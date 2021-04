Najveća investicija u povijesti: Na području Čađavice gradit će se geotermalna elektrana, vrijednost investicije 530 milijuna kuna

Virovitičko-podravska županija je oduvijek bila mjesto, gdje poduzetnici, u kratkom roku mogu dobiti potrebne preduvjete kako bi započeli sa svojom investicijom. Kada se pojavila mogućnost velike investicije, na području Virovitičko-podravske županije, odnosno općine Čađavica, usklađen je prostorni plan, a potom je Virovitičko-podravska županija, izdala lokacijsku dozvolu za investiciju tešku čak 71 milijun eura, odnosno oko 530 milijuna kuna. Iako je u četvrtak bio prvi travanj, nije to bila „prvotravanjska šala“. Dragan Jurilj je čovjek koji predstavlja investitore. Prije negoli su izašli pred „oči javnosti“, Dragaj Jurilj je održao sastanak s virovitičko-podravskim županom Igorom Androvićem i njegovim zamjenikom Marijom Klementom, te načelnikom Općine Čađavica Mirkom Rončevićem.

Nakon sastanka dali su izjave. Prvi je pred mikrofone izašao Dragan Jurilj.

-Po završetku investicije u Velikoj Cigleni kod Bjelovara gdje smo izgradili geotermalnu elektranu i pustili je u pogon, sad je već dvije godine kako je ona operativno u radu. Razmišljali smo o još jednoj takvoj investiciji, istraživali smo gdje ima geotermalnog potencijala i pronašli smo jedan, čak i kvalitetniji nego je onaj u Velikoj Cigleni. Bit će to investicija teška 530 milijuna kuna, a radovi bi krenuli ovog ljeta. Pa ulaganje je u izgradnju elektrane i svih rudarskih bušotina i rudarskog postrojenja. To je početno ulaganje, a na to se onda može nadovezivati i gospodarstvo jer bit će tu i toplinska energija, tj. njeno sekundarno korištenje. Nakon toga se može kaskadno koristiti geotermalna energija. Zahvaljujem se i Virovitičko-podravskoj županiji i Općini Čađavici na podršci. Virovitičko-podravska županija nam je izdala lokacijsku dozvolu i krećemo dalje s projektom. Lokacija se nalazi na području općine Čađavica. Ovaj obnovljivi izvor energije je od interesa za RH jer koristimo domaći resurs, taj resurs ima potencijal ne samo korištenja za proizvodnju električne energije nego isto i za kaskadno korištenje, zapošljavanje ljudi, da nema iseljavanja s ovih područja, da se osiguraju radna mjesta. Ja sam u ovom slučaju investitor. Imamo specijalno projektno društvo koje se zove GEO POWER Zagocha, Zagocha je zato što je nekad Čađavica zvala Zagocha.

Zadovoljstvo je istaknuo i načelnik Mirko Rončević.

-Moram se vratiti nekih četiri godine unazad, koliko smo ja i gospodin Jurilj radili na svim tim pripremama gdje smo i osobno u čizmama prolazili sve te bušotine i tražili gdje se nalaze. Ovo smo radili postepeno. Meni kao načelniku je izuzetno drago da možemo u ovo vrijeme kad se priča da sve u Slavoniji i Baranji staje, da se ne ulaže u Slavoniju i Baranju, da će moja Čađavica imati jedno veliko ulaganje, jednu veliku proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Bit će tu i novog zapošljavanja, otvara se nova perspektiva za ovo područje. Hvala na podršci Virovitičko-podravskoj županiji i županu Androviću, a mi smo tu kako bi pomogli investitoru u svemu onom što njemu nedostaje ili što se treba pripremiti i odraditi.

Potom je govorio župan Igor Andrović.

– Ovo je do sada najveća investicija na području Virovitičko-podravske županije. Radi se o proizvodnji električne energije iz geotermalnih izvora i sigurno hvalevrijedna i velika investicija za cijelu našu županiju, pogotovo za općinu Čađavica ali i ovaj dio Slavonije. Investicija je to koja će dati veliki značaj samim geotermalnim izvorima, proizvodnji električne energije na području naše županije, novim zapošljavanjima. Meni je drago da smo i mi kao Županija pomogli da investitor u najkraćem mogućem roku dobije potrebnu dokumentaciju. Mi kao Županija smo ovdje i dalje na usluzi kako bi pomogli u bilo kojem trenutku i u bilo kojem segmentu u kojem mi pomoć možemo. (www.vpz.hr, Fotografije: Kristijan Toplak)