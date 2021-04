LAVICE BEZ POLUFINALA Rukometašice Zrinskog plasirale se među četiri najbolje ekipe u Hrvatskoj, Mioč – Cabadaj i Kirin najbolje u porazu

Iako smo se potajno nadali, rukometašice 1234 Virovitice nisu uspjele pobijediti Zrinski. Slavlje u današnjem susretu osiguralo bi im nastup na državnoj završnici u Poreču zajedno sa preostale tri najbolje ekipe u Hrvatskoj što se ovogodišnjeg natjecanja u kupu tiče. Ipak, dvoboj četvrtfinala, koji je danas odigran u Sportskoj dvorani Tehničke škole, pripao je ekipi iz Čakovca.

Igračicama Franje Metera pripale su uvodne minute. Ivana Kirin otvorila je utakmicu sa dva brza pogotka, Tena Mioč – Cabadaj postigla je jedan i to je bilo sve do 8. minute. Rukometašice Zrinskog iskoristile su neefikasnost u domaćim redovima i serijom 4:0 okrenule rezultat u svoju korist. Kako je prednost gošći počela rasti, izgledalo je da povratka nema. Ipak, u 20 minuti susreta Nina Milovanović ima šansu smanjiti zaostatak na samo jedan pogodak, no vratarka Marta Kozjak izlazi kao pobjednica, možemo reći, trenutak koji je prelomio dvoboj.

Prvih 30. minuta Lavice su završile sa pet pogodaka zaostatka, a Blagus, Gudelj, Bartolić i Borković nisu dozvolile novu napetost. Drugo poluvrijeme odigrano je u nešto blažem natjecateljskom ritmu, rukometašice Zrinskog osvojile su ga sa 19:12 i ostvarile konačnu pobjedu rezultatom 39:27.

Najefikasnije u domaćim redovima bile su već spomenute Mioč – Cabadaj sa 7 i Kirin sa 6 pogodaka, dok su Majkovčan i Devald zaustavile 9 udaraca.

1234 Virovitica: Marija Devald 4+0, Martina Majkovčan 5+0, Jelena Pratljačić, Lukrecia Veršec 2, Nadia Dujmović, Ivana Kirin 6, Lea Zupčić 2, Karla Tumpić, Marija Medved 2, Ana Blažev, Elena Bardić, Tea Strusa, Klara Crnoja 2, Nina Milovanović 2, Laura Oršulić 4, Tena Mioč – Cabadaj 7, trener: Franjo Meter.

1234 Virovitica ove subote trebala je odigrati novi susret na domaćem terenu kada su u Viroviticu trebale doputovati igračice Lokomotive. Zbog mjera samoizolacije u gostujućem sastavu, susret je odgođen do daljnjega.

