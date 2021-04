3. ŽNL Aršanj “prisilno” pauzirao i izgubio vodeću poziciju od Podravca, Krčevina vrlo blizu naslovu prvaka

3. ŽNL Zapad

Brana iz Bačevca prije nekoliko je kola bila na vodećoj poziciji zapadne skupine, a sada su se uvjerljivim porazom u Turnašici spustili na četvrto mjesto. U 29. minuti Padović je doveo domaćine u prednost nakon prvih 45 minuta, dok je nakon 10 minuta nastavka Abramović povećao na 2:0. Domaći sastav bio je bolji tijekom svih 90 minuta, što su do kraja okrunili s dva nova pogotka. U strijelce se još jednom upisao Padović u 70. minuti, dok je konačnih 4:0 postavio Plivalić pet minuta prije kraja susreta.

Podravec se pobjedom protiv Stare Brezovice pozicionirao na prvo mjesto nakon 10. kola. U 4. minuti susreta dosuđen je kazneni udarac za domaću momčad koji nije realiziran, no dvije minute kasnije iz igre pogađa Dominik Presečan. Do 23. minute vidjeli smo još dva pogotka, po jedan na svakoj strani. Prvo je za 2:0 poentirao Antonio Erhatić, dok je na 2:1 smanjio Duvnjak. U 65. minuti dvostruka kazna stigla je za goste. Dosuđen je novi kazneni udarac, isključenje je zaradio Stjepan Brođanac, a s bijele točke precizan je bio Ivan Presečan. I sa igračem manje Stara Brezovica se nije predavala. U 75. na 3:2 smanjio je Predrag Mikić, no s dva pogotka u posljednjih 10 minuta susret je bio riješen. U 81. mrežu je zatresao Šošić, dok je konačnih 5:2 postavio Dario Erhatić.

Sloga iz Dugog Sela upisala je drugu ligašku pobjedu protiv Otrovanca. Gosti su do prednosti došli u 22. minuti kada je loptu u mrežu poslao Ganić. Nekoliko trenutaka prije isteka 45. minute stvari su vraćene na početak, a precizan je za 1:1 bio Antonio Prajo. U drugom dijelu zatišje sve do 74. minute kada slavlje domaćem sastavu donosi Igor Prajo za pomak sa posljednjeg mjesta kojega su prepustili Slavenu iz Detkovca.

Upravo je susret između Slavena i Aršanja ostao neodigran, budući da klub iz Detkovca nije doputovao na utakmicu.

3. ŽNL Istok

Krčevina je na istoku vrlo blizu osvajanju naslova prvaka. Pobjedom u 10. kolu protiv Slavonca, a zahvaljujući remiju Kozica i Vaške, odvojili su se na prvom mjestu na devet bodova prednosti nad prvim pratiteljima.

U susretu između Kozica i Vaške zanimljivosti nije bilo do 50. minute kada je Zagorac doveo domaći sastav u prednost, a za konačnih 1:1 zaslužan je Repinac koji je zatresao mrežu u 83. minuti.

Kako smo i spomenuli u uvodu, Krčevina je uvjerljivo slavila protiv Slavonca. U 21. minuti Leich otvara susret svojim pogotkom te postavlja konačan rezultat prvog poluvremena. Još tri gola vidjeli smo u nastavku, a u strijelce su se upisali Mudri u 54. i 73. minuti, dok je tri minute kasnije za konačnih 4:0 pogodio Cigrovski.

U preostalom susretu Grabić je kod kuće osvojio tri boda protiv Orešca, a sva tri pogotka postignuta su u prvom dijelu. U 14. je za 1:0 pogodio Benko, u 18. na 2:0 povisuje Boc, dok je konačnih 3:0 svojim drugim pogotkom postavio Benko u 35. minuti.

(www.icv.hr, mra)