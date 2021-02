Ponovno osjetna promjena vremena: Vraća se zima, temperature i do -12°C

Pred nama je najhladniji zimski prodor u dosadašnjem tijeku ove zimske sezone.

Veljača prevrtača, do kraja tjedna će nas prevrtati za 180°. Pad temperature zraka više je nego siguran, dok kod vrste (tip oborine) i visine snježnog pokrivača još ima dosta nepoznanica.

Da je veljača “valjala” u povijesti govori i podatak da smo 14. veljače 1985. godine na području Virovitice imali “ledenih” -23,6°C. Apsolutni maksimum temperature za veljaču na području Virovitice smo imali 25. veljače 2008. godine “proljetnih” 21,4°C. Prevrtljivost veljače jasno se vidi iz ovih klimatoloških podataka.

Vremenska prognoza do kraja tjedna

Do srijede očekujemo iznadprosječno toplo vrijeme. Očekujemo povremenu kišu koja će uz pad temperature zraka tijekom srijede do kraja dana, te u noći sa srijede na četvrtak prelaziti u susnježicu i snijeg. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 3°C do 5°C. Najviše dnevne od 10°C do 12°C. Vjetar slab do umjeren južnih i jugoistočnih smjerova. U noći sa srijede na četvrtak u okretanju na sjeverne smjerove.

Od četvrtka pa do kraja tjedna očekujemo studene, ponegdje i ledene dane. Tijekom četvrtka će još u jutarnjim satima biti snijeg koji će brzo prestati, a naoblaka će se brzo raskidati. Snijega na osnovu trenutnih izračuna neće biti puno. Tako da se ne treba bojati lopatanja.

Vikend pred nam donosi “zubato” sunce. Toplije se obucite. Zaštitite vodovodne cijevi ako su na otvorenome. Također i biljke koje su osjetljivije na temperature zraka niže od ledenih -10°C dobro je zaštiti.

Od četvrtka pa do kraja tjedna jutarnje temperature zraka očekujemo od -3°C do -12°C. Najviše dnevne od -2°C do 2°C ili koji stupanj više tijekom četvrtka. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova.

Tjedan pred nama nastavlja u zimskom tonu. Hladnoće će biti. A snijega? Pratimo u danima pred nama što i kako. Pripremimo se na vrijeme na hladniji vremenski period koji će potrajati minimalno desetak dana.

