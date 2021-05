FOTO Odlični Crvenka hat-trickom odveo Viroviticu u polufinale Županijskog kupa

U četvrtfinalnom susretu Županijskog nogometnog kupa odigranom jučer (srijeda) u Sopju, virovitički trećeligaš došao je do lagane pobjede protiv domaćeg Podravca.

Bio je to definitivno dan Krešimira Crvenke koji je Sopjancima zabio tri komada, ali krenimo redom. Prva prava prilika na utakmici dogodila se u 15. minuti susreta. Akcija koju je započeo Domagoj Mrazović ipak nije okrunjena pogotkom. Odlična povratna lopta stiže do Crvenke, ali njegov pokušaj završio je na gredi domaćih vrata. Samo minutu kasnije Virovitica stiže do početne prednosti, a strijelac prvog pogotka na utakmici bio je Rok Horaček.

Virovitička momčad pokušavala je kroz sredinu, preko bokova, kombinirala, razigravala, nekoliko odličnih dubinskih lopti Nikole Suvajca za Duvnjaka i Mrazovića, ali njihovi ubačaji nisu rezultirali novim pogotkom sve do 33. minute susreta. “Nišanske sprave” namjestio je Luka Duvnjak i pronašao Crvenku koji rutinski pogađa glavom iza leđa nemoćnog Kristijana Dumenčića.

Domaća momčad orijentirala se na obranu, gotovo bez ikakvih pokušaja prema gostujućem vrataru Krešimiru Tomljanoviću. Najbolji u tom dijelu, uz nekoliko odličnih intervencija Dumenčića, bili su iskusni Nikola Menegati i Hrvoje Javorović. To je ujedno bio i konačan rezultat prvog dijela.

Nastavak utakmice donosi malo drugačiju sliku. U igru je ušao domaći trener-igrač Mario Tolo, a Podravac počinje igrati bolje i okomitije. Babec se povukao u sredinu, lijepo razigravao s iskusnim Ibriksom koji dugim loptama uglavnom traži domaću “desetku” Marka Rastiju. Upravo se Rastija našao u jednoj odličnoj prilici “oči u oči” s Tomljanovićem. Umjesto udarca, odlučio se za “povratnu”, što je bez većih problema riješila obrana Virovitičana.

Iako su domaći proigrali, kvalitetnija trećeligaška momčad ipak je dominirala terenom i do kraja utakmice postigla još dva pogotka. Prvi je ujedno bio i majstorija Crvenke u 72. minuti susreta, kada je s “ruba 16” “lobom” prebacio Dumenčića za 0:3. Nije se dugo čekalo na četvrti pogodak Virovitice, a treći u režiji Crvenke. Povratnu loptu Horačeka na drugoj vratnici smireno je proslijedio u mrežu Podravca za konačnih 0:4. Svakako treba izdvojiti i pokušaj domaćeg igrača, robusnog Tomislava Sopjanca, koji je nakon jednog ubačaja ostao nečuvan pred Tomljanovićem, ali njegov pokušaj glavom sijevnuo je malo iznad grede gostujućih vrata.

Gostujući strateg Goran Bosilkovski u drugom dijelu utakmice dao je priliku i juniorima, Kvrgnjašu i Pelcu, koji su ponovno opravdali ukazano povjerenje, nakon što su svoje minute odlično iskoristili na gostovanju kod lidera u Ždralovima proteklog vikenda.

-Utakmica nije bila toliko lagana, koliko pokazuje sam rezultat, posebno u drugom poluvremenu. Na kraju smo ipak pokazali svoju kvalitetu i moć i stigli do željene pobjede. Domaća momčad je prepuna iskusnih igrača koji su osjetili slast drugoligaškog nogometa, a tu je i Ibriks s prvoligaškim iskustvom, o kojem ne treba puno govoriti jer se sve već zna. Njihovo iskustvo na trenutke je došlo do izražaja, ali mi smo od početka utakmice krenuli furiozno i nismo se previše obazirali na te činjenice. Visok presing na njihovoj polovici, dečki su odradili ono što smo u svlačionici dogovorili i rezultat nije izostao – zadovoljan pobjedom svoje momčadi, gostujući trener Goran Bosilkovski čestitao je domaćinu na fer i korektnoj utakmici.

Domaći iskusni vratar Kristijan Dumenčić nije bio nezadovoljan porazom niti igrom svoje momčadi.

-Čestitam Virovitici na prolasku u polufinale Županijskog kupa, ujedno i na fer i korektnoj utakmici. Na terenu se itekako vidi da je to momčad koja igra dva ranga više. U drugom poluvremenu čak smo i zaprijetili u nekoliko navrata, ali nažalost nismo uspjeli realizirati svoje šanse. Što se tiče nas, moramo biti zadovoljni igrom ovog proljeća, gdje smo u ligaškom natjecanju ostvarili devet pobjeda u deset utakmica i stigli do četvrtfinala Županijskog kupa. Svoj zacrtani cilj već smo ostvarili, a ova utakmica s Viroviticom bio je samo dodatni plus. Potpuno zaslužena pobjeda gostiju – rekao je Dumenčić nakon utakmice u kojoj je imao i nekoliko bravuroznih intervencija.

Odličnu utakmicu odradila je i sudačka trojka: Siniša Ličinić, Goran Loparac i Ema Penava.

Podravac Sopje – Virovitica 0:4

Igrač utakmice: Krešimir Crvenka

(www.icv.hr, ts, foto: T. Szabo)