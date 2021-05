Danas kreće isplata povrata poreza: Evo tko se najviše može veseliti

Prve isplate povrata poreza na dohodak temeljem godišnjeg obračuna za 2020. godinu kreću danas (ponedjeljak).

Poreznici procjenjuju da će ukupan povrat više uplaćenog poreza i prireza na dohodak za 2020. godinu obveznicima-građanima u posebnom postupku utvrđivanja poreza iznositi oko 1,85 milijardi kuna. To je za oko 675 milijuna kuna više nego lani, kada su u posebnom postupku građani ostvarili povrat gotovo 1,2 milijarde kuna.

Porast je i zbog činjenice da će povrat poreza dobiti mladi do 30 godina – riječ je o reformama koje su stupile na snagu početkom prošle godine, a kojima je regulirano umanjenjem obveze poreza na dohodak za sto posto za mlade do 25 godina života, a za 50 posto za one od 26 do 30 godina života. Računa se da će mladih biti oko 240 tisuća.

