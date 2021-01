Vatrogasac Dario Čordaš i njegova Zita pomagali na potresom pogođenom području: Zita se potresa ne plaši, sretna je što je sa mnom

Među tisućama volontera i približno 600 vatrogasaca iz cijele Hrvatske koji na različite načine pomažu unesrećenim ljudima Sisačko-moslavačke županije koje je cijeli niz razornih potresa ostavio bez domova i iz temelja im promijenio život, bio je i jedan vatrogasni K-9 potražni tim iz Slatine. Činili su ga vodič Dario Čordaš iz DVD-a Slatina i njegova Zita, njemačka ovčarka, koja je zajedno sa svojim vodičem prošla svu potrebnu obuku za dobivanje licence i uspješnu potragu unesrećenih osoba, nestalih, ili stradalih pod ruševinama.

VATRENO KRŠTENJE

Dario i njegova Zita u Petrinju su stigli 5. siječnja i ostali su na tom području do 8. siječnja. Premda tlo u području Banovine i cijele središnje Hrvatske učestalo podrhtava, pa čak i do pet stupnjeva prema Richteru, nakon onoga razornog (6,2) potresa nije bilo tako velikih razaranja. Zato i vatrogasni K-9 potražni timovi, srećom, nisu imali mnogo posla u smislu traženja ruševinama zatrpanih osoba.

– U srijedu, nešto poslije 18.30 sati, dogodio se potres jačine pet stupnjeva, u kome se jedna kuća urušila i Vatrogasni stožer poslao nas je na intervenciju, jer je jedan čovjek navodno zatrpan ruševinom. Mi smo odmah otišli do te kuće, ali ispostavilo se da čovjek u to vrijeme nije bio u kući, pa naša intervencija nije bila potrebna. Bila je to, dakle, polovična akcija, ali dobro je što čovjek nije zatrpan ruševinom, jer tko zna kako bi završio. Inače, ovih dana, kad nemamo svojih ‘potražnih‘ poslova, ne sjedimo besposleni. Ja cijele dane radim s dečkima iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrbovsko i Javne vatrogasne postrojbe iz Opatije na skidanju oštećenih dimnjaka i popravljanju krovova. Pas je sve vrijeme uz mene, u autu, i u slučaju da se nešto dogodi, da se zgrada uruši, ili dođe do novoga snažnog potresa, sjedam u auto i idem na intervenciju – kaže Čordaš.

Boravak u Petrinji i pripravnost za intervenciju potrage njegovo je svojevrsno vatreno krštenje, njegova prva pripravnost za praktičnu akciju poslije svih edukacija i teoretskih priprema za taj posao.

– Prošao sam školovanje za vodiča koje obuhvaća poznavanje osnova alpinizma, orijentaciju i topografiju, opasnosti u ruševinama, opasnosti u prirodi, prvu pomoć čovjeku i prvu pomoć psu. U Petrinji nije bilo opasnih situacija u akcijama sa psom, ali opasno je bilo i hodanje po krovovima, iako smo vezani i osigurani. U četvrtak oko podneva baš nas je lijepo streslo, a mi smo bili na krovu. Kad se prestalo tresti sišli smo i pričekali desetak minuta, a onda nastavili s poslom. Na potresima razorenom području do četvrtka su bila dva potražna tima, a onda su došla još dva, tako da su neprekidno u pripravi dva do četiri vatrogasna potražna tima sa psima – opisuje Čordaš i dodaje da je s njima uvijek i koordinator akcije, a koordinator u vrijeme Čordaševa boravka u Petrinji bio je Ivan Štajminger.

UPLAŠENI LJUDI

Sve do ove godine mnogi nisu osjetili potres, pa nisu znali kakav je to osjećaj kad se tlo pod nogama trese.

– Kad me prvi put onako dobro streslo, jeza mi je prošla kroz tijelo i nije bilo ugodno. A koji dan poslije, kad sam sjedio pokraj jednoga kolege vodiča K-9 tima, a koji je tek došao i kad se opet dogodio potres, ja sam ostao mirno sjediti, a on je drhtao, jer je sad on to prvi put doživio. To je normalna reakcija svih nas u takvoj situaciji. Zita je, međutim, cijelu situaciju jako dobro prihvatila, a na pojavu potresa ne plaši se i uopće ne reagira. Ona je sretna što je sa mnom, vjeruje mi i sve je OK – kaže Čordaš.

Za boravka u Petrinji Dario je dosta vremena proveo s ljudima koji su doživjeli tragediju i s kojima je radio na saniranju nastalih oštećenja njihovih kuća.

– Ljudi su jako uplašeni. Ja sam u početku vjerovao da ih je sve to jako pogodilo, jer znam da su cijeli život radili da bi nešto stekli, a sada su najednom ostali bez svega. Oni su svjesni da će i obnova dugo trajati. Možda više od svega plaši ih mogućnost sljedećeg potresa, jer svaki dan-dva i do tri puta doista se jako zatrese. Zato se i ljudi čije su kuće u relativno dobrom stanju boje boraviti u njima. Ne znaju kada će ih pogoditi sljedeći potres, niti koje će biti jačine, i hoće li ga njihova kuća izdržati – ispričao nam je Dario Čordaš.

Najveći dio vatrogasaca koji pomažu u saniranju oštećenih objekata u Petrinji smješten je u grijanim hangarima gdje se nekad obavljao remont kamiona tvrtke Gavrilović. Oni iz udaljenih krajeva tu i noće, dobivaju hranu i zadovoljni su smještajem.

U PRIPRAVNOSTI

Osim Darija Čordaša i njegove Zite, u istočnoj Hrvatskoj postoji još jedan vatrogasni K-9 potražni tim, a to su Siniša Ileš, iz DVD-a Čačinci, i njegov Bobi, mješanac labradora i retrivera, također u Vatrogasnoj zajednici Virovitičko-podravske županije. “I drugi tim nam je u pripravnosti, vjerojatno će Siniša i Bobi otići na područje Banovine. Na tom području tlo se neprestano trese, pa psi s vodičima moraju stalno biti tamo u pripravnosti”, kaže Mateja Fras Venus, županijska vatrogasna zapovjednica.

