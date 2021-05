Lopovi počeli krasti volane iz automobila, stručnjaci otkrivaju zašto

Serija neobičnih provala u automobile zatekla je vlasnike i policiju jer je riječ o doista nesvakidašnjim krađama, dosad nezabilježenim.

Kako je policija izvijestila, na području Zagreba samo u jednom noći lopovi su na četiri automobila ukrali – volane! Vlasnici se za RTL Danas žale kako šteta iznosi i do 30.000 kuna, prenosi Danica.hr.

Krađa kotača, ratkapa, aluminijskih felgi nije neobična, ali krađa volana svakako jest. Evo što kažu stručnjaci.

– U volanima je zračni jastuk ili airbag. Da bi ponovno ugradili takav jastuk u volan nakon prometne u kojoj on uvijek strada, treba izdvojiti velik iznos. Zračni jastuk košta najmanje 1000 eura ovisno o automobilu i vrsti to air baga, njegovoj sofisticiranosti, ali to je vrlo vrijedan dio koji sad na autu čini čak i 10 posto vrijednosti – tumači za RTL Danas glavni urednik medija Auto motor i sport Kristijan Tićak.

