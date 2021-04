NK Bilogora 1947. dobila traktorsku kosilicu i trimer za održavanje sportskog kompleksa

Prije početka utakmice 3. kola Županijskog nogometnog kupa u Špišić Bukovici između Bilogore 1947. i Bratstva iz Gornjeg Bazja načelnik općine Špišić Bukovica Hrvoje Miler i dosadašnji predsjednik Općinskog vijeća Tihomir Majstorović, predali su predsjedniku Kluba Zdenku Đurašinoviću, kapetanu Borku Lešu i igraču Josipu Toljanu novu traktorsku kosilicu i trimer. Tako će bukovački nogometaši moći lakše održavati svoj teren i njegov okoliš. Uz to su počeli pripremni radovi na asfaltiranju pristupne ceste nogometnom terenu u Špišić Bukovici, čime će pristup biti znatno poboljšan, budući da je do sada do terena vodio makadamski put.

(www.icv.hr, mš)