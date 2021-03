AID BARIĆ Kompletno uređenje interijera i izrada jedinstvenog namještaja po mjeri

Slavonija je zemlja u kojoj sunce najljepše sja, u kojoj se “nebo s morem žita spaja”, zemlja nepreglednih ravnica i šuma. Te šume, pluća su svakog grada, mjesta i ponosnog slavonskog srca. Slavonsko drvo pokazuje snagu i čvrstinu volje svoga čovjeka, jer Slavonac je kao hrast, golem, čvrst i nesalomljiv. Slavonija je majka koja u svoje krilo prima svaku dušu, a posebno onu koja zrači dobrotom i poštenjem. Pokazuje to i ova priča, priča volje, znanja i kvalitete koju čuva snaga obiteljskog duha. U “gradu drveta” Đurđenovcu, smještena je tvrtka koja se bavi proizvodnjom namještaja po mjeri OPREMA BARIĆ d.o.o. Priča je počela gotovo filmski, bez velikog početnog kapitala i s malo iskustva, dva mlada čovjeka, dva brata Angel i Igor 2003. godine osnivaju obrt “AID Barić”. Nakon svih prepreka, uspona i padova, pokrenuli su malu industriju – proizvodnju namještaja po mjeri sa svega 5 zaposlenih.

Ulaganjem u tehnologiju i širenjem tržišta na području cijele Hrvatske i šire, broj radnika raste, a mali obiteljski obrt postaje ozbiljan i pouzdan proizvođač namještaja. 11 godina kasnije, obrt prerasta u tvrtku Oprema Barić d.o.o. – konkurentnu proizvodnju namještaja na domaćem i stranom tržištu. Uz modernu tehnologiju i visokokvalitetne materijale, i izvrsne zaposlenike dovode krajnji proizvod do izvrsnosti. Na tržištu postaju prepoznatljivi po kvaliteti proizvedenog namještaja. Danas je tvrtka s kapacitetom od 600m2, gospodarske zgrade, poslovne proizvodne namjene, 250m2 izložbenog salona te skladišnim prostorima. Tvrtka danas zapošljava 25 djelatnika i ove godine je ”punoljetna” – slavi svojih punih 18 godina više nego uspješnog rada.

-Uz kvalitetan proizvod, ključni element poslovanja je i način prodaje. Na prvo mjesto stavljamo aktivno slušanje kupca, a uvažavajući njegove želje, uz sugestije i preporuke, uvijek dolazimo do pozitivnih suradnji. Primarni cilj nam je izrada funkcionalnog, unikatnog i kvalitetnog proizvoda. Kako bismo došli do idealnog dizajnerskog rješenja, izrađujemo 3D prikaz u kojem kupcu prikažemo ideje i zamisli dizajna namještaja prenesene u njegov prostor – kažu iz tvrtke koja je jedna od rijetkih, slobodno možemo reći, u cijeloj Hrvatskoj, koja radi poput jednog OPG-a s onim prepoznatljivim “od polja do stola”, ovdje bi se to reklo “od ploče do topline doma”.

Jer proizvodni pogon u AID Bariću kreće o drvenih ploča, obrade, pripreme za sve vrste namještaja, zatim izrade po želji kupca, lakiranja, do konačne montaže. A treba svakako naglasiti i iznimno važan administracijski dio, u kojem radi cijela obitelj. Najvažniji je dio priprema nacrta svakog komada namještaja, prvi nacrt obvezno ide rukom kao skica koju izrađuju marljive ruke djelatnika tvrtke, a potom se sve stavlja u računalo i priprema u 3D prikazu kako bi svaki kupac imao potpuni izgled onog što naručuje. Pomno se prate i analiziraju narudžbe, prodaja, sve ide kao po špagi i što je najljepše za vidjeti, u svakom kutku tvrtke radi se s osmijehom.

-U današnje vrijeme nije lako stvarati i biti poduzetnik, potrebno je puno truda i rada, no svjesni smo svoje kvalitete. Posao nam je prvenstveno izazov koji nas uvijek tjera i gura dalje, a najveća nagrada su nam zadovoljni kupci. Kupcima koji nisu u mogućnosti doći u salon dostupni smo putem e-maila i društvenih mreža putem kojih mogu zatražiti ponudu – poručuju iz AID Barića. Poslovni prostor ove tvrtke je prava mala drvena bajka, posebno kada se pogleda izložbeni salon. Vrhunski dizajni za koje ne znaš da li mame više pogledom ili kvalitetom. I jedinstvena točka na cijelu priču su ljudi, dva brata vlasnika su istinski sinonim za onu toliko potrebnu ljudsku jednostavnost što se prenijelo i na sve koji su oko njih. Ekipa je skladna i uigrana, a posebno oduševljava što je svatko u tvrtci jednak i jednako važan, svaki radnik je neizostavni kotačić cijele priče. I kada imaš to u sebi, onda nastaje i dobar proizvod i stoga je zaključak jasan – “AID Barić – namještaj s osmijehom” (promo)