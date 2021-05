Izradu domaćih čokolada i pralina pretvorila u posao: Jasmina Petrović i njena „Choco&pralinea“ osvajaju nepca

Svatko sanja svoj idealan posao, ali rijetki se odvaže i ostvariti ga. Velik broj ljudi radi posao koji ne voli i to iz jednostavnog razloga – jer mora zaraditi za svakodnevni život. No taj način razmišljanja prekinula je Virovitičanka Jasmina Petrović, koja je radila u jednoj tehnološkoj tvrtki i odlučila da će njen „posao“ biti nešto puno slađe. Konkretno, obrt Choco&pralinea, ručno rađene čokolade i praline.

– Godinu, dvije ideja je „kuhala“ u meni, a onda sam dala otkaz i odlučila probati s čokoladom. Zapravo mi je slatko, odnosno pečenje pekmeza, džemova i kolača, bio hobi, a čokolada se nalazila samo u glazuri. Odlučila sam od čokolade sama sebi postaviti izazov – priča nam. Prije nego se upustila u svoj posao iz snova odlučila je proći edukaciju kako bi njezini proizvodi bili kvalitetni i profesionalni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Tako je, uz završeni Prehrambeno – tehnološki fakultet, koji joj je, kako kaže, puno pomogao u teoriji, završila i edukaciju kod Stiva Kahline, međunarodno priznatog majstora čokolatijera.

– Iako edukacija traje samo nekoliko dana, puno toga naučiš uz pravog profesionalca, pogotovo kada sve vidiš na licu mjesta. Naravno, poslije toga je bilo još puno rada, truda, vježbanja i eksperimentiranja, kao i neuspjelih pokušaja. Iako su neki primjerci bili vizualno ‘ne baš sjajni’, na sreću mojih prijatelja i brata, bili su itekako jestivi – priča nam Jasmina sa smiješkom, prisjećajući se svojih početaka.

PIZZA OD ČOKOLADE

Nakon što je svladala tehnike temperiranja i oblikovanja čokolade, iz njezine radionice počela su izlaziti prava mala jestiva remek djela, božanstvenog okusa. Osim već postojećih i stalnih proizvoda kao što su bijela, mliječna i tamna čokolada sa svim dodacima te praline s raznim punjenjima, Jasmina je ostavila mogućnost svim slatkoljupcima, koji joj se javljaju uglavnom putem društvenih mreža, da joj sami kažu što žele od čokolade i praline, a onda će potom njihovu ideju pretvoriti u primamljiv proizvod.

Ni ovoj čokolatijerki ne manjka inspiracije, pa su iz njezine radionice dosad proizašli i razni čokoladni prutići i zalogajčići, čoko-buketi i poklon paketi, a najnoviji proizvod je čokoladna pizza kojoj je teško odoljeti budući da se sastoji ne samo od vrhunske bijele i tamne čokolade već i ukusnih orašastih plodova i sušenog voća.

KAO POKLON I SUVENIR

Proizvodi su često i poklon kojem se raduju i onaj tko poklanja, a i onaj tko će primiti sladak zavežljaj, osobito kad ih Jasmina zapakira u ambalažu koju također sama osmišljava i izrađuje.

– Ambalažu izrađujem od prirodnog kraft papira, origami tehnikom. Znači sve se slaže, nema lijepljenja, nema rezanja – objašnjava Jasmina, koja će uskoro imati i svoj web shop pa se nada i većem broju kupaca.

Naime, situacija s koronom utjecala je i na obrt, osobito jer joj je ideja bila velik dio posla usmjeriti na proslave, a koje su sada u većini slučajeva otkazane. No, kada se situacija poboljša ne sumnjamo da će se ova slatka remek djela naći kao vid zahvalnice i poklon gostima na raznim prigodama. Isto tako, Jasminkine čokolade i praline sigurno će posjetitelji Virovitice ponijeti sa sobom, budući da su već priznati i kao suvenir.

– Svoje proizvode aplicirala sam Turističkoj zajednici Grada Virovitice kao suvenir i to su mi odmah prihvatili kao nešto lokalno, virovitičko. Nažalost, trenutno nema turizma, u onom smislu na koji smo navikli, no nadam se da će se i to promijeniti – kaže Jasmina te dodaje kako u budućnosti razmišlja i o Dalmaciji i Istri, gdje bi u kampovima i hotelima pokušala ponuditi svoje proizvode koje bi gosti dobili kao mali znak pažnje i zahvale.

Prednost domaćim sastojcima

Kako bi Jasminkine čokolade i praline bile punog okusa i lijepog izgleda, potrebne su joj kvalitetne sirovine, prije svega čokolada koju nabavlja samo od pouzdanih i provjerenih dobavljača. Također, njezina punjenja i dekoracije utječu na sve – okus, izgled i potpuni doživljaj zalogajčića, pa Jasmina koristi samo domaće, odnosno proizvode od domaćih proizvođača.

– Svoje proizvode izrađujem samo od vrhunski kvalitetne čokolade, obogaćene sastojcima naših krajeva. To su lješnjaci, bademi, smokve, bučine sjemenke, kao i svježi maslac, vrhnje i voće. Svi proizvodi su bez konzervansa, ne koristim industrijske smjese, već sama izrađujem svoj karamel, voćni pire i druga punjenja – kaže Jasmina ističući da kao zaslađivač svojih delicija koristi samo med, također domaći.

(www.icv.hr, žđl)