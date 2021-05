Božinović: Nema popuštanja mjera, na neke događaje moći ćemo samo s covid-putovnicama

Nacionalni stožer civilne zaštite danas je održao press konferenciju na kojoj je ministar Davor Božinović, ujedno i načelnik Stožera, rekao da se na nacionalnoj razini mjere neće popuštati do 1. lipnja te potvrdio da će nam za posjećivanje nekih događaja trebati covid-putovnice, piše Index.hr.

Kaić o aktualnoj epidemiološkoj situaciji

– Nastavlja se trend pada brojki novooboljelih. U zadnjih pet dana u odnosu na prosjek tjedan prije imamo pad od 37%, to je značajan pad, ali ne treba se time zanositi jer još uvijek su brojevi novozaraženih jako visoki. U EU smo na 22. mjestu od 27 među zemljama, ali treba imati na umu da je kod nas treći val počeo nešto kasnije. Ako se sjetite onih semafora EK, sve naše županije su u crvenom, ali Istra bi uskoro mogla prijeći u narančasto, a ove sjeverne su u tamnocrvenom. Očekujemo da će sve ići nabolje jer se sve više cijepi. Jednom dozom se cijepilo preko 980.000 ljudi – rekao je Kaić.

– Dosad imamo više od 3000 prijava nuspojava, većina toga je na Pfizerovo cjepivo jer je najviše tog cjepiva i upotrijebljeno. Na Modernu imamo 244 prijave nuspojava. Od svih prijava, 19 se smatraju ozbiljnima, a ostale su blage – rekao je Kaić.

Beroš o zdravstvu

– S jučerašnjim danom imamo manje od 1800 hospitaliziranih, to je za 85 bolesnika manje nego jučer. Ima i još jedna dobra vijest, pojedini covid-centri su počeli polako smanjivati kapacitete. Smanjujemo u Splitu i Osijeku, ali nema opuštanja. Jučer su na respirator spojene još 22 osobe. U Dubravi imamo više od 300 hospitaliziranih, to je relativno velik broj – rekao je Beroš.

– Cijepljenje je u punom jeku, prošli tjedan smo premašili milijun apliciranih doza. Vjerujem da će se danas ili sutra cijepiti naš milijunti građanin. Procijepili smo 29% odraslog stanovništva, ali jasno je da je proces dinamiziran dolaskom većeg broja doza, on se nastavlja i u budućnosti, zato je potreban odgovor zdravstva da se te doze i utroše. Kad uzmemo u obzir i one koji su stekli prirodni imunitet, vjerujem da ćemo do kraja lipnja doseći opseg cijepljenja od 55-60 posto – rekao je Beroš.

– Sve je veći broj cijepljenja u tvrtkama i sve je više zainteresiranih za ta grupna cijepljenja. Kao što znate, osobno sam sudjelovao na cijepljenju na masovnim punktovima u Osijeku, Zagrebu i Splitu, to je išlo jako dobro. Ti masovni punktovi su optimalan odgovor zdravstva na veći dolazak cjepiva – rekao je.

“Čujem da ljudi kalkuliraju da bi bilo bolje cijepiti se na jesen, to je pogrešno”

– Čujem da su prisutne kalkulacije u pučanstvu da bi bilo bolje cijepiti se na jesen jer se virus manje širi ljeti, ali to je pogrešno. Mi danas odlučujemo o svojoj budućnosti, poslušajte struku i cijepite se već danas. Vjerujem da će uskoro doći vrijeme kad ćemo moći omogućiti cijepljenje bez najave, što se već događalo u Varaždinu i Čakovcu – rekao je.

– Dobio sam podatke o naručivanju na cijepljenje. Bilo je više od 679 tisuća naručivanja putem raznih kanala. Imamo potvrđenu 331 tisuću termina za cijepljenje, ali molim i ostale građane da se odazovu apelu i prijave za cijepljenje. U zadnjih tjedan dana značajno je porastao broj naručenih. Cjepivo je tu i pozivam građane da se cijepe – rekao je Beroš.

– Liječnici obiteljske medicine su zaslužni za više od 80% naručenih na cijepljenje, a sada raste broj onih koje naručujemo preko platforme – dodao je ministar zdravstva.

– Putem Cijepise prijavilo se 243.012 građana, od čega još nije cijepljeno oko 130.000 građana – rekao je Beroš

– Što se tiče osmogodišnjeg dječaka kojem je u Zaraznoj zabilježen sindrom nakon preboljele bolesti, priključili su ga na umjetni krvotok i on je izvan životne ugroze – rekao je.

Alemka Markotić o mRNA cjepivima

– Dajem apsolutnu punu potporu svemu što je ministar Beroš rekao oko cijepljenja, u to će se uključiti i Zarazna. Važno je da dodatno osvijestimo snagu, značaj i kvalitetu cjepiva, u prvom redu mRNA cjepiva. Znate da je EK odlučila da će u narednom razdoblju praktično dogovoriti kompletnu distribuciju od Pfizera, što znači da će biti distribuirano samo mRNA cjepivo. To nije zato što vektorska cjepiva poput AstraZenece nisu kvalitetna, nego zbog problema u distribuciji i proizvodnji – rekla je Markotić.

– EK je prije tjedan dana okupila vodeće eksperte iz EU i ugostila jednog od tvoraca prvog mRNA cjepiva protiv covida, koji je dao najnovije podatke i jedan opsežan pregled stanja i podataka o sigurnosti i učinkovitosti mRNA cjepiva. Da približimo ljudima tu tehnologiju, za nju je trebalo gotovo 30 godina da se razvije do ove razine, ali sad je dobro etablirana i sigurna – rekla je.

– Brza proizvodnja cjepiva kao odgovor na nove varijante može se napraviti već u 100 dana. Genetska informacija uključuje se u DNA predložak i to se uklopi u proteinski okvir, prođe kontrolu kvalitete i spremno je za masovnu proizvodnju. To cjepivo se unosi u mišić, gdje ga dočekaju stanice imunološkog sustava, koje prihvaćaju mRNA i dolazi do daljnje komunikacije s našim imuno-stanicama koje idu u smjeru proizvodnje antitijela koja nas štite i koja rutinski mjerimo – pojasnila je Markotić.

– Ono što je bitno kod tih cjepiva je, uz visoku razinu antitijela koja su prisutna najmanje šest mjeseci, da imamo visoki i snažan stanični odgovor te imamo imunost i na druge varijante virusa – rekla je.

– U Americi je izdana dozvola za mRNA cjepiva na populaciji od 12 do 15 godina, kod njih ima gotovo 100-postotnu učinkovitost – rekla je Markotić.

– Važno je i da je Pfizer morao pokazati da može osigurati dovoljno cjepiva za Europu tako da je za ovu godinu planirano više od 600 milijuna doza, što uključuje i više mjesta za proizvodnju cjepiva. I Zagreb će 2022. i 2023. biti jedan od centara koji će biti uključeni u proizvodnju predloška DNA za Pfizerovo cjepivo – rekla je Markotić.

– Puno je pitanja može li se primiti doza Pfizera umjesto druge doze AstraZenece, EU provodi jednu studiju o tome pa ćemo znati više – rekla je Markotić.

Božinović o mjerama

– Stožer je danas donio odluku o produženju mjera koje vrijede na nacionalnoj razini. Iako već gotovo mjesec dana bilježimo pozitivan trend, smatramo da još nije vrijeme za ublažavanje mjera na nacionalnoj razini. Jedina promjena na nacionalnoj razini je ona o privremenoj zabrani prelaska graničnih prijelaza, gdje se izuzeće od obaveze predočenja PCR testa produžava na šest mjeseci od cijepljenja, a bilo je pet mjeseci. Dolazi do ublažavanja na regionalnoj razini, s poboljšanjem situacije nas obavještavaju iz lokalnih stožera. Što se tiče zagrebačkog stožera, on je tražio produženje mjera koje su na snazi do 31. svibnja, dokad vrijede i sve mjere na nacionalnoj razini. Njihov zahtjev je bio da se produže mjere do 31. svibnja i to smo odobrili – rekao je Božinović.

– Do ublažavanja mjera može doći od 1. lipnja. Što se tiče pilot projekta, vidjeli ste da je jedan od dva dogovorena s ugostiteljima u suradnju s HZJZ-om i stožerom održan sinoć, radilo se o eventu s 87 uzvanika i to samo oni koji su primili dvije doze cjepiva. Bilo je i 17 organizatora i 30-ak novinara na početku. Nakon eventa će za tjedan dana ići na PCR testiranje. Bili su prisutni i ljudi iz HZJZ-a i sve se odvijalo sukladno dogovorenim protokolima. Drugi će biti održan ove subote bit će to simulacija svadbe. Uz osobe koje su primile dvije doze bit će prisutne i osobe koje su preboljele covid ili imaju negativan PCR test koji nije stariji od 48 sati.

I oni će biti testirani PCR-om nakon tjedan dana. Bit će i drugih događaja na kojima ćemo pratiti kako se mogu organizirati događaji s većim brojem sudionika u smislu da su oni koji su tamo prisutni ili primili cjepivo ili preboljeli ili imaju negativan i test i to je element kojeg ćemo imati u vidu kad ćemo razmišljati o popuštanju mjera od 1. lipnja. Na početku smo turističke sezone, ali incidencija nam je i dalje visoka. Moramo postići da nam brojevi i dalje padaju kako se o Hrvatskoj ne bi govorilo kao o destinaciji koja ima visoku incidenciju da vlade iz koje dolazi puno turista uvodile neka ograničenja kao lani. Sve što ćemo raditi je usmjereno na zaštitu naših ljudi i gostiju, ali ne smijemo staviti u drugi plan činjenicu da nam brojke moraju biti niže. Trend je dobar ali još uvijek nisu brojke zbog kojih se možemo osjećati komotno – rekao je.

Ide li Hrvatska u smjeru da cijepljeni s dvije doze mogu skinuti maske?

– Preporuka o prestanku nošenja maski za one cijepljene bi se mogla donijeti kad bi u populaciji bilo manje zaraženih. Kad bi bilo puno bolja situacija, onda bi se mogla donijeti takva preporuka, dakle kad bi imali niski intenzitet epidemije. Ako bude dovoljno niski intenzitet epidemije, onda ćemo svi moći skinuti maske – rekao je Kaić.

O covid putovnicama u Hrvatskoj, hoćemo li na neke događaje moći samo s njom?

– Vidjeli ste da se ne samo u Hrvatskoj s našim pilot projektima, nego i drugim zemljama EU, održavaju različiti ti probni događaji gdje se testira mogućnost da se okupi puno veći broj od dopuštenog. Tu govorio o stotinama, pa i tisućama ljudi koji bi bili zaštićeni u smislu jedne od ove tri kategorije. Činjenica je da vi neka veća okupljanja nećete moći organizirati ako to ne bude epidemiološki prihvaćeno u smislu da se smanji taj rizik gotovo do minimuma. Druge nema jer virus je još tu. Mi smo lani u ovo vrijeme već bili blizu nuli, a danas imamo 900 i nešto. Daleko smo od situacije od prošlog ljeta kad smo u sezonu ušli s vrlo malim brojem zaraženih. Ako želimo da se staro normalno vrati, ako imamo novi moment da je jedan dio na neki način prirodnim putem stekao imunitet, ako možemo koristiti i PCR testove i brze antigenske testove koje je odobrila i najvažnije, ako imamo sve veći broj procijepljenih u ovome što iz dana u dan dajemo veći intenzitet, onda to radimo zbog zdravlja i da se možemo vraćati normalnom životu.

To sve mora biti valorizirano u svakodnevnom životu. Zbog toga se rade ti pilot projekti i mi ćemo na tome.. kao što vidite ni ovo nije došlo iz vedra neba, svima nam je u interesu da se vrati i optimizam i da se ljudi bolje osjećaju. Naravno, najbolji put je da se što veći broj ljudi cijepi jer je to najbolji način za stvaranje pozitivne epidemiološke situacije. Covid putovnica je nešto što će vrijediti u EU, namjena je da ljudi brže prelaze granice jer sad na svakoj granici u EU postoje rigorozne kontrole. Što se tiče covid putovnica, tu je uložen veliki napor i znanje ljudi koji se bave ICT sektorom, nama je bitno da ta potvrda ima sve one elemente da možete jamčiti da je neka osoba zaštićena i da ne predstavlja opasnost za širenje virusa i onda ćemo vidjeti u kojim situacijama, koji događaji su to.. dakle imamo jedan alat i možemo ga aplicirati tamo gdje, ako znamo da nema dodatnih jamstava, ne bi mogli ići s popuštanjem mjera. Za neke događaje to je jedina alternativa sadašnjoj situaciji, a to je da se ti događaju zabrane i da im se ne dozvoli rad – rekao je Božinović.