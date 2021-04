Bušljeta ponovno ostavio srce na terenu, Papuk prosuo tri boda u sudačkoj nadoknadi

Iako se to čini možda neskromnim, ali nogometaši orahovačkog Papuka u 18. prvenstvenom kolu osvojili su ”samo” bod u Varaždinu kontra domaćeg Varteksa. Naime, Papuk je vodio do 91. minute i nesretnim golom ostao bez punog plijena. No, krenimo redom.

Već u drugoj minuti Miroslav Rukavina pogađa vratnicu da bi ubrzo potom Varteks iz svoje prve prave prigode u 16. minuti poveo preko Kessea koji je bio stalna opasnost obrani gostiju. Momčad Martina Majdenića ipak se uspjela posložiti i okrenuti utakmicu. Za izjednačenje je pogodio Miroslav Rukavina i sa 1:1 otišlo na odmor.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

U 59. Minuti Marin Čavić tuče po golu, slijedi blok, no lopta se odbija ponovno do Čavića koji odlično smješta loptu u donji desni kut, neobranjivo za domaćeg vratara. U 69. Vuković za goste pogađa vratnicu, a Papuk je u tom periodu prijetio iz kontre. Jedna takva u 82. je trebala riješiti utakmicu, Ninčević je išao sam na vratara, ali promašuje cijeli gol i to je kažnjeno u sudačkoj nadoknadi. Kesse se poskliznuo uz aut liniju i na čuđenje obje momčadi sudac pokazuje na prekršaj iz kojeg slijedi ubačaj u šesnaesterac Papuka gdje se najbolje snalazi Režić i donosi bod Varteksu.

– Iako bi svi trebali biti zadovoljni bodom u gostima, ja definitivno nisam. Bolja smo momčad, imali ponovno pregršt izglednih prigoda i opet po ne znam koji put nismo zabili i to nam se vratilo. Istina da taj prekršaj nije postojao u zadnjoj minuti, ali to ne opravdava našu dekoncentraciju u obrani u tim trenucima, a posebno činjenicu da utakmicu nismo riješili prije. Jednostavno je bilo vidljivo da smo puna bolja momčad, iako je i Varteks u dijelovima utakmice pokazao dobru igru, no mi smo bili ti koje se trebalo sve pitati. Nadam se da je ovo putokaz da moramo biti koncentrirani do samog kraja i kako pristup mora biti puno bolji – kaže trener Papuka Matin Majdenić. Oko igrača utakmice ovoga puta nije niti malo dvojio.

– Mi imamo čovjeka u momčadi koji svojim pristupom mora biti primjer svima, a to je naš kapetan Tomislav Bušljeta. Tom dečku treba skinuti kapu do boda, pretrčao je kilometre i kilometre na ovoj, kao uostalom i na svakoj utakmici, ostavio je srce na terenu i odigrao istinski kapetanski – zaključio je Majdenić.

Varteks-Papuk 2:2

Igrač utakmice: Tomislav Bušljeta

(www.icv.hr, vg)