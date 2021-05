Hrvatski pčelarski savez tražio pomoć Ministarstva poljoprivrede zbog alarmantne situacije: Smrtnost pčela ove zime je preko 40 posto  

P9U Ministarstvu poljoprivrede održan je sastanak povodom alarmantne situacije s pčelinjim pašama. Predsjednik HPS-a Željko Vrbos upoznao je Ministricu s trenutnim stanjem pčelinjih zajednica i posljedicama koje će uslijediti po pčelinji fond i proizvodnju, a na temelju pristiglih podataka s terena od pčelarskih druga.

– Moram reći kako je alarmantno stanje općenito u pčelarstvu pa tako i kod nas. Naime, svjedoci smo nekoliko loših godina koje su utjecale na veliko smanjivanje kondicije pčelinjih zajednica što naravno elementom krda, pčelinja zajednicu, ako je slabija, nije više toliko imuna na razne bolesti koje ih napadaju. Tako smo sada svjedoci znatnog povećanja smrtnosti pčelinjih zajednica preko zime, tolerantno je negdje oko 10 posto, a sada smo na osnovu podataka iz naših udruga ove zime u stradavanju na 40 posto što je stvarno alarmantan podatak.

Prema tome to nije samo gubitak biološkog materijala već je tog gubitak i u proizvodnom i oprašivačkom smislu i to su već štete koje sami pčelari ne mogu snositi pa smo se za pomoć bratili ministrici Mariji Vučković i Ministarstvu poljoprivrede, ali nismo to učinili samo mi već i savezi s kojima usko surađujemo, slovenski i mađarski i zajedno nastupamo prema svojim ministarstvima ne bi li iznjedrili kakvu-takvu pomoć da se pčelari izvuku iz ovakvog stanja. Ono što se sada pčelarima može pomoći je povoljna nabavka ili davanje šećera jer evo još ne znamo u kakvom je stanju bagrem i ako je smrznuo pčela ga ne može niti posjetiti – kaže predsjednik Hrvatskog pčelarskog saveza Željko Vrbos. Sutra se slavi Svjetski dan pčela za koji naglašava predsjednik Vrbos kako će biti niz sadržaja po cijeloj Hrvatskoj, unatoč svim problemima.

– Svjetski dan pčela slavi se u 127. zemalja svijeta među kojima smo i mi. Povodom ovoga dana Hrvatski pčelarski savez i slovenski veleposlanik gostuju u Dobro jutro Hrvatska, sutra imamo otvaranje jednog murala na zgradi u Zagrebu, umjetničko djelo na temu pčele, u subotu je proslava u Matuljima, a u Novskoj kongres posvećen Svjetskom danu pčela. To je dan koji je pokrenut na inicijativu Slovenskog pčelarskog saveza jer je na taj dan 20. svibnja rođen europski poznati velepčelar, Slovenac Anton Janša i naravno da ovaj dan sobom uvijek nosi veliku poruku, a to je da barem na taj dan svi zajedno promislimo koliko je pčela važna za život i opstanak čovječanstva i kako bi bez nje bilo nemoguće živjeti i zato je taj dan prihvaćen i u Ujedinjenim narodima – zaključio je Željko Vrbos.

Iz pčelarskih udruga dolaze informacije o velikoj smrtnosti pčela prije svega zbog variole, a veliku štetu napravio je i mraz. Potvrđuje to i predsjednik pčelarske udruge ”Pčelica” Orahovica Duško Grdić:

– Gotovo svi pčelari našeg područja doživjeli su štetu smrtnosti pčela zbog variole, ima nešto i gnjiloće i to je za nas veliki problem. Košnice se moraju obnoviti, a onda nas još čeka borba s oprašivanjem. Za bagrem još nemamo punu sliku, repica je ipak nešto donijela no moram i to reći da to više nije ono sjeme repice koje odgovara pčelama. Borba je velika za opstanak i vidjet ćemo što će biti – kaže Duško Grdić te dodaje kako ove godine zbog situacije s koronavirusom ova udruga neće tradicionalno obilježiti Svjetski dan pčela obilaskom vrtića i škola.

– Svake godine na ovaj dan obilazimo vrtiće i škole s edukacijom o važnosti pčela, no ove godine to ne možemo, ali eto nadamo da kako nastavljamo nagodinu – kaže Grdić.

