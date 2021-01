Turizam na području općine Čačinci skriva prirodne ljepote i bogatu gastro ponudu: Čačinci i Papuk mame izletnike cijelu godinu

Ako ste i vi ove godine poželjeli neko mirno mjesto gdje ćete moći biti opušteni, šetati i pritom biti sami, jer vam je već dosta mjerenja razmaka između dvoje ljudi, onda su Čačinci općina o kojoj svakako trebate razmisliti. Papučke šume, livade, mirna sela, ukusna domaća hrana i piće te susretljivi domaćini recept su za privlačenje turista koji je u godini cvjetanja turizma, 2019., na ovo područje doveo čak 5759 posjetitelja zabilježenih u noćenjima, dok je broj onih koji su svratili ovdje na jednodnevni izlet ovdje i daleko veći i koji se neće naći u službenim statistikama.

– Posjetitelji se za našu općinu opredjeljuju upravo zbog onoga što je i sam slogan Turističke zajednice općine Čačinci – destinacija za aktivan odmor, a opet daleko od gradske vreve i gužve, za odmor u netaknutoj prirodi i uživanje u ukusnoj hrani koju samo Papuk i potpapučko selo može ponuditi – kaže Ana Marunica, direktorica Turističke zajednice Čačinci.

TRI IZNAJMLJIVAČA

Na području općine nalaze se tri smještajna objekta: Planinarski dom Jankovac, Ruralna kuća za odmor Krajna i Sobe za odmor Buga u Čačincima, koji su inače u funkciji tijekom cijele godine. Trenutno su pod mjerama, ali Turistička zajednica u stalnom je kontaktu s njima kako bi se, kažu, čim prilike dopuste, njihova vrata opet otvorila za posjetitelje.

– Budući da nam je jedna od zadaća poticanje, unaprjeđenje i promicanje svih turističkih resursa naše općine, bitna nam je dobra koordinacija i komunikacija sa sudionicima privatnog sektora, ponajviše s našim iznajmljivačima. Oni su znatno osjetili posljedice pandemije koronavirusa jer je niz popratnih epidemioloških mjera osobito negativno utjecao na cijeli smještajno-ugostiteljski sektor. Tako su, prema sustavu eVisitor, do 30. studenoga prošle godine ostvarena 1294 noćenja na području naše Turističke zajednice, a samo godinu dana prije imali smo tri puta veći broj ljudi – ističe A. Marunica, naglasivši kako se svi nadaju da će u nadolazećem razdoblju epidemiološke mjere biti povoljnije i da će doći do oporavka.

Jer, uistinu bi bila šteta ne posjetiti ovaj kraj. A. Marunica za njega koristi opis poznatog hrvatskog putopisca Matka Peića.

“Papuk te razara ozonom svojih modrih granitnih tjemenica, serpentinskih ponora. Pod obroncima, čistacima i kosama bijele se i crvene sela. Prošaran sunčevim pjegama i isprugan šumskom hladovinom, kao divlji mačak cijeli dan možeš ići između Jankovačkog jezera i pećine jednog čudaka, koji je bio prema ljudima vuk, a prema vuku janje, možeš ići i stajati uz grom jednog grofa koji je volio prirodu strastvenije od Rousseaua.“

PLANINARSKI DOM JANKOVAC OMILJENO IZLETIŠTE U OVOM DIJELU HRVATSKE

Nakon istraživanja papučkih šuma najbolje je predahnuti uz domaće delicije

Park-šuma Jankovac, slap Skakavac, potoci, grofov grob, planinarske staze, vidikovci. Sve to neizostavno vodi i do poznatog Planinarskog doma Jankovac, okruženog jezerom i bogatom slavonskom šumom, u čijem se okrilju svake godine odmaraju tisuće turista i putnika namjernika. Planinarski dom Jankovac u vlasništvu je Planinarskog društva Bršljen iz Osijeka, a Hrvatske šume imaju ga u koncesiji do 2038. godine.

– Imamo 12 soba, dvokrevetne, trokrevetne i višekrevetne, a kapacitet je ukupno 56 ležajeva. Cijene su godinama nepromijenjene, a na njih planinari uz predočenje planinarske iskaznice imaju popust od 50 posto.

Trenutno smo zbog mjera koje su na snazi zatvoreni pa se radujemo prvim gostima čim to epidemiološke prilike dopuste – kaže Dražen Bogojević, voditelj Planinarskog doma Jankovac.

Dom je mjesto u koje rado svraćaju obitelji, aktivisti, ljubitelji prirode, članovi klubova i udruga, pogotovo lovaca…. Prije pandemije školarci iz cijele Hrvatske također su bili među čestim gostima.

Tijekom vikenda ovdje se posluži i do 500 ručkova, a da bi izašli ususret potrebama turista i za vrijeme pandemije, dio hrane i pića ponudili su na otvorenom, sukladno mjerama. Sada je i to „na čekanju“.

Ovaj dom koji je nadaleko poznat u Hrvatskoj svoju popularnost zahvaljuje posebnoj lokaciji na kojoj je smješten, ali i gastro ponudi koju bazira na domaćim specijalitetima. I dok djeca najradije naruče „palačinke Jankovac“ sa šumskim voćem, stariji će zaviriti u jelovnik i birati između bogate palete jela iz ovog podneblja, baziranih na šumi, šumskim plodovima i divljači. Na meniju je inače oko 250 jela, a u restoranu poslužuju i jela za vegetarijance i vegane.

Nude svakodnevne delicije „na žlicu“ poput graha, čobanca i gulaša od divljači, a mnogi se prisjete vlastitog djetinjstva uz zapečeni grah, palentu i kiseli kupus…

OD ŠUME DO TANJURA

Osmislili su i poseban jelovnik pod nazivom „Šuma na tanjuru“, slijed od četiri jela koji je potrebno ranije najaviti jer se ne priprema za manje od četiri osobe i za koji namirnice dolaze iz šume i okolice. Porcije su izdašne i raskošne, a reakcije gostiju su više nego pozitivne.

Jelovnik se sastoji od predjela koji čini roast beef od jelena, na matovilcu, sa srijemušem (divlji, odnosno medvjeđi luk), prženim lukom i gljivama. Slijedi krem juha od miješanih gljiva (šampinjoni, vrganji, lisičarke, bukovače) s komadićima prženog kruha. Glavno jelo je odrezak od divlje svinje u umaku od šumskog voća sa srijemušem, okruglice od šampinjona i palenta s gljivama te sezonska salata. Desert je šumska parfe krema.

Gosti mogu uživati u mirisima, bojama i okusima bakine kuhinje jer u ponudi imaju i „Doručak pod 45“, u koji ulazi kruh s domaćom masti, crvenom paprikom te domaćim suhomesnatim proizvodima, kao i jelo pod nazivom „Slavonija u tanjuru“ po uzoru na tradicionalnu kuhinju. Čini ga juha od butternut tikve s vrhnjem, svinjski file punjen domaćim šljivama, umotan slaninom, s pečenim krumpirom kao prilogom i salatom. Desert je domaća štrudla.

– Želimo i dalje ostati izvorni u svojoj ponudi i gostima omogućiti da isprobaju i uživaju u našim prepoznatljivim jelima. Čekamo obuzdavanje pandemije koronavirusa kako bismo opet otvorili svoja vrata svima onima koji žele kvalitetan boravak i odmor u prirodi, ali i zanimljive gastro delicije po kojima će također pamtiti izlet na Jankovac – poručuje D. Bogojević.

OBITELJ METIĆ IZNAJMLJUJE SMJEŠTAJ U SRCU ČAČINACA

Buga je idealan spoj ruralne sredine s dozom suvremenosti

Obrt za ugostiteljstvo i usluge Buga istinski je kutak za osjetiti čari ruralne sredine i tradicije s potrebnom dozom suvremenosti. U srcu Čačinaca, na magistralnoj cesti Virovitica – Osijek, u samom podnožju planine Papuk smješten je idealan kutak za odmoriti i oko i dušu. A okruženje je posebna priča, sve je gotovo na dlanu. Buga se nalazi u krilu Parka prirode Papuk samo nekoliko kilometara od oaze prirode, park-šume Jankovac.

Posebnost cijele priče je i blizina većih gradova, Slatine i Našica na samo dvadesetak kilometara udaljenosti, dok su Orahovica i njene posebnosti, od Ružice grada do Jezera udaljeni ni desetak kilometara.

Sve je tu, nadohvat ruke, a još nismo došli do onoga što Bugu čini posebnom: njena unutrašnjost, ideja uređenja i smisao promocije turizma ovoga kraja.

LOVCIMA OMILJENA DESTINACIJA

Buga posluje već dugi niz godina. Ovdje je i istoimeni kafić uređen u pubskom stilu, a za odmor i noćenje udobne sobe u lovačkom stilu. Da, lovačkom jer lovstvo je u Čačincima i njihovoj okolici jedno od prepoznatljivosti i razlog mnogih posjeta lovaca iz svih krajeva Europe.

– Iako su naši gosti u prvom redu ljubitelji lova i boravljenja u prirodi, dobrodošao je svatko komu je potreban odmor i okrjepa. Za odmor i noćenje gostima su na raspolaganju šest soba s jednim do tri ležaja. Svaka soba uključuje i vlastitu kupaonicu s tušem. Unutar objekta nalazi se kafić i prostorija za objedovanje, a smještaj nudi usluge besplatnog parkinga te WiFi u svim prostorijama. U ponudu je uključen i doručak. Posebnu pažnju pridajemo higijeni i održavanju čistoće u sobama, koje naši stalni gosti pohvaljuju. Maksimalno se trudimo ponuditi sve ono što Slavonija sama po sebi nudi, kao što je, primjerice, doručak od domaćih delicija. Nastojimo u svemu pokazati širokogrudnost slavonskog čovjeka – kaže vlasnica obrta Marija Metić.

Obrt je obnovljen 2017. godine i kroz njega je uistinu prošlo mnoštvo posjetitelja, posebno lovaca iz cijele Europe. Mnogi se redovno vraćaju, hvaleći toplinu i gostoljubivost domaćina.

– Dolazili su nam redovno lovci iz Italije, Francuske i drugih zemalja. Koliko god oni vole šumu, ipak im je najvažnije da u svom odmoru imaju mir, uredan smještaj, blizinu trgovine. Znali bi otići na Jankovac, u Osijek, a posebno lijepo je bilo vidjeti da su se družili s našim ljudima, u našem kafiću. Igrali bilijar, razgovarali bez obzira na jezične barijere i mogu reći da su se uistinu kod nas stvarala prava prijateljstva. To željno iščekujemo i dalje – kaže M. Metić.

Posljedice koronavirusa i ovdje su ostavile trag. Posjeta je prošle godine ipak bilo manje.

– Prije smo imali dogovorene grupe, a s obzirom na to da je u blizini nas i dvorana za svatove, gosti su kod nas noćili. I to je izostalo ove godine. No, unatoč svemu uložili smo u održavanje objekta i pripremali se za bolja vremena. Pratimo situaciju u vezi s koronavirusom, radimo na promociji kako bi jednoga dana sve bilo spremno za naše goste. U svemu tome mnogo nam znači i podrška Općine Čačinci i Turističke zajednice koji su nam uvijek na raspolaganju – zaključuje Marija Metić.

KUĆA ZA ODMOR KRAJNA MALI JE KOMAD RAJA S POGLEDOM NA PAPUK

Gosti ovdje dolaze pobjeći od buke i grada, a na mobitel zaborave

Kuća za odmor Krajna, smještena u blizini obronaka Papuka, u selu s jedva desetak duša, izolirani je i prekrasno uređen komad raja na području općine Čačinci. Uz samu kuću nalazi se i prostor za roštilj i druženje, dječje igralište, natkriven bazen te pravi, obnovljeni slavonski đeram. Vlasnik ove oaze je Miroslav Buneta, mnogima poznat lovac i predsjednik Lovačkog saveza Virovitičko-podravske županije. Mjesto mira i tišine, okruženo šumom i livadom, uredio je u domaćem, lovačkom stilu, pa gosti koji odluče unajmiti kuću ujedno dobiju i autohtoni „štih“ slavonske lovačke kolibe.

Iako će na prvu zavarati svojom jednostavnošću i dahom starine, pri čemu se stječe dojam kako će zimi jedini izvor topline biti kamin na drva, činjenica je da je cijela kuća klimatizirana, grijanje je na plin, a gosti imaju na raspolaganju kuhinju s mikrovalnom pećnicom, hladnjakom, pećnicom i televizor. U kući su tri spavaće sobe, ukupno osam ležajeva i dvije kupaonice s tušem. Gosti dijele kuhinju, dnevni boravak i blagovaonicu.

OMILJENA DESTINACIJA ZA VIKEND

– Kuću iznajmljujemo unatrag dvije godine. Najviše nam dolaze tzv. vikend-gosti koji ostanu dva, tri dana, ali imamo i one koji odsjednu i cijeli tjedan. Dolaze nam iz cijele Hrvatske, a najviše iz Zagreba, Osijeka, Vukovara, Vinkovaca, Slavonskog Broda, kao i turisti s područja naše županije. Osim obitelji, kuću vole unajmiti i manja društva, primjerice djevojke za svoje djevojačke zabave, jer znaju da se ovdje mogu opustiti i da ih nitko neće ometati. Kuća je, naime, 600 metara udaljena od prve naseljene kuće u selu, u blizini je potok koji teče livadom, na samoj smo granici s Parkom prirode Papuk, a u blizini je i Orahovačko jezero. Dakle: mir, osamljenost, idila. Gosti nam dolaze željni mira i tišine, a kako ovdje više nema nego što ima signala, mnogi nam kažu kako je ovo pravi bijeg od gužve, buke i svih onih obaveza zbog kojih ne mogu predahnuti u svojoj svakodnevici. Ovdje na mobitel zaborave – sa smiješkom ističe Miroslav Buneta.

Kuću iznajmljuje po cijeni od 1500 kuna za noćenje, odnosno po danu, u što je uključeno i korištenje bazena i svih pratećih sadržaja. Ujedno gostima željnima aktivnog odmora nudi mogućnost lova, jahanja, brdskog penjanja te preporučuje staze pogodne za ljubitelje cikloturizma.

GOSTI IM SE RADO VRAĆAJU

– Gost danas točno zna što želi. Od nas očekuju kvalitetan, čist i uredan prostor, zanimljiv sadržaj i vrhunsku uslugu. S obzirom da imamo goste koji nam se vraćaju, ali i mnogo novih, vjerujemo da su prepoznali da je to i naš moto: gostu se svaka uložena lipa mora isplatiti. I oni sami kažu kako im nije problem platiti cijenu jer znaju što za nju dobivaju. Mir, opuštenost u dobrom i poznatom društvu, izoliranost od obaveza i brige, to im je poticaj da nam se ponovno vrate – smatra M. Buneta.

Unatoč pandemiji prošla godina je pokazala važnost kontinentalnog turizma – ljudi su prepoznali ljepotu malih mjesta koja nude odmor bez gužvi, u samoj prirodi. Iako je prije pandemije Kuća za odmor Krajna imala rezervirane termine i do osam mjeseci unaprijed, interes gostiju i danas, kada je zbog aktualne situacije i velikog broja oboljelih od Covida-19 turizam u ozbiljnim problemima, postoji.

REZERVIRAJU MJESECIMA UNAPRIJED

– Ljudi se svaki dan raspituju o ponudi, mogućnostima. Pratimo situaciju i nadamo se da će ova godina biti puno bolja. Kada je nas nekoliko krenulo s idejom ovakve ponude, mnogi su bili skeptični, a na kraju se eto pokazalo kako je ovakva vrsta smještaja upravo ono što turistima danas treba. U svemu nam je bila važna i velika podrška Općine Čačinci i Turističke zajednice Čačinci, s kojima izvrsno surađujemo i koji su nam partneri u promociji prirodnih ljepota našega kraja – zaključuje Buneta.

Planovi za ovu godinu tiču se ulaganja koji će ovoj kući za odmor priskrbiti naziv lokacije za svaku sezonu. M. Buneta planira uvesti i dodatne sadržaje, između ostalog i grijani bazen. Tako će ova i inače primamljiva lokacija u Krajnu dovesti one koji i zimi žele zaplivati u bazenu s pogledom na papučku šumu. U svim godišnjim dobima Papuk je poseban, kaže Buneta, pa vjeruje da će, čim korona-prilike dopuste, rezervacije za ovaj komadić mira i tišine opet biti pune mjesecima unaprijed.

