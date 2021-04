Župan Igor Andrović i europski parlamentarac Karlo Ressler posjetili općinu Čačinci

Zastupnik u Europskom Parlamentu Karlo Ressler sa suradnicima te župan VPŽ Igor Andrović i njegov zamjenik Marijo Klement te direktorica Poduzetničkog inkubatora VPŽ Neda Martić sa suradnicima, posjetili su danas (srijeda) općinu Čačinci gdje su im domaćini bili načelnik Mirko Mališ i njegov zamjenik Alen Jurenac. Nakon što su nazočili svečanom potpisivanju Ugovora s udrugama od strane Općine, visoki dužnosnici su posjetili tri OPG-a s područja općine koji su uspješno prošli na natječajima Europskih fondova. Riječ je o OPG-ima “Josip Kolačko” koji se bavi obradom 130 ha poljoprivrednog zemljišta i “Igor Šimatović” s uslužnim djelatnostima u poljoprivredi u Čačincima te OPG Toni Marić Pušina za uzgoj crne slavonske svinje.

-Bavimo se poljoprivrednom proizvodnjom, uzgojem uljarica i žitarica na 130 ha zemlje. Prošli smo na natječaju EU fondova na mjeri 4.1.1. uz pomoć Poduzetničkog inkubatora i Razvojne agencije VIDRA, a vrijednost našeg projekta je bila 1.898.000,00 kuna od čega smo nepovratno dobili 50% sredstava. Ovim dobivenim sredstvima smo kupili novi traktor, plug, prskalicu, prikolicu, kukuruzni adapter i malčer. OPG je istinski obiteljski posao, radimo tata, brat i ja i mogu reći kako se u Slavoniji može raditi i živjeti, samo treba dobre volje, puno rada i dobra vizija – kaže Josip Kolačko, a slično razmišljaju i ostali vlasnici OPG-a.

Načelnik općine Čačinci Mirko Mališ izrazio je ogromno zadovoljstvo što njegova općina ima iznimno vrijedne i sposobne mlade ljude u grani poljoprivrede.

-Hvala Bogu da imamo ovako vrijedne i sposobne ljude koji znaju iskoristiti europske fondove, ali i uložiti vlastita sredstva kako bi svoju poljoprivrednu proizvodnju podignuli na jedan viši nivo. Općina u svojim okvirima sve njih prati koliko god to može u uvijek će biti potreban oslonac. Znamo da postoje i problemi, posebno s nedostatkom obradivog poljoprivrednog zemljišta, a evo mi se trudimo da sve zemljište koje je u vlasništvu RH, a nalazi se na području općine, stavimo u funkciju iako su veliki problemi s usitnjenim česticama koje su izmiješane s privatnim, ali pokušat ćemo u što kraćem vremenu i to riješiti. Pokušat ćemo oformiti veće poljoprivredne cjeline kako bi i njih stavili u funkciji i tako svim našim OPG-ima pomogli da uspješno razvijaju svoju poljoprivrednu proizvodnju – rekao je Mališ.

Župan Igor Andrović naglasio je kako su ovi iznimno vrijedni, mladi ljudi pokazali da se u Slavoniji može raditi i od rada živjeti.

– Obišli smo tri OPG-a koji su prošli na raznim mjerama ruralnog razvoja za što su projekte pisali naši djelatnici poduzetničkog inkubatora i Razvojne agencije VIDR-a. Došli smo vidjeti i uvjerili se koliko im ta kupljena mehanizacija pomaže i da su izuzetno zadovoljni tim mjerama i svima koji su im pomogli, a isto tako i uvdjeti što se još može poboljšati i kako im se još može pomoći. presretan što sam vidio da ovi mladi ljudi uspješno rade na ruralnim područjima negdje čak i po dvije-tri generacije i to je ono što ljude zadržava na ovom području i pokazuje da se može živjeti i raditi u Slavoniji i Hrvatskoj – rekao je župan Andrović.

Zastupnik u europskom Parlamentu Karlo Ressler također je bio zadovoljan viđenim i doživljenim na ruralnim područjima općine Čačinci.

-Glavna ideja mog dolaska ovamo je bila vidjeti kako ovi ljudi rade i kako se može uspješno iskoristiti europske fondove u ovom poljoprivrednom smislu. Znamo da je negdje oko 5 milijardi eura, od ukupno 24, predviđeno upravo za poljoprivredu, za ruralna područja i zato smo se danas ovdje željeli uvjeriti koji sto uvjeti izazovi, ali isto tako i koje se mogućnosti otvaraju s kvalitetnim korištenjem europskih fondova za mehanizaciju i drugu, ali u suštini za to da mladi ljudi i njihove obitelji mogu ostati ovdje u svojim krajevima i da mogu od svog rada i živjeti. Moram reći i da to da jedna od ključnih stvari za koju smo se borili u europskom parlamentu u pregovorima o zajedničkoj poljoprivrednoj politici je reforma koja će se dogoditi, a riječ je o manjoj birokraciji i jednostavnijoj proceduri koje će omogućiti svim poljoprivrednicima da lakše koriste europske fondove. Ovdje u ovoj županiji je odličan primjer kako i agencije i inkubatori prate poljoprivrednike od prvih koraka i pomaže u svemu i to je nešto što se još mora osnažiti – rekao je Ressler.

Na kraju posjeta, visoki dužnosnici posjetili su tvornicu Pan Parket u Orahovici gdje su obišli pogon i upoznali su proizvodnjom jedne od najuspješnijih tvrtki u županiji. (www.icv.hr, vg)