove službene objave. Tako će se psi po novome cijepiti nakon godinu, dvije ili tri, ovisno o tome što piše na uputama cjepiva.

– Prema novoj Naredbi veterinari imaju uputu Ministarstva da pse cijepe sukladno uputama proizvođača cjepiva. Prema konsenzusu WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) potrebno je docjepljivanje, tj. booster doza. Svako cjepivo ima svoju preporuku. Za cjepiva koja trenutno koristimo u Hrvatskoj revakcinacija se provodi u periodu do godine dana – kaže za Večernji Lea Kreszinger, dr. vet. med., predsjednica Odjela veterinara male prakse Hrvatske veterinarske komore i dodaje:

– Ove godine svi psi trebaju se cijepiti. Ovo je nulta godina kad krećemo s programom cijepljenja cjepivima prema uputama proizvođača. Vlasnici su često kasnili s cijepljenjem, ali su bili unutar vremena koje preporučuje proizvođač cjepiva. Proizvođač nije u uputama predvidio što se događa ako vlasnik zakasni s cijepljenjem i to će morati biti određeno Naredbom. Do sada smo sve držali pod kontrolom, nadam se da se nećemo vratiti u neka rizičnija vremena – objašnjava dr. Kreszinger. Ističe kako još uvijek nije poznato i što će biti s cijenom cjepiva, koja se u EU kreće od 25 do 32 eura.

Objašnjenja nove Naredbe o mjerama zaštite zdravlja životinja potražili su i u Ministarstvu poljoprivrede, a pitali su i znači li ovo da Hrvatska ima status zemlje slobodne od bjesnoće.

– S obzirom na povoljnu epizootiološku situaciju po pitanju bjesnoće u Republici Hrvatskoj te kontinuirane provedbe oralne vakcinacije lisica od 2011. godine, u skladu s prethodnim najavama od ove godine prvi put se prilikom cijepljenja upisuje rok valjanosti cijepljenja prema uputi proizvođača cjepiva. Navedeno znači da se psi moraju ponovno cijepiti po isteku roka valjanosti cjepiva koji može, ovisno o primijenjenom cjepivu, biti duži od 365 dana. Termin sljedećeg obveznog cijepljenja upisuju veterinari u putovnicu za kućnog ljubimca i aplikaciju Lysacan. O istome su obaviješteni svi veterinari. Cijena obveznog cijepljenja protiv bjesnoće se nije mijenjala – stoji u odgovoru Ministarstva.

